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Новини Закриття каналів Медведчука
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YouTube заблокував онлайн-трансляцію "112 Україна", - заява каналу

YouTube заблокував онлайн-трансляцію

Трансляцію телеканалу "112 Україна", який у лютому 2021 року потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони, на відеохостингу YouTube заблокували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційній заяві команди каналу.

"Сервіс YouTube ... заблокував онлайн-трансляцію ефіру каналу "112 Україна", який має 925 тис. підписників. Тільки вчора ми досягли позначки 1 млрд переглядів", - сказано в заяві, оприлюдненій в п'ятницю.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Також народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.

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трансляція (61) 112 Україна (182)


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Топ коментарі
+86
YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - заявление канала - Цензор.НЕТ 2649
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05.03.2021 20:54
+66
Ну поперло - так поперло!
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05.03.2021 20:51
+57
не зря я как вижу рекламу этой помойки в ютьюб - кидаю жалобу за разжигание ненависти и терроризм
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05.03.2021 20:51
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Сторінка 3 з 3
И давайте уже дианочку Панченко отправьте в небытие с ее зиками и ньюзванами
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05.03.2021 21:58 Відповісти
какое это счастье не видеть ***** дианочки панченко клацая каналы пультом . а пиховшека . а этих тварей лукаш и бондаренко . а кузьмина и рабиновича с кивой --- сколько их там сидело в этом нужнике просто жах --- подяка зельцу от всех телезрителей
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06.03.2021 06:11 Відповісти
Працюють, суки, на каналі ZIK. Щойно https://www.youtube.com/watch?v=a_3eJgMMBsg Щоб вони повиздохли!!!
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05.03.2021 22:00 Відповісти
Що маю вибрати у скарзі в "трубі"? Підкажіть та приєднуйтесь.
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05.03.2021 22:03 Відповісти
Пишіть пропаганда ненависті, розпалювання ворожнечі, фейки і таке інше...
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05.03.2021 23:16 Відповісти
Наче, кое-кто "...забыл все свои европейские понты и дал команду мочить их бизнес ниже пояса. Как он выразился, «********* на самом фундаментальном уровне». Прислал своего интеллектуала, как и обещал - нормальный такой пацан оказался, тёртый. Посидели мы вечерок, подумали, где у них фундаментальный уровень, да и начали, перекрестясь…" Джо, держи пять !
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05.03.2021 22:10 Відповісти
Що таке "европейские понтьі"? За багато років у Західній Європі я не бачила в жодній країні, щоб на ТБ були канали, на яких транслювалася така ненависть до держави. Критики влади також було дуже мало.
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06.03.2021 10:01 Відповісти
Я просто навів цитату з твору В. Пелевіна. Як він розуміє "европейские понтьі", Ви можете дізнатись з цієї книги. Якшо так цікаво. До речі, нічого поганого про Європу там нема.
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06.03.2021 11:30 Відповісти
+++++++
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07.03.2021 11:56 Відповісти
Байден - наш президент!!!)))) Що він творить. Казка!
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05.03.2021 22:11 Відповісти
Не пойму... зашёл в Ютуб - 112 транслирует...!
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05.03.2021 23:08 Відповісти
Тобто,ти кажеш,що їх не заблокували і вони ,112 -й,брешуть, як завжди, навіть в тому,що їх заблокували?
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07.03.2021 08:12 Відповісти
Я "говорю", что на момент написания моего коммента, я спокойно вбил в ютуб их канал и он спокойно "запустился" на трансляцию...
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07.03.2021 10:05 Відповісти
Ну так і я про це ж, що їх не блокували, а вони почали скавчати що їх блокуют, та так верещали, що їх таки заблокували.І хто це зробив?"Не кричи вовки , коли вовків немає"
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07.03.2021 12:31 Відповісти
Зайшов в пошук ютюб 112,вибило зік он.А там морда бандарєнко в студії зік
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05.03.2021 23:33 Відповісти
Какой ещё миллиард просмотров у этого клозета??? Чешут,что попало.
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05.03.2021 23:54 Відповісти
Канал разблокирован.
Тема закрыта.
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06.03.2021 00:50 Відповісти
Cтоп Коломойша,Мертвечук,Хфірташ а де ж сеньор гудок з дампаса???Цей субєкт затаївся і не висовується і втихоря колотить баблішко з України!!А саме він закликав гудіти а не знищувати кацапню!!!
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06.03.2021 02:32 Відповісти
Нехай тепер попід дворами їздять з рупором, як ті що горіхи, пір2я брухту --купують. І кричать все , що шипіли 30 років
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06.03.2021 05:12 Відповісти
От що Байден животворящій робить!
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06.03.2021 10:06 Відповісти
Ваня, канал разблокирован.
Выпей с горя.
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06.03.2021 10:09 Відповісти
Та пішов ти під три чорти разом зі своїм каналом!
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06.03.2021 10:26 Відповісти
Мені особисто байдуже "разблокірован" чи не "разблокірован" телеАНАЛ . Просто той , хто може таке дивитися , психічно хворий . А ще якщо п'є "з горя" па рускі - готовий олігофрен-совок .
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06.03.2021 11:42 Відповісти
Оооо... Саша...
Ты тоже ваня?
Какие же вы все похожие и все - вани.
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06.03.2021 13:25 Відповісти
гівно мокшанське - іди дрочи на путлєра
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06.03.2021 14:32 Відповісти
дай БОГ здоровья дедушке БАЙДЭНУ
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07.03.2021 11:58 Відповісти
Во перло , во поперло , еще бы Осляра от передоза сдох и тогда Дядю Джо надо будет официально признать чудотворцем.
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06.03.2021 11:04 Відповісти
А я то думаю чому в YouTube повітря свіжіше стало а виявляється вони прибрали це кацапське г...но!!!
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06.03.2021 11:08 Відповісти
Уявляєте ? 925 тис. ідіотів та психічно хворих ! Ну а з міліардом переглядів вони перегнули - хтось випадково попав в це лайно , рекламу свою втулюють і рахують , деякі блогери показують , як свідчення сепаратизму , зради та підбурювання до спонсорства тероризму. Але виникає питання : чому в Україні зе з одного боку закриває ці помийки , а в цей час продовжують сидітм Антоненко і Стерненко , і навпаки - на свободі портнови та татарови ?
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06.03.2021 11:35 Відповісти
Путинские нефтедоллары скупают бандеровские медиаресурсы пачками. Когнитивный диссонанс или матрицы глюк намекающий.
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06.03.2021 12:03 Відповісти
От блокирования каналов пора переходить к преследованию тех, кто на них работает.
Если человек сознательно работает на помойке, финансирующей терроризм, он должен нести ответственность как соучастник этого финансирования.
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06.03.2021 12:03 Відповісти
класс ахаха еще забанить бы Россия 1, 24. И еще заблокировать 60 минут и первый канал, и т.п. Шария еще забанить, канал "Наш". Это как выбить из рук России оружие информационной и психологической войны. А ватникам в ютубе, чтобы предлагался контент только про Западный!
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06.03.2021 13:18 Відповісти
каналы касакова-метверчука свободные у её величества Параши - ныряйте питеры....
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06.03.2021 22:48 Відповісти
Прекрасно! Чудово!
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06.03.2021 14:09 Відповісти
Зразу видно, що і "незалежний 112" перебував під "зовнішнім керуванням" (а вони про Україну і зовнішнє керування гавкали постійно), раз випиляли з ютуба!
Не варто було Байдена і Сороса ображати)))
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06.03.2021 14:36 Відповісти
У мордоворота кужеева теперь, возможно исцезрут жировые складки на затылке
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06.03.2021 14:39 Відповісти
Медведчук володіє часткою https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-medvedchuk-1-plus-1/30663562.html 24,66% в Г+Г. Проти Медведчука санкції, проти Коломойського санкції. Г+Г коли ???
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06.03.2021 15:49 Відповісти
А що Ліксєіч про весь цей реваншизм каже?
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06.03.2021 16:06 Відповісти
YouTube заблокував онлайн-трансляцію "112 Україна", - заява каналу - Цензор.НЕТ 1293
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06.03.2021 16:43 Відповісти
Как сказал бы "собачий рот", "А где ж я харчеваться буду?")))))))
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06.03.2021 18:39 Відповісти
Канал,дійсно, заблокований.
Надіюсь, forever...
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06.03.2021 20:16 Відповісти
Так что, стало лучше или хуже?
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06.03.2021 21:57 Відповісти
http://www.youtube.com/watch?v=w_kWfZg07TY Оце тiпа заблокований?
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06.03.2021 22:29 Відповісти
То там "незалежний" слиною в монітори бризкає, а 112 дійсно заблокований https://www.youtube.com/watch?v=3Q11d6I21PE
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07.03.2021 08:16 Відповісти
непогано, але титруба обов'язково має також закрити назавжди сРАША тудей, соловЙоБа і інших абсолютно кончених кацапських ган донів, тому що тему задають ті помийні відра, а наші гівноїди підбирають і розповсюджують!
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07.03.2021 01:28 Відповісти
и правильно сделали, не Х... там на ютуб ...дарасам делать.
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07.03.2021 13:45 Відповісти
А что с остальными прокацапскими отхожими ямами?
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07.03.2021 14:01 Відповісти
скорбит все прогресивное человечество . все страны приспустили свои флаги . марченко получила от ***** соболезнование . мертвечук в шоке . рабинович и кива с лукаш . бондаренко и карасевым с пиховшеками рвут последние волоса в дупе . шуфрич опять полез в мусорный бак в знак протеста против наступу на свободу слова --- короче от зельца такой капости ************* посипаки просто не ожидали . осталось посадить беню мохнорылого . победить вирус . наладить экономику и можно на второй срок --- если ***** и бенька все не испортят
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07.03.2021 14:04 Відповісти
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