ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського

Партія "Опозиційна платформа - За життя" провела з'їзд, на якому ухвалила розпочати процедуру відсторонення президента Володимира Зеленського від влади через санкції, які він наклав на телеканали "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

Про це сказано в повідомленні на сайті партії, інформує Цензор.НЕТ.

Делегати з'їзду вважають, що введенням санкцій проти телеканалів Зеленський порушив ст. 34 (свобода слова) і ст. 62 (заборона обмежувати права громадян, поки їх вину не визнає суд) Конституції України.

"Його свідомі і систематичні дії, спрямовані на порушення прав українських громадян, втручання в роботу інших гілок влади і засобів масової інформації, мають всі ознаки узурпації влади", - вважають в ОПЗЖ.

З'їзд партії ухвалив почати процедуру імпічменту і дати вказівку обласним партійним організаціям збирати підписи за відсторонення Зеленського.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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