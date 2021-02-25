Колектив львівського телеканалу NTA - проти його продажу медіахолдингу Медведчука
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Співробітники каналу засуджують рішення директора Романа Любицького продати канал ТОВ "Медіахолдинг НОВИНИ" і вимагає від власників усунути його з посади.
Про це сказано в заяві колективу телеканалу, інформує Цензор.НЕТ.
Співробітники NTA стверджують, що звістка про продаж телеканалу стала для них повною несподіванкою.
"Вважаємо неприпустимою будь-яку співпрацю зі структурами, які діють в інтересах країни-агресора Росії. Цю позицію ми неодноразово публічно озвучували і будемо робити це і надалі в ефірах наших проєктів", - сказано в заяві.
Співробітники каналу стверджують, що Любицький, який ухвалив рішення про його продаж, причетний до каналу "тільки юридично" і не впливає на його редакційну політику.
"Вимагаємо від власників ТОВ "НТА - Незалежне телевізійне АГЕНТСТВО" негайної реакції і відсторонення Романа Любицького від займаної посади", - сказано в заяві.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського Першого незалежного. Запуск планується у квітні, вже готові макети реклами нового телеканалу. З приводу отримання ліцензії на мовлення цей новий телеканал ще не звертався, повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.
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Неужели директор продаёт телеканал без ведома собственника?
Сірий кардинал ''Свободи'' Ігор Кривецький: Я міг постояти ...
«Я зараз не можу надати коментар - я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації», - каже він.Роман Любицький, засновник та керівник ТОВ «Тайм медіа», якому належав канал «Перший незалежний», не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що понад рік шукав покупців для свого каналу.
Львовская городская организация ВО "Свобода" сообщила, что исключила Романа Любицкого из своих рядов. Утверждают, что его действия могут навредить украинскому делу и негативно повлиять на авторитет партии... так и сказали, "авторитет партии"))
а рядовые члены "Свободы" были обмануты и использованы в темную..
націоналісти грьобані, що, так і написали "авторитет партії" ?
ганьба тягнивсраківська !!!!!
Голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок зазначив, що блокування цих каналів - це тільки початок перемоги в інформаційній війні проти Росії.
Як все виявилось просто! Не треба було чекати п'ять років. Не треба було балотуватися на наступний строк, щоб «встигнути» щось закінчити. Можна було просто взяти й закрити. Одним указом, - написав він,
кто ш тада сыдить?
Змі в Україні належать тим,у кого бабло.не українцям..
Каким образом стала возможна эта сделка, если весь бизнес Медведчука и его окружения под санкциями? Только недавно Рабинович жаловался, что Тарас Козак из-за санкций не может даже лекарства в аптеке купить. А тут целый телеканал купили.
продає власник.
а журналісти-наймані працівники,котрІ слова у питанні власності НЕ МАЮТЬ.
В ЗНАК НЕЗГОДИ З НОВОЮ РЕДАКЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ МОЖУТЬ ЗВІЛЬНИТИСЬ.
так, журналісти наймані працівники, але якщо вони не м'ясо, а громадяни й мають власну позицію, то мають право її висловити.