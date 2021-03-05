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Новости Агрессия России против Украины Закрытие каналов Медведчука
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Пророссийские телеканалы в Украине работают как средства массового уничтожения, - Данилов

Пророссийские телеканалы в Украине работают как средства массового уничтожения, - Данилов

Деятельность пророссийских телеканалов в Украине не имеет никакого отношения к свободе слова. Они выполняют функции не СМИ, а "средств массового уничтожения", распространяя нарративы страны-агрессора.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно должна быть грань (между свободой слова и национальной безопасностью. - Ред.). Но здесь должен быть определенный арбитр. Необходимо понимать, что деятельность некоторых телеканалов не имеет никакого отношения к свободе слова. У них другие заказы, они работают не как средства массовой информации, а как средства массового уничтожения озвучивают нарративы страны-агрессора и распространяют информацию, которую получают из Российской Федерации", - отметил Данилов, подчеркнув, что для Украины это абсолютно недопустимая вещь.

По его словам, Украина будет защищаться от любых попыток влияния на государство извне.

"Нужно понимать, что сегодня происходит не только горячая война на территории Донецкой и Луганской областей, которую развернула Российская Федерация, а также информационная, не менее опасная для любой страны. Распространение российских нарративов по всему миру - это еще один вызов для многих стран", - сказал секретарь СНБО.

Также читайте: Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов

Данилов отметил, что к обострению ситуации на востоке Украины имеет прямое отношение Россия, которая таким образом реагирует на шаги украинской власти. "Обострение ситуации на востоке Украины является прямым подтверждением того, что Российская Федерация имеет прямое отношение к происходящему, что это ее войска, которыми она управляет и которые она направляет на территории Донецкой и Луганской областей", - добавил Данилов.

Данилов добавил, что власть готова к опротестованию в судах решения о прекращении работы телеканалов "112", NewsOne и ZiK. "Мы готовы к любому развитию событий", - сказал чиновник.

Он напомнил, что эти телеканалы прекратили свою работу не как медийные элементы, а как коммерческие структуры, владельцем которых является лицо, подозреваемое в финансировании терроризма.

Также читайте: Россия ведет "дипломатически-вакцинальную" игру, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) пропаганда (3672) россия (95418) СНБО (4431) телевидение (897)


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Топ комментарии
+11
кстати, передайте Данилову, - росийский канал НАШ работает как ни в чем не бывало.
Финансирующий тероризм Медведчук сидит в Верховной Раде.
Может он не вкурсе...
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05.03.2021 17:49
+7
Почему Зеленский не посадил ни одну шавку Медведчкука, ни тем более самого Медведчука? Почему Зеленский не закрыл ни одну компанию Медведчука?
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05.03.2021 17:45
+3
Работают как средства массового уничтожения и причем совсем даже не гибридно, а нагло, открыто, с точным нанесением удара. А главное,- безнаказанно и безбоязненно!
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05.03.2021 17:52
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Почему прозрел через семь лет ?
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05.03.2021 17:43 Ответить
какаяразніца?
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05.03.2021 17:44 Ответить
Почему Зеленский не посадил ни одну шавку Медведчкука, ни тем более самого Медведчука? Почему Зеленский не закрыл ни одну компанию Медведчука?
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05.03.2021 17:45 Ответить
А він сім років СНБО керує? Та невже...
Та ти можеш Турчинова запитати.
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05.03.2021 17:48 Ответить
Дурік, канали Медведчук купив при Зеленському.
Чи турчинов їх мав закрити погадавши на картах?
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05.03.2021 17:51 Ответить
Бовдуре, , в Медведчука нема ніяких каналів. А петицію про закриття 112 та НьюзВан я ще Пороху підписував. І ВР проголосувала про закриття.
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05.03.2021 17:57 Ответить
Це не були канали медведчука. Це були канали росії.
І вони працюють далі в особі НАШого.
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05.03.2021 18:04 Ответить
То що там з петицію- запитав в Турчинова? Ото не пащекуй більше, бовдуре.
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05.03.2021 18:06 Ответить
відповів.
Пророссийские телеканалы в Украине работают как средства массового уничтожения, - Данилов - Цензор.НЕТ 1180
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05.03.2021 18:23 Ответить
Ну читай цю дурну- я тут до чого? Чи ти її з Турчиновим поплутав, бовдуре?
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05.03.2021 18:25 Ответить
зебіл не взнав свого депутата?
Там в тексті всі відповіді, - і про закриття каналу, і хто його тоді захищав.
Навіть таке тупеньке пальто може зрозуміти.
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05.03.2021 18:30 Ответить
Я голосував за Пороха, бовдуре. Так що обтікай- показове знущання над тобою, бовдуром, я завершив.
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05.03.2021 18:40 Ответить
Хлопці ! Годі сваритися ! В нас спільний ворог !
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05.03.2021 18:57 Ответить
Я не сварюся- я вказую дурному бидлу на його місце.
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05.03.2021 19:02 Ответить
Так оно и есть. А потому эти полумеры к результату не приведут. Нужно закрывать "наш". ну и 1+1. Без этого никак. Коррупция от коломойского и зеленского ведь никак не меньшее зло, чем роств. Еще раз: полумеры не работают.
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05.03.2021 17:45 Ответить
Во, что делают чудотворящие санкции против коломойского.
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05.03.2021 17:46 Ответить
одни сопли и слезы
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05.03.2021 17:46 Ответить
Этот Данилов всё портит. Не к чему придолбаться.
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05.03.2021 17:47 Ответить
Ви не в ЗМІ бравадно гундосьте, а поскоріше приймайте закон про колабораціонізм.
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05.03.2021 17:48 Ответить
кстати, передайте Данилову, - росийский канал НАШ работает как ни в чем не бывало.
Финансирующий тероризм Медведчук сидит в Верховной Раде.
Может он не вкурсе...
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05.03.2021 17:49 Ответить
Работают как средства массового уничтожения и причем совсем даже не гибридно, а нагло, открыто, с точным нанесением удара. А главное,- безнаказанно и безбоязненно!
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05.03.2021 17:52 Ответить
Все правильно . Интересно только , что на седьмом году войны этот постулат только сейчас дошёл до высшей власти .
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05.03.2021 18:12 Ответить
Запам,ятайте.Ніхто нічого робити не буде без тиску вулиці.Коли говорять про політичну волю- майте на увазі- совість.А її у правлячих екземплярів не було і не буде.Не з цією шляхетною рисою людей відбирають у владу.Тому тільки активна позиція суспільства може заставити можновладців робити щось таке,на що у них нема "політичної волі".
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05.03.2021 18:40 Ответить
Кремень ! Золоті слова !
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05.03.2021 18:54 Ответить
Третій тиждень Данілов нагадує,що людина,звинувачена в державній зраді,не арештована,не пред'явлено підозри,вільно користується майном,зазначеним в електронній декларації.
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05.03.2021 18:43 Ответить
Пане Данилов ! Дякуємо ! Але не зупиняйтесь !
Слава Україні !
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05.03.2021 18:49 Ответить
во многих селах люди смотрят парашу ТВ , потому че безплатно , и добавляют - хочеш любыты свою страну , плати
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05.03.2021 18:49 Ответить
Мне нравится жёсткая риторика и последовательные действия Данилова .Побольше бы таких честных патриотов у власти.
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05.03.2021 18:56 Ответить
даже у зеленых есть один вменяемый человек-данилов. ложка меда в бочке квартала
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05.03.2021 20:26 Ответить
 
 