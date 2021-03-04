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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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телебачення (732) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121) Арестович Олексій (372)

Арестович про санкції проти телеканалів Медведчука: Рішення не ідеальне, але влада змушена так чинити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арестович про санкції проти телеканалів Медведчука: Рішення не ідеальне, але влада змушена так чинити

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пояснив, чому запроваджено санкції проти телеканалів 112, NewsOne і ZIK і чому суспільство не поінформоване про хід справи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Що держава може дати громадянину? Безпеку і почуття справедливості. Із закриттям каналів дуже складна річ. Чому? Тому, що будь-яка атака на медіа - це завжди відчуття небезпеки: небезпеки для свободи слова, прав громадянина тощо. Насправді закон дозволяє Україні запроваджувати санкції проти українських громадян, є складова "за співпрацю з тероризмом", саме її використовували", - сказав радник.

Арестович пояснив причини того, чому не було рішення суду і чому суспільству не роз'яснили ситуацію.

"З'явився складний кейс - забороняється без рішення суду діяльність трьох телеканалів, накладаються персональні санкції на громадян України, але достатніх підстав суспільству не надали. Чому? Тому, що більшість цих матеріалів здобуті оперативно-розшуковим шляхом, і воно ухвалюється на рівні закритого засідання РНБО, і оприлюднення доказів, які роз'яснять суспільству, що це закриття справедливе, буде відбуватися поступово. Не можна публікувати результати кримінального провадження", - сказав Арестович.

Читайте: Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску

Радник розповів, що позиція влади спочатку була донесена до керівників ЗМІ та іноземних послів.

"Ця складність відразу була заявлена, президент одразу зібрав керівників телеканалів і послів G7 і роз'яснив свою позицію: на жаль, ми змушені так чинити, хоча це рішення не є ідеальним. Це дії, які в мирний час, можливо, і я б не вітав, але зараз влада змушена йти на це", - сказав Арестович.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Також народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Зараз він мовить лише в YouTube.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Арестович. а почему мураевский канал не закрыли? Вся падлота туда сползлась. Киля вчера из Ростова выступал. Учил Макшанию любить
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04.03.2021 07:37
+12
Зачем оправдываться? Правильно сделали, только больше надо! Всю эту бывшую рыгомразь надо попересажать.
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04.03.2021 07:43
+9
арестович многократный чемпион по переобуванию на лету
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04.03.2021 08:07
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Арестович. а почему мураевский канал не закрыли? Вся падлота туда сползлась. Киля вчера из Ростова выступал. Учил Макшанию любить
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04.03.2021 07:37 Відповісти
Ему зебилы только за метание дерьма в Порошенко платят.
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04.03.2021 10:03 Відповісти
Зачем оправдываться? Правильно сделали, только больше надо! Всю эту бывшую рыгомразь надо попересажать.
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04.03.2021 07:43 Відповісти
Итить вы так и остались наивными идиотами...
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04.03.2021 09:00 Відповісти
Какая демократия для поддерживающих рашизм - фашизм каналов, Люся Зайцева еще оправдывается, руководители каналов не сидят а сколько еще Мураевых, Рабиновичей на свободе. На кацапии вон за непризнание Крыма частью раисси что будет?
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04.03.2021 07:51 Відповісти
Вы путаете санкции с судебными решениями. Просто государство использует все работающие механизмы, чтобы зарыть рот запоребриковым сми и правильно делает.
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04.03.2021 07:53 Відповісти
И чем тогда отличается Украина от рашки. Ничем.
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04.03.2021 07:59 Відповісти
Тем,что не захватывает чужие територии и не убивает чужих граждан , как вы, *********
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04.03.2021 08:05 Відповісти
Кстати, на основании решения какого суда, СССР убивал граждан Рейха с 1941 по 1945 годы?
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04.03.2021 09:18 Відповісти
государство ( в лице бени и иже с ним) просто решило отжать трубопровод у мервячука а каналы попали под раздачу т.к. существенно снижали рейтинги клована ну и чушь конечно же несли...
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04.03.2021 08:09 Відповісти
У опизэже деньги не заканчиваются. Не для того вам каналы закрыли, чтоб я здесь слушала ваш бред сивой кобылы.
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04.03.2021 10:44 Відповісти
не идеальное, но / чтобы да так нет (евр.)
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04.03.2021 07:53 Відповісти
Враги заставляют

Арестович о санкциях против телеканалов Медведчука: Решение не идеальное, но власть вынуждена так поступать - Цензор.НЕТ 6498
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04.03.2021 07:57 Відповісти
Эк Путлера перекосило Арестович про санкції проти телеканалів Медведчука: Рішення не ідеальне, але влада змушена так чинити - Цензор.НЕТ 9462
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04.03.2021 09:19 Відповісти
арестович многократный чемпион по переобуванию на лету
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04.03.2021 08:07 Відповісти
А коли вже будуть "плівки", як Порошенко розповідає комусь із кацапів про операцію по відношенню до "вагнерівців" прямо із офісу преЗедента? Всі чекають, чи все-таки створять у ВР комісію?
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04.03.2021 08:11 Відповісти
Він відправив депешу кур"єром який скакав 3 дні до *****.
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04.03.2021 08:14 Відповісти
"есть составляющая "за сотрудничество с терроризмом"
Якщо є така складова, то чому мовчить ГЕпроурорша як риба апльод? Це виглядає як помста потерпілого за критику.
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04.03.2021 08:12 Відповісти
проститутке лизе не вякать надо, а бежать... это чмо арестович всю жизнь свою проституировало и продолжает дебильное проституировать...
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04.03.2021 08:16 Відповісти
У шлюх всегда так .....где ипут - там и Родина!
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04.03.2021 09:06 Відповісти
Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен.С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины .
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04.03.2021 08:18 Відповісти
Правильно. Зрада отменяется.
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04.03.2021 08:24 Відповісти
Са́нкція - елемент правової норми, що встановлює невигідні наслідки у разі порушення правила, визначеного диспозицією. Саме санкція є одним із засобів спонукання особи до додержання норми права. Стандартна норма права може бути викладена у вигляді формули «якщо → то → інакше», де «інакше» - це санкція.

тобто санкція - лише механізм, що спонукає додержуватися права... однак у даному випадку маємо пряме порушення об'єктом санкцій українського законодавства без юридичних наслідків!
думайТЕ!
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04.03.2021 08:40 Відповісти
Эх Люся, Люся Арестович...

Неблагодарное это дело - мастер кунилингуса у клоуна-имитатора.
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04.03.2021 08:59 Відповісти
Жевать жвачку " главное достижение -у нас перемирие уже ....надцать дней" больше не получиться т.к. "та сторона" объявила о выходе из перемирия, теперь много месяцев эти телА будут выполнзать в эфиры и жевать " мы закрыли каналы и прекратили финансирование "
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04.03.2021 09:33 Відповісти
Безперспективно
Помню как сейчас, 70-80-е годы, был у меня японский приемник, и я с удовольствием слушал "Голос Америки", и "Город Лондон, ВВС". Запрещенные, и потому интересные. Времена возвращаются))) Родной совок вернулсяяяяяя)))))
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04.03.2021 09:40 Відповісти
aferistovi4 - brexun i manipulyator !
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04.03.2021 09:50 Відповісти
Фарс та окозамилювання. Як завжди.
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04.03.2021 09:59 Відповісти
С каким сожалением люсенька говорит о закрытии кацапских помоек. Это же не на Порошенко за деньги плевать.
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04.03.2021 10:00 Відповісти
Арестович--просто базіка і брехло,без моралі і честі..як і вся кліка 95 кварталу.
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04.03.2021 10:12 Відповісти
Арестович не сказал главную вещь - кривожопое украинское правосудие толком ничего не может доказать. И отчего это с Табачника санкции сняли?
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04.03.2021 10:16 Відповісти
Мертвечука треба закривати .За підтримку дружніх стосунків з путлером ,який розвязав і веде війну проти України.
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04.03.2021 10:42 Відповісти
Люська, не лепи горбатого!
ГДЕ ПIДОЗРИ ЗА ТЕРРОРIЗМ????
Почему не закрыты другие помойки (напр. наш)?Потому что там друзяка ахметкин???
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04.03.2021 22:22 Відповісти
 
 