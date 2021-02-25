Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій
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Народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці в мережі Facebook Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.
24 лютого 2021 року в Касаційний адміністративний суд України у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 р. "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а саме додатки № 1, згідно з яким застосовані санкції до позивача Тараса Козака.
Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/39/21.
Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ вступав в дію з опівночі, провайдери почали відключати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.
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Думаю, "возрождать" те, предыдущие - он не будет.
Штепу отпустили под домашний арест 19.09.2017 г.
Одиозная Неля Штепа вышла на волю 16.01.2018 г.
https://24tv.ua/ru/odioznaja_nelja_shtepa_vyshla_na_volju_n914399
ти хоча б сам читав посилання які наводишь - слідство продовжується! закінчився термін домашнього арешту
А всё, дело закрыто, потому как максимальный срок за той статьёй перекрыт содержанием под стражей по закону Савченко.
Или ты думаешь она с незакрытой судимостью в меры Славянска в прошлом году пхалась?
при Пороху її і чути не було - була під слідством і не гула!
а тут всі факти про фінансування терроризму і нічого зєбарани - в чому справа?
не соответствует содержимому 24 февраля 2021 в Кассационный административный суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым обжалуется Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 Источник: https://censor.net/ru/n3249972
В заголовке прошедшее время, в тексте будущее.