Арестович про санкції проти телеканалів Медведчука: Рішення не ідеальне, але влада змушена так чинити

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пояснив, чому запроваджено санкції проти телеканалів 112, NewsOne і ZIK і чому суспільство не поінформоване про хід справи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Що держава може дати громадянину? Безпеку і почуття справедливості. Із закриттям каналів дуже складна річ. Чому? Тому, що будь-яка атака на медіа - це завжди відчуття небезпеки: небезпеки для свободи слова, прав громадянина тощо. Насправді закон дозволяє Україні запроваджувати санкції проти українських громадян, є складова "за співпрацю з тероризмом", саме її використовували", - сказав радник.

Арестович пояснив причини того, чому не було рішення суду і чому суспільству не роз'яснили ситуацію.

"З'явився складний кейс - забороняється без рішення суду діяльність трьох телеканалів, накладаються персональні санкції на громадян України, але достатніх підстав суспільству не надали. Чому? Тому, що більшість цих матеріалів здобуті оперативно-розшуковим шляхом, і воно ухвалюється на рівні закритого засідання РНБО, і оприлюднення доказів, які роз'яснять суспільству, що це закриття справедливе, буде відбуватися поступово. Не можна публікувати результати кримінального провадження", - сказав Арестович.

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Радник розповів, що позиція влади спочатку була донесена до керівників ЗМІ та іноземних послів.

"Ця складність відразу була заявлена, президент одразу зібрав керівників телеканалів і послів G7 і роз'яснив свою позицію: на жаль, ми змушені так чинити, хоча це рішення не є ідеальним. Це дії, які в мирний час, можливо, і я б не вітав, але зараз влада змушена йти на це", - сказав Арестович.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Також народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного Суду України, яким оскаржується рішення РНБО про запровадження проти нього санкцій.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Зараз він мовить лише в YouTube.