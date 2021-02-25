УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8898 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
3 287 33
Верховний Суд (785) Козак (115)

Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій

Народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в мережі Facebook Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

24 лютого 2021 року в Касаційний адміністративний суд України у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 р. "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а саме додатки № 1, згідно з яким застосовані санкції до позивача Тараса Козака.

Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/39/21.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ вступав в дію з опівночі, провайдери почали відключати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
санкции это хорошо а где рядовое уголовное дело по факту измены родине терроризма и прочих?? бегал бы Крозак в ВСУ по поводу санкций счась он бы решал вопрос чтобы не приземлили у параши или вовсе сбежал бы в родную говень Кремлядска...
показати весь коментар
25.02.2021 09:56
+6
Какая прелесть...дерьмо обвиненное в терроризме презом,спокойно разгуливает и судится...
показати весь коментар
25.02.2021 10:07
+6
І не кажіть, он Штепа яку за п'ять років навіть осудити не змогли, не погано себе почуває.
показати весь коментар
25.02.2021 10:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интрига... Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции - Цензор.НЕТ 5198
показати весь коментар
25.02.2021 09:55 Відповісти
Интрига будет, когда в ЕСПЧ. А пока это всё подготовительные процедуры с ожидаемым результатом.
показати весь коментар
25.02.2021 09:56 Відповісти
В ЕСПЧ как раз интрига вряд-ли будет, а вот у нас интрига всегда.
показати весь коментар
25.02.2021 10:04 Відповісти
Нагадало..."Я не такая, я жду трамвая" ...
показати весь коментар
25.02.2021 09:56 Відповісти
санкции это хорошо а где рядовое уголовное дело по факту измены родине терроризма и прочих?? бегал бы Крозак в ВСУ по поводу санкций счась он бы решал вопрос чтобы не приземлили у параши или вовсе сбежал бы в родную говень Кремлядска...
показати весь коментар
25.02.2021 09:56 Відповісти
"вы же наповал меня бьёте этим вопросом" (с)

Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции - Цензор.НЕТ 6602
показати весь коментар
25.02.2021 09:59 Відповісти
Та який він "Козак" - кізяк парашенський.
показати весь коментар
25.02.2021 10:00 Відповісти
То есть он одновременно подал иск о снятии санкций + "его бывшие сотрудники" создали юр. лицо, которое собирается купить один из львовских телеканалов.
Думаю, "возрождать" те, предыдущие - он не будет.
показати весь коментар
25.02.2021 10:02 Відповісти
Почему не будет? Одно другому не мешает. В любом случае у него +1 канал...
показати весь коментар
25.02.2021 10:06 Відповісти
Какая прелесть...дерьмо обвиненное в терроризме презом,спокойно разгуливает и судится...
показати весь коментар
25.02.2021 10:07 Відповісти
І не кажіть, он Штепа яку за п'ять років навіть осудити не змогли, не погано себе почуває.
показати весь коментар
25.02.2021 10:09 Відповісти
Так штепа тоже гулять пошла при зекретине,не надо скромничать))))
показати весь коментар
25.02.2021 10:14 Відповісти
Ой да ладно, что вы заслуги "Сивочолого ГЕТЬмана" преуменьшаете!

Штепу отпустили под домашний арест 19.09.2017 г.
Одиозная Неля Штепа вышла на волю 16.01.2018 г.

https://24tv.ua/ru/odioznaja_nelja_shtepa_vyshla_na_volju_n914399
показати весь коментар
25.02.2021 13:32 Відповісти
"чукча не чітатєль, чукча - пісатель"?
ти хоча б сам читав посилання які наводишь - слідство продовжується! закінчився термін домашнього арешту
показати весь коментар
25.02.2021 17:39 Відповісти
А ты горе на даты посмотрело?
А всё, дело закрыто, потому как максимальный срок за той статьёй перекрыт содержанием под стражей по закону Савченко.
Или ты думаешь она с незакрытой судимостью в меры Славянска в прошлом году пхалась?
показати весь коментар
25.02.2021 20:58 Відповісти
штепа почала активну медіа кампанію вже при зєкритині!
при Пороху її і чути не було - була під слідством і не гула!
показати весь коментар
25.02.2021 11:31 Відповісти
Ну да при Пепо просто отпустили ее на все четыре стороны.
показати весь коментар
25.02.2021 13:33 Відповісти
Антоненко засадили просто за збіг ходи та відео з якимось товстозадим чуваком!

а тут всі факти про фінансування терроризму і нічого Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій - Цензор.НЕТ 437 зєбарани - в чому справа?
показати весь коментар
25.02.2021 11:33 Відповісти
А твой ГЕТЬман пять лет был слепо-глухо-немой. Ничего не видел, не слышал, не гавкал на Метверчину и КО
показати весь коментар
25.02.2021 13:39 Відповісти
так мєртвєчина сиділа нижче трави тихіше води! це вона при зєбаранах почуває себе панами
показати весь коментар
25.02.2021 17:19 Відповісти
А что ему гавкать на хозяина было. Пепо его же защищал, называл "единственным каналом коммуникации с Хутиным"
показати весь коментар
25.02.2021 17:27 Відповісти
ну то ж ти визначься що для тебе важливо - щоб мєртвєчук срав на голову своєю пропагандою, чи щоб сидів тихіше води
показати весь коментар
25.02.2021 17:36 Відповісти
Как то заголовок Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции
не соответствует содержимому 24 февраля 2021 в Кассационный административный суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым обжалуется Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 Источник: https://censor.net/ru/n3249972

В заголовке прошедшее время, в тексте будущее.
показати весь коментар
25.02.2021 10:07 Відповісти
доречі це не вперше.
показати весь коментар
25.02.2021 10:14 Відповісти
Это г-но не санкции должно обаловать, а обжаловать (безуспешно, априори) пожизенное ( а лучше исключительную меру)...
показати весь коментар
25.02.2021 10:12 Відповісти
Це він що, на найвеличнішого надумав "бочку котити"? Забув, що може бути дзвінок Баканову, "гонителю" чортів.
показати весь коментар
25.02.2021 10:25 Відповісти
Якщо у літінанта Баканова з доказухи лише один оцей запис (чи навіть купа записів такого змісту) - то санкції суд мусить зняти...
показати весь коментар
25.02.2021 10:36 Відповісти
Альо,петріоти-обсераючі діючу владу ви допомагаете ворогу....дивись доктрину герасімова про гібридну війну.....
показати весь коментар
25.02.2021 11:33 Відповісти
стапе це як він в обход. окружного суду потім апеляції зразу в верховний попав?
показати весь коментар
25.02.2021 10:50 Відповісти
Істоті -абидно,понимаешь.... Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій - Цензор.НЕТ 2285
показати весь коментар
25.02.2021 11:34 Відповісти
Верховний суд прийняв цей позов і мабуть запросить на засідання цивільну наречену Козака і Медведчука. Цим він остаточно дискредитує українське судочинство і зганьбить Зеленського.
показати весь коментар
25.02.2021 13:20 Відповісти
 
 