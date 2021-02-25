Колектив львівського телеканалу NTA - проти його продажу медіахолдингу Медведчука

Співробітники каналу засуджують рішення директора Романа Любицького продати канал ТОВ "Медіахолдинг НОВИНИ" і вимагає від власників усунути його з посади.

Про це сказано в заяві колективу телеканалу, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники NTA стверджують, що звістка про продаж телеканалу стала для них повною несподіванкою.

"Вважаємо неприпустимою будь-яку співпрацю зі структурами, які діють в інтересах країни-агресора Росії. Цю позицію ми неодноразово публічно озвучували і будемо робити це і надалі в ефірах наших проєктів", - сказано в заяві.

Співробітники каналу стверджують, що Любицький, який ухвалив рішення про його продаж, причетний до каналу "тільки юридично" і не впливає на його редакційну політику.

Читайте також: Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ

"Вимагаємо від власників ТОВ "НТА - Незалежне телевізійне АГЕНТСТВО" негайної реакції і відсторонення Романа Любицького від займаної посади", - сказано в заяві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського Першого незалежного. Запуск планується у квітні, вже готові макети реклами нового телеканалу. З приводу отримання ліцензії на мовлення цей новий телеканал ще не звертався, повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.