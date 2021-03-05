Проросійські телеканали в Україні працюють як засоби масового знищення, - Данілов
Діяльність проросійських телеканалів в Україні не має жодного стосунку до свободи слова. Вони виконують функції не ЗМІ, а "засобів масового знищення", поширюючи наративи країни-агресора.
Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Справді має бути межа (між свободою слова і національною безпекою - ред.). Але тут має бути певний арбітр. Треба розуміти, що діяльність деяких телеканалів не має жодного стосунку до свободи слова. У них інші замовлення, вони працюють не як засоби масової інформації, а як засоби масового знищення, які озвучують наративи країни-агресора й поширюють інформацію, яку отримують з Російської Федерації", - зазначив Данілов, підкресливши, що для України це абсолютно неприпустима річ.
За його словами, Україна захищатиметься від будь-яких спроб впливу на державу ззовні.
"Треба розуміти, що сьогодні відбувається не лише гаряча війна на території Донецької та Луганської областей, яку розгорнула Російська Федерація, а також інформаційна, яка не менш небезпечна для будь-якої країни. Поширення російських наративів по всьому світу – це ще один виклик для багатьох країн", - сказав секретар РНБО.
Данілов наголосив, що до загострення ситуації на сході України має пряме відношення Росія, яка таким чином реагує на кроки української влади. "Загострення ситуації на сході України є прямим підтвердженням того, що Російська Федерація має пряме відношення до цих подій, що це її війська, якими вона керує і які вона направляє на території Донецької та Луганської областей", - додав Данілов.
Він переконаний, що українська армія готова до спротиву країні-агресору в будь-якій точці. "А що стосується їхніх планів щодо протидії нашим активним діям, то подивимося. Ми розробляємо різні сценарії, й на будь-які дії Росії в нас буде гідна відповідь. І не лише Президента, РНБО, а всього українського народу", - зазначив секретар РНБО.
Данілов додав, що влада готова до опротестування в судах рішення про припинення роботи телеканалів "112", NewsOne та ZiK. "Ми готові до будь-якого розвитку подій", - сказав урядовець.
Він нагадав, що ці телеканали припинили свою роботу не як медійні елементи, а як комерційні структури, власником яких є особа, що підозрюється у фінансуванні тероризму.
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Та ти можеш Турчинова запитати.
Чи турчинов їх мав закрити погадавши на картах?
І вони працюють далі в особі НАШого.
Там в тексті всі відповіді, - і про закриття каналу, і хто його тоді захищав.
Навіть таке тупеньке пальто може зрозуміти.
Финансирующий тероризм Медведчук сидит в Верховной Раде.
Может он не вкурсе...
Слава Україні !