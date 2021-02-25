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Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука

Новости Цензор.НЕТ Общество

Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука

Сотрудники канала осуждают решение директора Романа Любицкого продать канал ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ" и требует от собственников отстранить его от должности.

Об этом сказано в заявлении коллектива телеканала, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники NTA утверждают, что известие о продаже телеканала стало для них полной неожиданностью.

"Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, которые действуют в интересах страны-агрессора России. Эту позицию мы неоднократно публично озвучивали и будем делать это и в дальнейшем в эфирах наших проектов", - сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ

Сотрудники канала утверждают, что Любицкий, который принял решение о его продаже, причастен к каналу "только юридически" и не влияет на его редакционную политику.

"Требуем от владельцев ООО "НТА - Независимое телевизионное АГЕНТСТВО" немедленной реакции и отстранения Романа Любицкое от занимаемой должности", - сказано в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского Первого независимого. Запуск планируется в апреле, уже готовы макеты рекламы нового телеканала. По поводу получения лицензии на вещание этот новый телеканал еще не обращался, сообщили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Любицкое исключили из "Свободы"..
Львовская городская организация ВО "Свобода" сообщила, что исключила Романа Любицкого из своих рядов. Утверждают, что его действия могут навредить украинскому делу и негативно повлиять на авторитет партии... так и сказали, "авторитет партии")) Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 1331
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25.02.2021 22:39
+14
Как интересно...
Неужели директор продаёт телеканал без ведома собственника?
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25.02.2021 22:36
+11
вот и я про то же.. именно партийная верхушка "Швободы" оказалась замазана в сотрудничестве с рЫгЫонами, и координировалась лично Клюевым..
а рядовые члены "Свободы" были обмануты и использованы в темную..
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25.02.2021 22:58
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Как интересно...
Неужели директор продаёт телеканал без ведома собственника?
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25.02.2021 22:36 Ответить
Канал під контролем Ігоря Кривецького.

Сірий кардинал ''Свободи'' Ігор Кривецький: Я міг постояти ...
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26.02.2021 00:55 Ответить
У нас стільки бандитів при владі.Якби по Кривецькому це було правда,він був би олігархом і не в Свободі.
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26.02.2021 06:53 Ответить
Юрист, ім'я якого Любицький не назвав, шукав нового покупця і діє за дорученням, яке той на нього оформив.

«Я зараз не можу надати коментар - я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації», - каже він.Роман Любицький, засновник та керівник ТОВ «Тайм медіа», якому належав канал «Перший незалежний», не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що понад рік шукав покупців для свого каналу.
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26.02.2021 06:48 Ответить
Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 2908 Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 323
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25.02.2021 22:37 Ответить
Любицкое исключили из "Свободы"..
Львовская городская организация ВО "Свобода" сообщила, что исключила Романа Любицкого из своих рядов. Утверждают, что его действия могут навредить украинскому делу и негативно повлиять на авторитет партии... так и сказали, "авторитет партии")) Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 1331
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25.02.2021 22:39 Ответить
Задним числом наверное исключен?
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25.02.2021 22:47 Ответить
Звичайна совкова практика !!!))))
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25.02.2021 22:50 Ответить
А он еще остался? После Швайки, Леонова, Махницкого и Тягнибока?
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25.02.2021 22:51 Ответить
вот и я про то же.. именно партийная верхушка "Швободы" оказалась замазана в сотрудничестве с рЫгЫонами, и координировалась лично Клюевым..
а рядовые члены "Свободы" были обмануты и использованы в темную..
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25.02.2021 22:58 Ответить
Но рядовые члены молчат ведь в тряпочку.
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25.02.2021 23:02 Ответить
Вашу, "Свободу" м.... дивизию !!!!!

націоналісти грьобані, що, так і написали "авторитет партії" ?
ганьба тягнивсраківська !!!!! Колектив львівського телеканалу NTA - проти його продажу медіахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 6400
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25.02.2021 23:26 Ответить
"Свобода" підозріло мовчала коли зелька закрив канали медведчука. Ніяких коментарів. І Фаріон мовчала, як води в рот набрала.
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26.02.2021 00:47 Ответить
До речі, ще одна "патріотка" Жулька також і словом не обмовилась на підтримку закриття медведчуківських каналів.
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26.02.2021 01:00 Ответить
Ви як при сссрії---не читав не знаю,але вони гади---------------''
Голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок зазначив, що блокування цих каналів - це тільки початок перемоги в інформаційній війні проти Росії.
Як все виявилось просто! Не треба було чекати п'ять років. Не треба було балотуватися на наступний строк, щоб «встигнути» щось закінчити. Можна було просто взяти й закрити. Одним указом, - написав він,
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26.02.2021 07:07 Ответить
Не знаю де він там що написав, може десь на паркані. А основні ЗМІ не подавали інформації про його заяву і заяву "Свободи". Це говорить про те, що у даному питанні "Свобода" не проявляла активності, що дивно для такої партії.
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26.02.2021 11:46 Ответить
А що ви проти них маєте?Докладніше можна. Чому ж тоді ще Фаріон не згадали? А про це пам'ятаєте?==============Улітку 2004 року, під час президентської кампанії, депутат блоку "Наша Україна" Олег Тягнибок закликав на горі Яворина "віддати нарешті Україну українцям""Вони не боялися, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою та іншою нечистю...".------------от жидва і москалі валять Свободу.А ви їм допомагаєте---можливо ви з з цих?
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26.02.2021 07:00 Ответить
Ну я точно не с этих грозных и суровых националистов. Смотрите как он руки врагам ломает

Колектив львівського телеканалу NTA - проти його продажу медіахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 7821
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26.02.2021 10:44 Ответить
Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 3600
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25.02.2021 22:39 Ответить
От це про те, що треба прораховувати на кілька кроків вперед, а потім "санкції" запроваджувати Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 3579
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25.02.2021 22:39 Ответить
ЗЕ пропіарився, лохи в захваті (ай маладєс!), а там хоч трава не рости.
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25.02.2021 22:49 Ответить
без фінансування йому гаплик, завтра будуть санкціїї проти опзж депутатів, доречі в нього відбирають через нерухомість та землю, так само заберуть цей канал.
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25.02.2021 23:25 Ответить
довго чахлик під тиском не протягне.
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25.02.2021 23:26 Ответить
Лише іноді смердят !!!)
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25.02.2021 22:46 Ответить
доречі цікаво, що це вже другий канал зі Львова, який став власністю ведмедчука.
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25.02.2021 22:45 Ответить
Агент КГБ "Соколовский" получил от Кума Мавзолея миллиард долларов,бабла Оксанки Марченко не хватает для покупки...Львов дорогой город Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 3244
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25.02.2021 22:46 Ответить
Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 3749
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25.02.2021 22:59 Ответить
а шо медветчука разве не пасадили на 7 лет и 3 месяца за финансиравание тираризьма?
кто ш тада сыдить?
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25.02.2021 22:47 Ответить
Оксана Марченко владелица 97 компаний в Украине и ни одна под санкции не попала...Богатая Леди ищет богатого жениха,типа Илан Маск или Билл Гейтс,нафиг ей нищеброд Медмедчук под санкциями Госдепа с 2014 года Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 8028
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25.02.2021 22:49 Ответить
кацапы у Львові? Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 6866 заманивают клятых моцкалив
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25.02.2021 22:50 Ответить
Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 894 Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 489
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25.02.2021 22:52 Ответить
Ты смотри - покупают проукраинский канал, находящийся в Западной Украине и принадлежащий члену партии "Свобода". Издевательство втройне.
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25.02.2021 22:55 Ответить
Та другое тут важнее. То что продают, абы бабло, абы кому.
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25.02.2021 23:12 Ответить
Західної України не існує, є на заході України.
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25.02.2021 23:18 Ответить
Допоки Україна не федеративна,це абсолютно так.

Змі в Україні належать тим,у кого бабло.не українцям..
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26.02.2021 06:03 Ответить
Финансовая полиция США 17 марта 2014 года ввела санкции против Ведмедчука,вопрос простой,каким образом тогдашнее бабло миллиардера адвоката перекочевало на счета его жены Оксаны Марченко?
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25.02.2021 22:56 Ответить
Ответ один...он знал о них до 17 марта...
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25.02.2021 23:01 Ответить
запитайте у Сивочолого,чому...
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26.02.2021 06:04 Ответить
Порошенко стал президентом 7 июня 2014 года...Окурок ты задолбал своей тупостью...
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26.02.2021 06:39 Ответить
Це не тупость. Це маніпуляція
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26.02.2021 09:29 Ответить
Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 4437
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25.02.2021 22:59 Ответить
з тих тез цього законопроекту, які є в інтернеті видно, що це не проект закону, а дичина яка не має відношення до законодавства й не буде та й не може бути прийнятий.
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26.02.2021 07:11 Ответить
В который раз очередная дешёвка оперетка для лохтората! Столько треска по части заткнули наконец пасть тварям---и на тебе, купили, в апреле откроют и всей шоблой запоют про гавно! По кругу они ходят--а мы водимся ведёмся!
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25.02.2021 23:09 Ответить
Мавзолейное вонючее бабло всегда всплывает с ДНА...у Путлера бабла хватит на 10 Украинов Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 282
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25.02.2021 23:12 Ответить
журики ЗІКа також були проти. Влащенко і Даниленко навіть звільнились
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25.02.2021 23:14 Ответить
Влащенко "вата" ще та...
Колектив львівського телеканалу NTA - проти його продажу медіахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 4477
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26.02.2021 06:00 Ответить
ой свободовець продав канал опзж ой як не красіво вийшло. Свобода після цього його виключила зпартії ))) Ото канєшно покарання ))
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25.02.2021 23:17 Ответить
Это уже четвертый канал, который покупает Медведчук. И понятно, что так будет до тех пор, пока Медведчука просто не закроют в тюрьму и не лишат возможности покупать медиаресурсы, журналистов и политиков.

Каким образом стала возможна эта сделка, если весь бизнес Медведчука и его окружения под санкциями? Только недавно Рабинович жаловался, что Тарас Козак из-за санкций не может даже лекарства в аптеке купить. А тут целый телеканал купили.
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26.02.2021 00:39 Ответить
Співробітники каналу стверджують, що Любицький, який ухвалив рішення про його продаж, причетний до каналу "тільки юридично" і не впливає на його редакційну політику .



 продає власник.
а журналісти-наймані працівники,котрІ слова у питанні власності НЕ МАЮТЬ.
В ЗНАК НЕЗГОДИ З НОВОЮ РЕДАКЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ МОЖУТЬ ЗВІЛЬНИТИСЬ.
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26.02.2021 05:58 Ответить
власник може делегувати повноваження щодо розпорядження/відчуження (в даному випадку продажу) майна або прав будь-якій юридичній або фізичній особі.
так, журналісти наймані працівники, але якщо вони не м'ясо, а громадяни й мають власну позицію, то мають право її висловити.
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26.02.2021 07:19 Ответить
Мавзолейное КГБшное быдло ищет любой способ чтобы посрать в Украине Колектив львівського телеканалу NTA - проти його продажу медіахолдингу Медведчука - Цензор.НЕТ 9192
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26.02.2021 06:42 Ответить
Цей "перший наркозалежний" і до продажу вихваляв *********, путіна і рашу, а українців називав "екстремістами"..Кілька разів дивився цю помийну яму на супутнику..Так що для цієї помийки нічого не зміниться, хіба що буде сильніша "розкрутка" з боку пропутінських сил.
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26.02.2021 09:07 Ответить
Львовский канал? Я правильно прочитал, не Харьковский не Запорожский, не Мариупольский?
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26.02.2021 10:04 Ответить
 
 