Зеленський про блокування каналів Медведчука: Працюємо над тим, щоб на YouTube вони отримали довічне блокування. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада працює над тим, щоб телеканали "пулу Медведчука" отримали довічне блокування на YouTube.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм".

За словами президента, "засоби масової дезінформації" прикриваються свободою слова.

"Ми зробили і продовжуємо працювати, щоб на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну таблицю налаштування. А в інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали довічний бан", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Також народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.

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