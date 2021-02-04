ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Опозиційна платформа - За життя" провела з'їзд, на якому ухвалила розпочати процедуру відсторонення президента Володимира Зеленського від влади через санкції, які він наклав на телеканали "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".
Про це сказано в повідомленні на сайті партії, інформує Цензор.НЕТ.
Делегати з'їзду вважають, що введенням санкцій проти телеканалів Зеленський порушив ст. 34 (свобода слова) і ст. 62 (заборона обмежувати права громадян, поки їх вину не визнає суд) Конституції України.
"Його свідомі і систематичні дії, спрямовані на порушення прав українських громадян, втручання в роботу інших гілок влади і засобів масової інформації, мають всі ознаки узурпації влади", - вважають в ОПЗЖ.
З'їзд партії ухвалив почати процедуру імпічменту і дати вказівку обласним партійним організаціям збирати підписи за відсторонення Зеленського.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
У боротьбі Зеленського та ОПЗЖ, треба підтримати Зеленського.
У боротьбі Зеленського та Порошенко, треба підтримати Порошенко.
А так у нас не буває
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За
Жидов
Считаю, если президент потерял рейтинг и доверие - объявляй новые перевыборы!
Це війна організованої злочинності (паразитів) проти інших людей.
Ця війна відбувається не тільки на території України, але і на території Сирії, Венесуели, Біларусі, Росії.
Злочинці (паразити) підтримують інших злочинців (паразитів) і намагаються допомогти собі подібним.
1
Та , у цілому - згоден !
(свобода брехні = шахрайство)
Переведи, не понимаю!
Одни повторы пошли.
Apollo ee48865f
Позиція нормальної людини:
У боротьбі Зеленського та ОПЗЖ, треба підтримати Зеленського.
У боротьбі Зеленського та Порошенко, треба підтримати Порошенко.
04.02.2021 21:49
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Пердовать к ***** в недостроенный дВарец