Пророссийские телеканалы в Украине работают как средства массового уничтожения, - Данилов

Деятельность пророссийских телеканалов в Украине не имеет никакого отношения к свободе слова. Они выполняют функции не СМИ, а "средств массового уничтожения", распространяя нарративы страны-агрессора.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно должна быть грань (между свободой слова и национальной безопасностью. - Ред.). Но здесь должен быть определенный арбитр. Необходимо понимать, что деятельность некоторых телеканалов не имеет никакого отношения к свободе слова. У них другие заказы, они работают не как средства массовой информации, а как средства массового уничтожения озвучивают нарративы страны-агрессора и распространяют информацию, которую получают из Российской Федерации", - отметил Данилов, подчеркнув, что для Украины это абсолютно недопустимая вещь.

По его словам, Украина будет защищаться от любых попыток влияния на государство извне.

"Нужно понимать, что сегодня происходит не только горячая война на территории Донецкой и Луганской областей, которую развернула Российская Федерация, а также информационная, не менее опасная для любой страны. Распространение российских нарративов по всему миру - это еще один вызов для многих стран", - сказал секретарь СНБО.

Также читайте: Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов

Данилов отметил, что к обострению ситуации на востоке Украины имеет прямое отношение Россия, которая таким образом реагирует на шаги украинской власти. "Обострение ситуации на востоке Украины является прямым подтверждением того, что Российская Федерация имеет прямое отношение к происходящему, что это ее войска, которыми она управляет и которые она направляет на территории Донецкой и Луганской областей", - добавил Данилов.

Данилов добавил, что власть готова к опротестованию в судах решения о прекращении работы телеканалов "112", NewsOne и ZiK. "Мы готовы к любому развитию событий", - сказал чиновник.

Он напомнил, что эти телеканалы прекратили свою работу не как медийные элементы, а как коммерческие структуры, владельцем которых является лицо, подозреваемое в финансировании терроризма.

Также читайте: Россия ведет "дипломатически-вакцинальную" игру, - Данилов