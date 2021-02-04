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Зеленський (17459) імпічмент (264) Опозиційна платформа - За життя (466)

ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського

Партія "Опозиційна платформа - За життя" провела з'їзд, на якому ухвалила розпочати процедуру відсторонення президента Володимира Зеленського від влади через санкції, які він наклав на телеканали "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

Про це сказано в повідомленні на сайті партії, інформує Цензор.НЕТ.

Делегати з'їзду вважають, що введенням санкцій проти телеканалів Зеленський порушив ст. 34 (свобода слова) і ст. 62 (заборона обмежувати права громадян, поки їх вину не визнає суд) Конституції України.

"Його свідомі і систематичні дії, спрямовані на порушення прав українських громадян, втручання в роботу інших гілок влади і засобів масової інформації, мають всі ознаки узурпації влади", - вважають в ОПЗЖ.

З'їзд партії ухвалив почати процедуру імпічменту і дати вказівку обласним партійним організаціям збирати підписи за відсторонення Зеленського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко
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Топ коментарі
+68
ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента Зеленского - Цензор.НЕТ 3179
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04.02.2021 20:45
+49
Рабинович удобнее и выгоднее....на случай шухера у него справка есть с дурки...
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04.02.2021 20:42
+46
ОПЗЖ инициирует процедуру импичмента Зеленского - Цензор.НЕТ 1190
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04.02.2021 20:41
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ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 7664
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04.02.2021 21:34 Відповісти
Кацапи чимось дуже не задоволені 😁😁😁
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04.02.2021 21:35 Відповісти
краще буде по закону про референдум проголосувати за заборону партії пособнику агресору ЗАЖОП
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04.02.2021 21:39 Відповісти
Кинув Зеленський паличку дріжджів в ЗАЖОПинський нужник, сморід буде на всю Україну.
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04.02.2021 21:40 Відповісти
ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 5919ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 4646 ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 1462
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04.02.2021 21:44 Відповісти
Позиція нормальної людини:
У боротьбі Зеленського та ОПЗЖ, треба підтримати Зеленського.
У боротьбі Зеленського та Порошенко, треба підтримати Порошенко.
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04.02.2021 21:49 Відповісти
чого пишуть "імпічмент Зеленського", як наче хворобу називають (хвороба Лайма, наприклад). Хіба НЕ імпічмент кому? Зеленському?
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04.02.2021 21:50 Відповісти
ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 921
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04.02.2021 21:51 Відповісти
ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 3887
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04.02.2021 21:53 Відповісти
Ага именно та тема когда эту процедуру все поддержат. Не смешили бы народ. ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 6631
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04.02.2021 21:55 Відповісти
Вот теперь интересно: какой у зелеского рейтинх? ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 8844
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04.02.2021 21:58 Відповісти
ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 3601
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04.02.2021 22:00 Відповісти
ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 6459 ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 6467
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04.02.2021 22:04 Відповісти
ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 9921 опзж пошла в ЖОППУ
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04.02.2021 23:35 Відповісти
Кремлевские холуи в ВР негодуют. Всем Жопоблокавцам кто отметился на этих каналах в российской пропаганде вручить подозрение по статье измена
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04.02.2021 22:11 Відповісти
Там обсуждали российские или украинские тарифы на комуналку? ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 847
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04.02.2021 22:18 Відповісти
подгорело знатно у мертвячука и прочих ******.
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04.02.2021 22:17 Відповісти
чё-то устаревшее у тебя фото
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04.02.2021 23:36 Відповісти
І застаріле , і все занадто прямолінійно та структоровано ....
А так у нас не буває ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 2359
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05.02.2021 11:09 Відповісти
Зеленский не понимает что Медведчук должен быть уничтожен физически ! Это сджелал бы каждый президент у себя в стране.Наволочь которая розжигает сепаратизм и захват территорий должна быть уничтожена !
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04.02.2021 22:21 Відповісти
ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 6853 все вопросы до кнура..
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04.02.2021 23:39 Відповісти
👍
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05.02.2021 14:05 Відповісти
Отдай
Последнее
За
Жидов
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04.02.2021 22:24 Відповісти
У Юща в конце каденции рейтинг скатился к 5%...
Считаю, если президент потерял рейтинг и доверие - объявляй новые перевыборы!
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04.02.2021 22:28 Відповісти
Эти претензии говорят люди поддержавшие при януковиче диктаторские зактны во время протестов.
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04.02.2021 22:40 Відповісти
От читаю і думаю :Чому русня завжди робить ставку як не на остаточних дибілів , то на повних дегенератів , а то й взагалі на відвертих і щирих у є банів . Якісь мадуро , рабіновичі , додони , медведчуки , ківи . В світі ж так багато нормальних , розумних , здорових людей . Для чого опиратися на інвалідів . Загадочная рюзькая душонка .
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04.02.2021 22:42 Відповісти
Бандити захопили владу в Росії.

Це війна організованої злочинності (паразитів) проти інших людей.

Ця війна відбувається не тільки на території України, але і на території Сирії, Венесуели, Біларусі, Росії.

Злочинці (паразити) підтримують інших злочинців (паразитів) і намагаються допомогти собі подібним.
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05.02.2021 03:51 Відповісти
бо їм потрібні нелюди з таким самим нутром я і в них. Тому що насправді подібне тягнеться до подібного, щоб там не казали.
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05.02.2021 05:45 Відповісти
Мне кажется самое время арестовывать всю верхушку ОПЖЗ! Имхо, по их преступной деятельности доказательств вагон и тележка!
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04.02.2021 22:43 Відповісти
так, саме так. Бо поранений звір набагато небезпечніший.
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05.02.2021 05:47 Відповісти
Я хоть и зебилов не переварию,но тут улыбаюсь - а кацапские подстилки-жиды-лугандоны не зае,,б,,у,,тся)))))? слово импичмент с интернета с телефончика вычитали,тампоны использованые,мля...)))
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04.02.2021 22:45 Відповісти
А можно всю эту партию и их сторлнников просто депортировать в рашку парашку？
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04.02.2021 22:47 Відповісти
о как обиделись!... а следующим шагом - мертвечук на президента готовиться будет. а че - у него немало симпатиков, к сожалению...
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04.02.2021 23:38 Відповісти
Рабіновича місце в психдиспансеру..галюніки бачить..дивно, що його галюнікам е люди що вірять.. хто вони.?
1
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05.02.2021 03:06 Відповісти
ОПЗЖ = "ОПа За Жопу!"
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05.02.2021 03:34 Відповісти
Нє, ну яке відсторонення, імпічмент? - Навпаки: Президент України якраз тільки працювати почав. Нарешті.
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05.02.2021 03:36 Відповісти
Чи почав іншим не мішати працювати ? ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 1533
Та , у цілому - згоден !
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05.02.2021 11:14 Відповісти
свобода слова =|= свобода брехні

(свобода брехні = шахрайство)
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05.02.2021 03:43 Відповісти
Маски сброшены! ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 5354 Когда им было выгодно,-они лизали жопу Зеленскому,а сейчас заскулили!
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05.02.2021 06:39 Відповісти
лебеды наверно наелись!
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05.02.2021 10:01 Відповісти
От лебеды пучит шаровары! Ты посмотрел "Ращу пп-эника"? Ребенок знает,что человек не должен кушать бурьян.
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05.02.2021 12:20 Відповісти
"Ращу пп-эника" - это по молдавански? Переведи, не понимаю!
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06.02.2021 12:08 Відповісти
Это для баранов как ты!
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06.02.2021 21:38 Відповісти
А, это на языке молдаванских баранов....
Переведи, не понимаю!
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07.02.2021 10:42 Відповісти
Я и мои предки лебеду не кушали,потому баран ТЫ! Установи аварийный выпускной клапан в шароварах,кремлевская,ракетная консерва!
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08.02.2021 06:02 Відповісти
Всё, спёкся творческий потенциал нашего Дедальчика....
Одни повторы пошли.
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08.02.2021 11:20 Відповісти
Клапан установи,холоп!
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08.02.2021 11:53 Відповісти
ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського - Цензор.НЕТ 4943
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08.02.2021 12:05 Відповісти
Там ты!
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09.02.2021 07:56 Відповісти
в 112 и ньюзван работали за бешенные деньги кацапские деньги послушайте журналиста в видео и поймете да оно и так видно посмотрите на морды все как на подбор с накаченными губами морды лица зловещие такое впечатление что их сняли с порше и лендкрузера дали микрофон и вот ведущая там гонорары такие были что у каждого про запас хватит на года вперед https://www.youtube.com/watch?v=7nDzoqtnJzw
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05.02.2021 08:13 Відповісти
предлагаю вынести на референдум вопрос о запрете любых пророссийских партий в украине
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05.02.2021 08:36 Відповісти
Достойно повторения:

Apollo ee48865f

Позиція нормальної людини:
У боротьбі Зеленського та ОПЗЖ, треба підтримати Зеленського.
У боротьбі Зеленського та Порошенко, треба підтримати Порошенко.
04.02.2021 21:49
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05.02.2021 10:02 Відповісти
Обоих принудить ввести визовый режим с парашей московской
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05.02.2021 10:17 Відповісти
Шуфричи, Бойки, Мертветчуки и прочая плесень может
Пердовать к ***** в недостроенный дВарец
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05.02.2021 10:16 Відповісти
після програшу макарича кічмі на виборах віктор володимирович перший раз так проколовся. На карту поставив все і .... як співав Висоцький - " на пять тисяч я рванул как на пятсот- и спекся.
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05.02.2021 15:52 Відповісти
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