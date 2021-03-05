YouTube заблокував онлайн-трансляцію "112 Україна", - заява каналу

Трансляцію телеканалу "112 Україна", який у лютому 2021 року потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони, на відеохостингу YouTube заблокували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційній заяві команди каналу.

"Сервіс YouTube ... заблокував онлайн-трансляцію ефіру каналу "112 Україна", який має 925 тис. підписників. Тільки вчора ми досягли позначки 1 млрд переглядів", - сказано в заяві, оприлюдненій в п'ятницю.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Також народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.