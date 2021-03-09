УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5637 відвідувачів онлайн
Новини Закриття каналів Медведчука
10 290 83

Зеленський про блокування каналів Медведчука: Працюємо над тим, щоб на YouTube вони отримали довічне блокування. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада працює над тим, щоб телеканали "пулу Медведчука" отримали довічне блокування на YouTube.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм".

За словами президента, "засоби масової дезінформації" прикриваються свободою слова.

"Ми зробили і продовжуємо працювати, щоб на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну таблицю налаштування. А в інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали довічний бан", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокував онлайн-трансляцію "112 Україна", - заява каналу

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Також народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.

Також читайте: Проросійські телеканали в Україні працюють як засоби масового знищення, - Данілов

Автор: 

YouTube (232) Зеленський Володимир (23683) Медведчук Віктор (1706) блокування (644) 112 Україна (182) Newsone (183) ZIK (123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
А над тем, чтобы зеленский с медведчуком получили пожизненную блокировку не только в youtube, но и в тюрьме, будет работать Порох. И не сомневайтесь, работа в этот раз будет проведена на совесть.
показати весь коментар
09.03.2021 11:05
+11
Зеленський:
- Я хачу видеть Порошенко в тюрьме!!!
Порошенко:
- Тю на тебе, пришелепкуватого! Робить мені нічого, до всякого гімна зеленого на "свіданку" в тюрму ходить!...
показати весь коментар
09.03.2021 12:34
+8
Кликуха у тебя крутая. Я только не понял, с чем ты согласен, если я говорил прямо противоположное...
показати весь коментар
09.03.2021 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ХО-РО-ШО....
показати весь коментар
09.03.2021 11:03 Відповісти
А над тем, чтобы зеленский с медведчуком получили пожизненную блокировку не только в youtube, но и в тюрьме, будет работать Порох. И не сомневайтесь, работа в этот раз будет проведена на совесть.
показати весь коментар
09.03.2021 11:05 Відповісти
Согласен, ПорАшенко вор, а вор должен сидеть в тюрьме.
показати весь коментар
09.03.2021 11:25 Відповісти
Кликуха у тебя крутая. Я только не понял, с чем ты согласен, если я говорил прямо противоположное...
показати весь коментар
09.03.2021 11:28 Відповісти
... яркий представитель безмозглого стада!!??? Лидер?
показати весь коментар
09.03.2021 11:49 Відповісти
Як погодка в Турції?
показати весь коментар
09.03.2021 11:59 Відповісти
..не жарко..Грицько...Тепленько ..але не жарко. Літачок зламався... відремонтують... то завтра плануємо повернутися в Украиїну!!! А ти все переживаєш? Не переживай.... Поки ремонтують... ось сижу у готелі та читаю пришелепкуватих. Але таких на Цензорі не так багато... Ти до якої групи схильний ...??
показати весь коментар
09.03.2021 12:06 Відповісти
Я тебе про погоду питав, а ти мені тут про якісь літачки та переживання строчиш.
показати весь коментар
09.03.2021 12:16 Відповісти
Day: 9th Time: 09:50 UTC Wind speed: 4kt Temperature: 7°C Dew point: -13°C Pressure: 1017 hPa Visibility: Sky and visibility OK Будь ласка..шановний!!! Думаю... прочитаєте!!!
показати весь коментар
09.03.2021 12:17 Відповісти
Все ти прекрасно зрозумів. Не треба тут дурника валяти...
показати весь коментар
09.03.2021 12:30 Відповісти
.. що..дурненьке... ніяк не можеш второпати, що людина може писати з Туреччини ..дійсно там знаходячись???? Ти невиїздний з України? А от скажи..недолуге!!?? От нащо мені писати ...як ти думаєш..з під VPN? Я своїх вподобань ні в Туреччині ..ні в Конго..ні в Україні не зміню!!! Для мене лідер Порошенко... Так нащо мені дурницями займатися? Трошечки сміття у своїй макітрі прошуруй!!!)))
показати весь коментар
09.03.2021 12:42 Відповісти
Ти звичайний хам. Ти думаєш, якщо, а може й брешеш, раз в житті доїхалО до Турції то вже тіпа вєсь мір у твоїх *** ног? Звичайно для мене Порох кращий президент ніж той шо зараз, але на то вона і демократія, що треба терпіти навіть таких недолугих та самовпевнених дикунів як ти.
показати весь коментар
09.03.2021 13:43 Відповісти
... Дурненьке... За ті роки ..що я літаю... я побачив весь світ... від Антарктиди до Антартики... І мені не потрібно тобі щось доводити...та доказувати. Твое то питання про погоду у Туреччині було провокаційним зразу. Розумна людина так бі не зробила. Я таких як ти... дурнуватеньких... бачу навіть у темноті!!!)))) І про літачок ..який поломався я тобі написав... розраховуючи...що дурненьке щось зкумекає... Але ні... Тут темний ліс. Давай Грицько....шуруй сміття у своїй макітрі.)))
показати весь коментар
09.03.2021 15:13 Відповісти
Тебе бидляко як накуй послати культурно чи вульгарно як ти любиш?
показати весь коментар
09.03.2021 15:21 Відповісти
Угу. Пять лет так работал, что никого не посадил. Смешной ты.
показати весь коментар
09.03.2021 11:34 Відповісти
..а сегодняшний всё что можно на Пороха вешает..старается..потеет...надеется...)))) А в результате только сцытся от незавидного будущего!!! Поезд с вагнеровцами уже выехал!!! И остановить не получается никак... Ни с машинистом договорится..ни с начальником паровозного депо... даже стрелочники нахер посылают...))
показати весь коментар
09.03.2021 11:53 Відповісти
У него было мало работы? Нет ,ее было с избытком. И она была на порядок более сложной. И он с ней справился. Народ не оценил и он заплатит за свою дурь. Это справедливо. После зеленского следующему президенту снова придется заниматься той же работой, что делал Порох. И так по кругу. Народу нравится. Цены не нравятся, тарифы, которые уже скоро станут еще больше. Но, как говорится, любишь смотреть, люби и платить.
показати весь коментар
09.03.2021 11:55 Відповісти
Так. За шоу треба платити...
показати весь коментар
09.03.2021 12:01 Відповісти
Вообще-то это - не его работа, а работа генпрокурора. Но Югик все резонансные дела слил. А кто его проталкивал на генпрокурора? Даже закон под него протолкнул. Так что не смеши мои тапки.
показати весь коментар
09.03.2021 12:14 Відповісти
Не с твоим чувством юмора смешить тебя, напрасен труд...
показати весь коментар
09.03.2021 12:22 Відповісти
Ты сам хоть понял, что сказать хотел? Я - нет.
показати весь коментар
09.03.2021 12:39 Відповісти
Да я вижу, что не понимаешь.
показати весь коментар
09.03.2021 12:41 Відповісти
А по теме что можешь сказать?
показати весь коментар
09.03.2021 12:45 Відповісти
Да тема, собственно, закрыта. Что еще здесь говорить? Продолжается представление от клоунов и других циркачей.
показати весь коментар
09.03.2021 12:49 Відповісти
Тут соглашусь. Для нас представление уже лет 30 крутят.
показати весь коментар
09.03.2021 13:12 Відповісти
Да. Был шанс с представлением закончить. Вместо этого его решили продлить, и оно рискует сильно затянуться.
показати весь коментар
09.03.2021 13:14 Відповісти
Якщо стосовно справ корупції категорії "А" - то це все ж таки відповідальність Ситника і САП, незалежних (в частині слідства) від ГПУ структур. По корупції категорії "Б" Луценко звітував неодноразово: Труба, Венедіктова і Бабіков вкупі (нагадаю, в 2019-му функції слідства перешли з ГПУ до ДБР) і десятої частини результатів Луценка не показали... 400тисяч гривень повернуто... смішно... Якщо стосовно справ Майдану - то всі претензії до Горбатюка, а також до активістів громадських організацій, адвокатів семей Героїв Небесної Сотні, які не давали Луценку можливості зняти Горбатюка за повільність.
показати весь коментар
09.03.2021 12:26 Відповісти
7 раз підряд жоден з 19 призначених Луценком прокурорів не з*явився на суд по справі Кернеса в Полтаві-ну заблукали десь під Полтавою.І суддя закрила справу.

І ще,Луценко:"У справі по вишках Бойка немає складу злочину".Ну суперпрокурва.
показати весь коментар
09.03.2021 12:34 Відповісти
якщо не доганяєш, то я поясню: суддя попався такий, який збирався виправдати Кернеса. Тому саме прокурори зривали засідання, щоб новий суддя першої інстанції розглядав справу.
показати весь коментар
09.03.2021 13:02 Відповісти
Да-да. Рафик нивинауат.
показати весь коментар
09.03.2021 12:37 Відповісти
И думаю,что небесплатно.
показати весь коментар
09.03.2021 12:29 Відповісти
а бояре та ничего? да?
показати весь коментар
09.03.2021 17:37 Відповісти
А чего бояре? Надо же помнить, что у него не было в распоряжении парламента. Была коалиция, с которой приходилось договариваться. В том числе и за счет того, чтобы не делать того, что нужно. Сейчас все под Зеленским, договариваться ни с кем не надо. Казалось бы, делай то, что нужно. Но нет, еще хуже стало. Грабят страну так, как никогда прежде.
показати весь коментар
09.03.2021 17:46 Відповісти
Ну комуналку росте при кожному президенту. Наступний її не знизить 100%, а от повисити запросто
показати весь коментар
09.03.2021 18:55 Відповісти
Не руйнуй вологі соєві мрії!)))
показати весь коментар
09.03.2021 19:52 Відповісти
так точно. порошенко відправить ведмедчука послом в Італію, щоб він вдавився каннолі.
показати весь коментар
09.03.2021 11:35 Відповісти
Зеленський:
- Я хачу видеть Порошенко в тюрьме!!!
Порошенко:
- Тю на тебе, пришелепкуватого! Робить мені нічого, до всякого гімна зеленого на "свіданку" в тюрму ходить!...
показати весь коментар
09.03.2021 12:34 Відповісти
Как работал Порошенко с Медведчуком мы уже видели. Именно Порошенко достал Медведчука из политического нафталина, отдал ему дизельную трубу, назначил переговорщиком с Россией, а также позволил прикупить телеканалы, по которым людям круглосуточно вливали пропаганду.

И если даже гипотетически представить, что все это происходило без участия Петра Алексеевича, то что помешало последнему ввести санкции против Медведчука, так как это сделал Зеленский? Ответ прост, Порошенко бизнесмен, и вводить санкции против партнера по бизнесу, это тоже самое что вводить санкции против себя
показати весь коментар
09.03.2021 13:29 Відповісти
Для дятлов , которые годами долбят про дружбу Петра с Мудачуком,
Мудачук сам вам отвечает:
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА, ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
показати весь коментар
09.03.2021 17:33 Відповісти
СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ 2019, 23:30
Порошенко:
"Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой
"У нас есть ОБОСНОВАННЫЕ обвинения по Медведчуку".
"Там, где были "Схемы" (https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7199039/%20 расследование программы "Схемы) - я не видел там Медведчука".

Я никогда никому не говорил "Вы его не трогайте", - заявил Порошенко, комментируя вопрос о "легализации Медведчука Порошенко в украинской политике" .


"Правоохранительные органы и суды должны быть независимыми от президента.
Если у нас президент будет указующим перстом и говорить "этого посадить, а этого отпустить" - это не демократическая страна", - добавил он.
"Роль Медведчука - Я ТРИЖДЫ ЭТО ПОДЧЕРКИВАЮ - он не представлял Украину (на переговорах с РФ).
Единственный, кого представлял Медведчук в составе гуманитарной подгруппы ТКГ - Путин.
Этому есть неопровержимая и большое количество доказательств".
И заявил, что российская сторона делала определенные шаги, чтобы "альтернативы Медведчуку не было".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/21/7226982/
показати весь коментар
09.03.2021 17:48 Відповісти
про эффект барбары стрейзанд зенелох видимо не слышал
ну ну. чем бы дитя не тешилось лишь бы не беременело
показати весь коментар
09.03.2021 11:08 Відповісти
Кто бутет заниматься распространением? Ватники? Да им пох.
показати весь коментар
09.03.2021 11:21 Відповісти
вова, а шо як тебе послухать то боротьба з корупцією в Україні складаєть тільки з закриття каналів мертвечука? і все? аплодуйте який я красивий? ну по перше то не твоє здобуття а Байдена. а подруге а шо іньші "чесні українці" типу фірташа, каломийского, рабіновіча, фєльдмана, корбана, фукса, розєнблата, ахметки та інш. хай собі живуть спокійнесенько? а хто буде уворовані гроші в держказну повертати а вова? не зарано ти заспокоївся? ти ще нічого не зробив взагалі!
показати весь коментар
09.03.2021 11:32 Відповісти
не роби нєрви йому зранку, друже)
показати весь коментар
09.03.2021 11:34 Відповісти
Возомнил себя Байденом. Будет запрещать еще и на Ютьюбе.)
показати весь коментар
09.03.2021 11:41 Відповісти
Немного убив времени ребята айшники просканировали ряд групп на Фейсбуке топящих за Земразь!! Это что то действительно комическое. Мало того, что 90 процентов фото поклонниц бальзаковского возраста и стабильно постящих одни смайлики и признания и восхваления...так лупят всё это с двух-трёх IP адресов.. и вообще полный треш в использовании VPN. Бабки с Бердичева..Купянска, Попельни все как одна шуруют послания то с малазийского, то с сингарпурского ..то с финского IPадреса. Наверное это и есть **конец бедности!!??**. Признание в любви...найвеличнейшему... и смайлики..смайлики ..смайлики. Одна группа 78 тысяч участников....))))) Вот это **размах народной любви** к **народному президенту** )))))
показати весь коментар
09.03.2021 11:46 Відповісти
Весна на дворе а о посадке тишина...Остался устаревший репертуар понтов и пенисуальная игра на пианино ...
показати весь коментар
09.03.2021 12:02 Відповісти
спасибо Байдену за порванную жопу этого клоуна, хвала и почёт!!!
показати весь коментар
09.03.2021 12:12 Відповісти
тебе жопу порвали? Поздравляю
показати весь коментар
09.03.2021 13:09 Відповісти
Читать умеешь? "жопу этого клоуна"
показати весь коментар
09.03.2021 17:43 Відповісти
а ти про гетьмана? вибач, не зрозуміла
показати весь коментар
10.03.2021 16:21 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/gerasim-yuk-pro-novoyaz-kanaliv-medvedchuka-radio-petra-poroshenka-novini-ukrajini-50144823.html?code=5d654fbe-fe97-452d-b03a-70876fa4994f&fbclid=************************************************************* Голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк в інтерв'ю НВ заявила, що проблемою "Прямого" телеканалу є "партійна пропаганда" і "ми вже мали би його давно закрити".
"Його проблема - "однопартійність" мовлення, партійна пропаганда. На жаль, це так. Вони обстоюють дивну позицію: оскільки вони патріоти, то їм можна те, що іншим заборонено - лаятися в ефірі, матюкатися, подавати необ'єктивну інформацію. Я категорично не підтримую таку позицію. Однак вони практикують таку стилістику", - сказала Герасим'юк.
За її словами, канал обрав роль "переслідуваного", який "вдає з себе жертву".
"До речі, жоден раз не запросили до ефіру, впродовж довгого часу раз по раз піднімаючи крик, що Нацрада зробила крок до їхнього закриття. Якщо порахувати ці всі "дзвіночки", то ми вже мали би їх давно "закрити". Що стосується санкцій щодо "Прямого" - у них одне попередження…Поярков матюкався в ефірі. Глядача привчають до того, що такий рівень мовлення є нормальним. Діти перед телевізором переймають таку стилістику спілкування. Але, бачите, політична мотивація переважає розуміння токсичності таких ефірів", - заявила Герасим'юк.
Вона додала, що стосовно "Прямого" була застосована санкція, бо канал мав регіональні ліцензії на радіо, які нібито не використовувалися.
"Напевне, про це ніхто й не чув, яке не було запущено вчасно - порушили терміни і доводили нам, що воно працює. На київській хвилі вони транслюють - але в ефір виходить аудіодоріжка телепередач. Зараз санкція оскаржується в суді, як і самі призначення перевірок. Більше нічого немає", - підкреслила Герасим'юк.
показати весь коментар
09.03.2021 12:13 Відповісти
Быстро же Зеленский стал Порохоботом
показати весь коментар
09.03.2021 12:26 Відповісти
Просто схеми Порошенка класні і нічого видумувати не потрібно.Чого вартий тільки "вРоттердам +",коли вугілля з копанок Королевської ввозили по 500 гривень за тонну,а в тариф на електроенергію закладали по 3000.Навар у 2 500 оцінили і урки Зеленського і тому закрили справу-500% навару,ну який же це "злочин"?
показати весь коментар
09.03.2021 12:41 Відповісти
так даже прокуратура Венедкитовой закрыло официально это дело за отсутствием состава преступления. Т.е. было доказано что тема была раздута пропагандисткими каналами.
показати весь коментар
09.03.2021 13:11 Відповісти
А тут все просто-вони самі хотіли скористатись цими схемами.А потім схаменулись і справу ВІДНОВИЛИ.
показати весь коментар
09.03.2021 14:19 Відповісти
дело закрыто, ничего не восстанавливали, скиньте ссылку или будем считать это вашим фейк вбросом что оно открыто
показати весь коментар
09.03.2021 14:44 Відповісти
Мне плевать на то,что ты будешь считать.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3179428-nabu-podtverdilo-vozobnovlenie-dela-rotterdam-i-obratilos-k-venediktovoj.html
показати весь коментар
09.03.2021 14:55 Відповісти
всё понятно, ты полный дебил, если черпаешь новости из помоек с ресурсов мордора .RU
показати весь коментар
09.03.2021 14:58 Відповісти
Лапоть ты убогий.Дело опять ВОЗОБНОВИЛИ несмотря на блокировку его этой тварью Венедиктовой и ее кодляком,которая хочет продолжить грабить Украину вместо Порошенка и Ахметова.
https://biz.liga.net/all/all/novosti/rotterdam-sap-snova-vozobnovila-proizvodstvo-po-delu
показати весь коментар
09.03.2021 18:02 Відповісти
https://bin.ua/news/economics/faec/259838-nabu-podtverdilo-vozobnovlenie-dela-rotterdam-i.html
показати весь коментар
09.03.2021 18:05 Відповісти
номер делопроизводства!!! номер производства должен быть! а его нету!! твои фейковые ссылки никого не интересуют
показати весь коментар
09.03.2021 19:05 Відповісти
шо то не припомню, чтоб парашенко делал что то подобное
показати весь коментар
09.03.2021 13:10 Відповісти
Порошенко закрыл все телеканалы россии ещё в 14м, говнокласники, вкантактики, яндексы и т.д. или ты тогда ещё в ясли ходил и не знаешь об этом?
показати весь коментар
09.03.2021 13:12 Відповісти
Получить доступ к этим ресурсам может любой дурак, так что блокировка для галочки. А вот каналы действительно закрыты.
показати весь коментар
09.03.2021 13:31 Відповісти
но ведь факт того что каналы агрессора закрыты есть Порошенком, то, что кто то умеет обходить блокировки то молодец, пенсионеры в целом такого не умеют.
А каналы медведчука Порох планировал закрыть ещё в 2018м, но тогда начались выборы и он не смог этого сделать.
Вопрос, если всё было готово, то почему Зеленский за 2 года это не сделал, а только после того, как пришёл Байден и дал ему пинка?
показати весь коментар
09.03.2021 14:43 Відповісти
Ты эту байку впаривай недоумкам твоего уровня.Не дополз Порошенко до каналов этих уродов,по-пластунски полз.чтобы замок повесить.А как бы он тогда вывел против себя этого урода-вышечника Бойка,но туту выпрыгнул это Зеленый Телепень и испортил всю малину.Юрбон прокурваторский заявлял,что в действиях Бойка нет криминала,т.е. это нормально нагреть украинский бюджет на полмиллиарда баксов.
показати весь коментар
09.03.2021 18:10 Відповісти
Придурок ты.А вместо них запустил антиукраинское дерьмо Мудачука и Мураева да и Интер никуда не делся.
показати весь коментар
09.03.2021 18:04 Відповісти
всё удивляюсь, где такие дебилы берутся вроде тебя.. из каких ****** вылазите?? Причём тут Интер к Порошенко? Это Фирташа канал уже кучу лет..
показати весь коментар
09.03.2021 19:47 Відповісти
Ты интеллектуальный инвалид-Порошенко вместе с Лёвочкиным и Кличком ездил весной 2014 к Фирташу в Вену и тот распределил между ними роли-кому в президенты,а кому в мэры,а кому в жопу.
показати весь коментар
15.03.2021 13:43 Відповісти
это такие бредовые фантазии у тебя после амфетамина появляются или чего то потяжелее ?
показати весь коментар
15.03.2021 13:50 Відповісти
Видно у Порошенко напряг с деньгами или он очень жадный,що наймає таких йолопів,як ти.
показати весь коментар
17.03.2021 16:27 Відповісти
сейчас только конфетами платит, причём исключительно карамельками
показати весь коментар
17.03.2021 16:32 Відповісти
То есть вам не известно, что такое VPN и что любой детсадовец им пользуется?
показати весь коментар
10.03.2021 16:24 Відповісти
Каналы закрыть. Медведсуку- повесить. Курвячу танцівницю випердолити в москвацькі болота пасти кіз.
показати весь коментар
09.03.2021 13:15 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3487687.html Ой, а Вовочка только сегодня заявил, что будет бороться с дезинформацией. Свою Мендель бороть будет?

Оказывается, Байден не звонит Вове потому, что он "ещё не сформировал свою администрацию"!
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира.
tZE inform
______________________
Зеленський: "Українців треба вчити відрізняти правду від фейків: у школі мають бути уроки медіаграмотності. Тих, хто давно не учень, маємо навчити, що таке інформаційна гігієна".
* * *
Інформаційна гігієна? ОК, поїхали:

- "Порошенко вбив свого брата"
- "Україна - порноактриса"
- Термос замість Томоса
- Питання на стадіоні
- "Доктор смерть"
- Роттердам+
- Липецька фабрика
- Керченська протока
- Закінчення війни
- Кумовство
- Офшори
- Рівність перед законом
- Зарплата вчителям
- Зниження тарифів
- Коломойський
- "Ботоферма" Порошенко
- Справа Шеремета
- Єрмак
- Оман
- Вагнеровці
- Антоненко
- Журавель
- Татаров
- Мендель
- Нескоромний
- Арестович
- Подоляк
- Вакцина
- Г+Г
- "$100 млрд, виведених з України П`ятим президентом".

Питання: де з боку Зе-команди були використані тотальна брехня та фейки? А коли бумеранг почав стрімко повертатись, хтось заверещав, як різане порося.
Як впізнати, що Зе-команда бреше? Дуже просто: коли відкриває рота.
Але якби люди вміли відрізняти кіно від життя, блазнів - від патріотів та фейки - від правди, ти, Вова, ніколи б не став президентом.
Клавіши проти роялю, Буратіно проти папи Карло, собака проти кістки, киця проти валер`янки, 95 квартал проти Г+Г. Прикольно...
Helgi Sharp
показати весь коментар
09.03.2021 14:45 Відповісти
Россия провела мощную PsyOp против населения Донбасса при помощи своих СМИ, ботов, политиков, агентов, политологов, и т.д. Людям лапшу навешали на уши и на голову вообще котел лапши высыпали. А в реальности все ровно наоборот им сделалось. Украина виновна в том, что раньше русские каналы не отключила и не уничтожила агентов врага, которые это готовили годами. Потому что СМИ - это оружие, агенты - это оружие, и враг его использует и оно мощнее снарядов, потому что оно захватывает мозги и гипнотизирует и создает у человека в его сфере опыта те знания, которые иллюзия и ради этой иллюзии люди, как крысы идут за дудочником манипулирующим и который заведет крыс в море и утопит. Обычные люди не понимают, что такое психологическая война, а задача государства - это защищать людей от такого и потому нужно арестовать всех агентов и нужно закрыть все СМИ контролируемые из Кремля и арестовать всех политологов работающих на Кремль. И нужно добиваться закрытия в ютубе всех Российских Федеральных каналов на которых ведется агрессивная пропаганда и психологическая война. Федеральные каналы России - это оружие массового поражения и это не СМИ. Украине нужно добиваться санкций США против Федеральных каналов России на американской платформе Ютуб.
показати весь коментар
09.03.2021 15:24 Відповісти
Массово жалуемся в администрацию Ютуб по поводу ватных помоек Медведчука. Чем больше будет поток жалоб - тем надежнее их прикроют.
показати весь коментар
09.03.2021 18:33 Відповісти
"Вони нас обдурили": Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів "Мотор Січ"

Китайські інвестори https://lb.ua/tag/5418_motor_sich.html "Мотор Січ" не виконали умови інвестиційної програми, передбачені відповідними угодами. Про це заявив президент компанії "Мотор Січ" https://lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html В'ячеслав Богуслаєв на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки в четвер, 4 березня.
Відео з засідання комітету у Facebook оприлюднив журналіст Ігор Соловей.
"Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в Мотор Січ - ред.) - немає. Вони нас обдурили", - сказав Богуслаєв.
За словами президента компанії, він регулярно проводить телемости з китайською стороною і закликає їх не порушувати українське законодавство.
"Ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Ні копійки!", - сказав Богуслаєв. Він також зазначив, що з китайською стороною є договір позики, згідно з яким "Мотор Січ" повинна в 2026 році повернути $100 млн.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Верховну Раду внесуть законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" .
https://lb.ua/pravo/2021/03/04/479203_voni_obdurili_boguslaiev.html
показати весь коментар
09.03.2021 21:38 Відповісти
 
 