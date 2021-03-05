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Новини Агресія Росії проти України Закриття каналів Медведчука
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Проросійські телеканали в Україні працюють як засоби масового знищення, - Данілов

Проросійські телеканали в Україні працюють як засоби масового знищення, - Данілов

Діяльність проросійських телеканалів в Україні не має жодного стосунку до свободи слова. Вони виконують функції не ЗМІ, а "засобів масового знищення", поширюючи наративи країни-агресора.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Справді має бути межа (між свободою слова і національною безпекою - ред.). Але тут має бути певний арбітр. Треба розуміти, що діяльність деяких телеканалів не має жодного стосунку до свободи слова. У них інші замовлення, вони працюють не як засоби масової інформації, а як засоби масового знищення, які озвучують наративи країни-агресора й поширюють інформацію, яку отримують з Російської Федерації", - зазначив Данілов, підкресливши, що для України це абсолютно неприпустима річ.

За його словами, Україна захищатиметься від будь-яких спроб впливу на державу ззовні.

"Треба розуміти, що сьогодні відбувається не лише гаряча війна на території Донецької та Луганської областей, яку розгорнула Російська Федерація, а також інформаційна, яка не менш небезпечна для будь-якої країни. Поширення російських наративів по всьому світу – це ще один виклик для багатьох країн", - сказав секретар РНБО.

Також читайте: Арестович про санкції проти телеканалів Медведчука: Рішення не ідеальне, але влада змушена так чинити

Данілов наголосив, що до загострення ситуації на сході України має пряме відношення Росія, яка таким чином реагує на кроки української влади. "Загострення ситуації на сході України є прямим підтвердженням того, що Російська Федерація має пряме відношення до цих подій, що це її війська, якими вона керує і які вона направляє на території Донецької та Луганської областей", - додав Данілов.

Він переконаний, що українська армія готова до спротиву країні-агресору в будь-якій точці. "А що стосується їхніх планів щодо протидії нашим активним діям, то подивимося. Ми розробляємо різні сценарії, й на будь-які дії Росії в нас буде гідна відповідь. І не лише Президента, РНБО, а всього українського народу", - зазначив секретар РНБО.

Данілов додав, що влада готова до опротестування в судах рішення про припинення роботи телеканалів "112", NewsOne та ZiK. "Ми готові до будь-якого розвитку подій", - сказав урядовець.

Він нагадав, що ці телеканали припинили свою роботу не як медійні елементи, а як комерційні структури, власником яких є особа, що підозрюється у фінансуванні тероризму.

Читайте також: Законопроєкти про колабораціонізм і протидію пропаганді нададуть можливість заборонити ОПЗЖ та інші проросійські партії, - Порошенко

Автор: 

Данілов Олексій (1259) пропаганда (2798) росія (65007) РНБО (2279) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+11
кстати, передайте Данилову, - росийский канал НАШ работает как ни в чем не бывало.
Финансирующий тероризм Медведчук сидит в Верховной Раде.
Может он не вкурсе...
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05.03.2021 17:49
+7
Почему Зеленский не посадил ни одну шавку Медведчкука, ни тем более самого Медведчука? Почему Зеленский не закрыл ни одну компанию Медведчука?
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05.03.2021 17:45
+3
Работают как средства массового уничтожения и причем совсем даже не гибридно, а нагло, открыто, с точным нанесением удара. А главное,- безнаказанно и безбоязненно!
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05.03.2021 17:52
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Почему прозрел через семь лет ?
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05.03.2021 17:43 Відповісти
какаяразніца?
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05.03.2021 17:44 Відповісти
Почему Зеленский не посадил ни одну шавку Медведчкука, ни тем более самого Медведчука? Почему Зеленский не закрыл ни одну компанию Медведчука?
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05.03.2021 17:45 Відповісти
А він сім років СНБО керує? Та невже...
Та ти можеш Турчинова запитати.
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05.03.2021 17:48 Відповісти
Дурік, канали Медведчук купив при Зеленському.
Чи турчинов їх мав закрити погадавши на картах?
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05.03.2021 17:51 Відповісти
Бовдуре, , в Медведчука нема ніяких каналів. А петицію про закриття 112 та НьюзВан я ще Пороху підписував. І ВР проголосувала про закриття.
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05.03.2021 17:57 Відповісти
Це не були канали медведчука. Це були канали росії.
І вони працюють далі в особі НАШого.
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05.03.2021 18:04 Відповісти
То що там з петицію- запитав в Турчинова? Ото не пащекуй більше, бовдуре.
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05.03.2021 18:06 Відповісти
відповів.
Пророссийские телеканалы в Украине работают как средства массового уничтожения, - Данилов - Цензор.НЕТ 1180
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05.03.2021 18:23 Відповісти
Ну читай цю дурну- я тут до чого? Чи ти її з Турчиновим поплутав, бовдуре?
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05.03.2021 18:25 Відповісти
зебіл не взнав свого депутата?
Там в тексті всі відповіді, - і про закриття каналу, і хто його тоді захищав.
Навіть таке тупеньке пальто може зрозуміти.
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05.03.2021 18:30 Відповісти
Я голосував за Пороха, бовдуре. Так що обтікай- показове знущання над тобою, бовдуром, я завершив.
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05.03.2021 18:40 Відповісти
Хлопці ! Годі сваритися ! В нас спільний ворог !
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05.03.2021 18:57 Відповісти
Я не сварюся- я вказую дурному бидлу на його місце.
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05.03.2021 19:02 Відповісти
Так оно и есть. А потому эти полумеры к результату не приведут. Нужно закрывать "наш". ну и 1+1. Без этого никак. Коррупция от коломойского и зеленского ведь никак не меньшее зло, чем роств. Еще раз: полумеры не работают.
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05.03.2021 17:45 Відповісти
Во, что делают чудотворящие санкции против коломойского.
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05.03.2021 17:46 Відповісти
одни сопли и слезы
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05.03.2021 17:46 Відповісти
Этот Данилов всё портит. Не к чему придолбаться.
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05.03.2021 17:47 Відповісти
Ви не в ЗМІ бравадно гундосьте, а поскоріше приймайте закон про колабораціонізм.
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05.03.2021 17:48 Відповісти
кстати, передайте Данилову, - росийский канал НАШ работает как ни в чем не бывало.
Финансирующий тероризм Медведчук сидит в Верховной Раде.
Может он не вкурсе...
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05.03.2021 17:49 Відповісти
Работают как средства массового уничтожения и причем совсем даже не гибридно, а нагло, открыто, с точным нанесением удара. А главное,- безнаказанно и безбоязненно!
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05.03.2021 17:52 Відповісти
Все правильно . Интересно только , что на седьмом году войны этот постулат только сейчас дошёл до высшей власти .
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05.03.2021 18:12 Відповісти
Запам,ятайте.Ніхто нічого робити не буде без тиску вулиці.Коли говорять про політичну волю- майте на увазі- совість.А її у правлячих екземплярів не було і не буде.Не з цією шляхетною рисою людей відбирають у владу.Тому тільки активна позиція суспільства може заставити можновладців робити щось таке,на що у них нема "політичної волі".
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05.03.2021 18:40 Відповісти
Кремень ! Золоті слова !
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05.03.2021 18:54 Відповісти
Третій тиждень Данілов нагадує,що людина,звинувачена в державній зраді,не арештована,не пред'явлено підозри,вільно користується майном,зазначеним в електронній декларації.
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05.03.2021 18:43 Відповісти
Пане Данилов ! Дякуємо ! Але не зупиняйтесь !
Слава Україні !
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05.03.2021 18:49 Відповісти
во многих селах люди смотрят парашу ТВ , потому че безплатно , и добавляют - хочеш любыты свою страну , плати
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05.03.2021 18:49 Відповісти
Мне нравится жёсткая риторика и последовательные действия Данилова .Побольше бы таких честных патриотов у власти.
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05.03.2021 18:56 Відповісти
даже у зеленых есть один вменяемый человек-данилов. ложка меда в бочке квартала
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05.03.2021 20:26 Відповісти
 
 