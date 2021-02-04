ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" провела съезд, на котором постановила начать процедуру отстранения президента Владимира Зеленского от власти из-за санкций, которые он наложил на телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Об этом сказано в сообщении на сайте партии, информирует Цензор.НЕТ.
Делегаты съезда считают, что введением санкций против телеканалов Зеленский нарушил ст. 34 (свобода слова) и ст. 62 (запрет ограничивать права граждан, пока их вину не признает суд) Конституции Украины.
"Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти", - считают в ОПЗЖ.
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Съезд партии постановил начать процедуру импичмента и дать указание областным партийным организациям собирать подписи за отстранение Зеленского.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
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Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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У боротьбі Зеленського та ОПЗЖ, треба підтримати Зеленського.
У боротьбі Зеленського та Порошенко, треба підтримати Порошенко.
А так у нас не буває
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За
Жидов
Считаю, если президент потерял рейтинг и доверие - объявляй новые перевыборы!
Це війна організованої злочинності (паразитів) проти інших людей.
Ця війна відбувається не тільки на території України, але і на території Сирії, Венесуели, Біларусі, Росії.
Злочинці (паразити) підтримують інших злочинців (паразитів) і намагаються допомогти собі подібним.
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Та , у цілому - згоден !
(свобода брехні = шахрайство)
Переведи, не понимаю!
Одни повторы пошли.
Apollo ee48865f
Позиція нормальної людини:
У боротьбі Зеленського та ОПЗЖ, треба підтримати Зеленського.
У боротьбі Зеленського та Порошенко, треба підтримати Порошенко.
04.02.2021 21:49
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Пердовать к ***** в недостроенный дВарец