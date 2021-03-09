Зеленський про блокування каналів Медведчука: Працюємо над тим, щоб на YouTube вони отримали довічне блокування. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада працює над тим, щоб телеканали "пулу Медведчука" отримали довічне блокування на YouTube.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм".
За словами президента, "засоби масової дезінформації" прикриваються свободою слова.
"Ми зробили і продовжуємо працювати, щоб на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну таблицю налаштування. А в інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали довічний бан", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Також народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.
Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І ще,Луценко:"У справі по вишках Бойка немає складу злочину".Ну суперпрокурва.
- Я хачу видеть Порошенко в тюрьме!!!
Порошенко:
- Тю на тебе, пришелепкуватого! Робить мені нічого, до всякого гімна зеленого на "свіданку" в тюрму ходить!...
И если даже гипотетически представить, что все это происходило без участия Петра Алексеевича, то что помешало последнему ввести санкции против Медведчука, так как это сделал Зеленский? Ответ прост, Порошенко бизнесмен, и вводить санкции против партнера по бизнесу, это тоже самое что вводить санкции против себя
Мудачук сам вам отвечает:
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА, ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
Порошенко:
"Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой
"У нас есть ОБОСНОВАННЫЕ обвинения по Медведчуку".
"Там, где были "Схемы" (https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7199039/%20 расследование программы "Схемы) - я не видел там Медведчука".
Я никогда никому не говорил "Вы его не трогайте", - заявил Порошенко, комментируя вопрос о "легализации Медведчука Порошенко в украинской политике" .
"Правоохранительные органы и суды должны быть независимыми от президента.
Если у нас президент будет указующим перстом и говорить "этого посадить, а этого отпустить" - это не демократическая страна", - добавил он.
"Роль Медведчука - Я ТРИЖДЫ ЭТО ПОДЧЕРКИВАЮ - он не представлял Украину (на переговорах с РФ).
Единственный, кого представлял Медведчук в составе гуманитарной подгруппы ТКГ - Путин.
Этому есть неопровержимая и большое количество доказательств".
И заявил, что российская сторона делала определенные шаги, чтобы "альтернативы Медведчуку не было".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/21/7226982/
ну ну. чем бы дитя не тешилось лишь бы не беременело
"Його проблема - "однопартійність" мовлення, партійна пропаганда. На жаль, це так. Вони обстоюють дивну позицію: оскільки вони патріоти, то їм можна те, що іншим заборонено - лаятися в ефірі, матюкатися, подавати необ'єктивну інформацію. Я категорично не підтримую таку позицію. Однак вони практикують таку стилістику", - сказала Герасим'юк.
За її словами, канал обрав роль "переслідуваного", який "вдає з себе жертву".
"До речі, жоден раз не запросили до ефіру, впродовж довгого часу раз по раз піднімаючи крик, що Нацрада зробила крок до їхнього закриття. Якщо порахувати ці всі "дзвіночки", то ми вже мали би їх давно "закрити". Що стосується санкцій щодо "Прямого" - у них одне попередження…Поярков матюкався в ефірі. Глядача привчають до того, що такий рівень мовлення є нормальним. Діти перед телевізором переймають таку стилістику спілкування. Але, бачите, політична мотивація переважає розуміння токсичності таких ефірів", - заявила Герасим'юк.
Вона додала, що стосовно "Прямого" була застосована санкція, бо канал мав регіональні ліцензії на радіо, які нібито не використовувалися.
"Напевне, про це ніхто й не чув, яке не було запущено вчасно - порушили терміни і доводили нам, що воно працює. На київській хвилі вони транслюють - але в ефір виходить аудіодоріжка телепередач. Зараз санкція оскаржується в суді, як і самі призначення перевірок. Більше нічого немає", - підкреслила Герасим'юк.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3179428-nabu-podtverdilo-vozobnovlenie-dela-rotterdam-i-obratilos-k-venediktovoj.html
https://biz.liga.net/all/all/novosti/rotterdam-sap-snova-vozobnovila-proizvodstvo-po-delu
А каналы медведчука Порох планировал закрыть ещё в 2018м, но тогда начались выборы и он не смог этого сделать.
Вопрос, если всё было готово, то почему Зеленский за 2 года это не сделал, а только после того, как пришёл Байден и дал ему пинка?
Оказывается, Байден не звонит Вове потому, что он "ещё не сформировал свою администрацию"!
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира.
tZE inform
______________________
Зеленський: "Українців треба вчити відрізняти правду від фейків: у школі мають бути уроки медіаграмотності. Тих, хто давно не учень, маємо навчити, що таке інформаційна гігієна".
* * *
Інформаційна гігієна? ОК, поїхали:
- "Порошенко вбив свого брата"
- "Україна - порноактриса"
- Термос замість Томоса
- Питання на стадіоні
- "Доктор смерть"
- Роттердам+
- Липецька фабрика
- Керченська протока
- Закінчення війни
- Кумовство
- Офшори
- Рівність перед законом
- Зарплата вчителям
- Зниження тарифів
- Коломойський
- "Ботоферма" Порошенко
- Справа Шеремета
- Єрмак
- Оман
- Вагнеровці
- Антоненко
- Журавель
- Татаров
- Мендель
- Нескоромний
- Арестович
- Подоляк
- Вакцина
- Г+Г
- "$100 млрд, виведених з України П`ятим президентом".
Питання: де з боку Зе-команди були використані тотальна брехня та фейки? А коли бумеранг почав стрімко повертатись, хтось заверещав, як різане порося.
Як впізнати, що Зе-команда бреше? Дуже просто: коли відкриває рота.
Але якби люди вміли відрізняти кіно від життя, блазнів - від патріотів та фейки - від правди, ти, Вова, ніколи б не став президентом.
Клавіши проти роялю, Буратіно проти папи Карло, собака проти кістки, киця проти валер`янки, 95 квартал проти Г+Г. Прикольно...
Helgi Sharp
Китайські інвестори https://lb.ua/tag/5418_motor_sich.html "Мотор Січ" не виконали умови інвестиційної програми, передбачені відповідними угодами. Про це заявив президент компанії "Мотор Січ" https://lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html В'ячеслав Богуслаєв на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки в четвер, 4 березня.
Відео з засідання комітету у Facebook оприлюднив журналіст Ігор Соловей.
"Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в Мотор Січ - ред.) - немає. Вони нас обдурили", - сказав Богуслаєв.
За словами президента компанії, він регулярно проводить телемости з китайською стороною і закликає їх не порушувати українське законодавство.
"Ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Ні копійки!", - сказав Богуслаєв. Він також зазначив, що з китайською стороною є договір позики, згідно з яким "Мотор Січ" повинна в 2026 році повернути $100 млн.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Верховну Раду внесуть законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" .
https://lb.ua/pravo/2021/03/04/479203_voni_obdurili_boguslaiev.html