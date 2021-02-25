Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука
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Сотрудники канала осуждают решение директора Романа Любицкого продать канал ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ" и требует от собственников отстранить его от должности.
Об этом сказано в заявлении коллектива телеканала, информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудники NTA утверждают, что известие о продаже телеканала стало для них полной неожиданностью.
"Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, которые действуют в интересах страны-агрессора России. Эту позицию мы неоднократно публично озвучивали и будем делать это и в дальнейшем в эфирах наших проектов", - сказано в заявлении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ
Сотрудники канала утверждают, что Любицкий, который принял решение о его продаже, причастен к каналу "только юридически" и не влияет на его редакционную политику.
"Требуем от владельцев ООО "НТА - Независимое телевизионное АГЕНТСТВО" немедленной реакции и отстранения Романа Любицкое от занимаемой должности", - сказано в заявлении.
Также на Цензор.НЕТ: Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского Первого независимого. Запуск планируется в апреле, уже готовы макеты рекламы нового телеканала. По поводу получения лицензии на вещание этот новый телеканал еще не обращался, сообщили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.
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Неужели директор продаёт телеканал без ведома собственника?
Сірий кардинал ''Свободи'' Ігор Кривецький: Я міг постояти ...
«Я зараз не можу надати коментар - я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації», - каже він.Роман Любицький, засновник та керівник ТОВ «Тайм медіа», якому належав канал «Перший незалежний», не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що понад рік шукав покупців для свого каналу.
Львовская городская организация ВО "Свобода" сообщила, что исключила Романа Любицкого из своих рядов. Утверждают, что его действия могут навредить украинскому делу и негативно повлиять на авторитет партии... так и сказали, "авторитет партии"))
а рядовые члены "Свободы" были обмануты и использованы в темную..
націоналісти грьобані, що, так і написали "авторитет партії" ?
ганьба тягнивсраківська !!!!!
Голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок зазначив, що блокування цих каналів - це тільки початок перемоги в інформаційній війні проти Росії.
Як все виявилось просто! Не треба було чекати п'ять років. Не треба було балотуватися на наступний строк, щоб «встигнути» щось закінчити. Можна було просто взяти й закрити. Одним указом, - написав він,
кто ш тада сыдить?
Змі в Україні належать тим,у кого бабло.не українцям..
Каким образом стала возможна эта сделка, если весь бизнес Медведчука и его окружения под санкциями? Только недавно Рабинович жаловался, что Тарас Козак из-за санкций не может даже лекарства в аптеке купить. А тут целый телеканал купили.
продає власник.
а журналісти-наймані працівники,котрІ слова у питанні власності НЕ МАЮТЬ.
В ЗНАК НЕЗГОДИ З НОВОЮ РЕДАКЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ МОЖУТЬ ЗВІЛЬНИТИСЬ.
так, журналісти наймані працівники, але якщо вони не м'ясо, а громадяни й мають власну позицію, то мають право її висловити.