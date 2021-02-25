Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій

Народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в мережі Facebook Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

24 лютого 2021 року в Касаційний адміністративний суд України у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 р. "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а саме додатки № 1, згідно з яким застосовані санкції до позивача Тараса Козака.

Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/39/21.

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Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ вступав в дію з опівночі, провайдери почали відключати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.