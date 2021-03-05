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Новости Коронавирус и карантин
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Россия ведет "дипломатически-вакцинальную" игру, - Данилов

Россия ведет

В деле вакцины "Спутник V" Россия ведет международную "дипломатически прививочной игру", при этом не спеша вакцинировать население своей страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Комментируя вопрос о вакцинации российской вакциной населения Венгрии и Словакии несмотря на то, что "Спутник V" еще не сертифицирован на территории ЕС, Данилов отметил: "Людям, которые делают попытку начинать с Путиным какие-то процессы, надо заглянуть в историю. Нужно понимать, как все будет происходить и чем может закончиться. В общем этот вопрос довольно прост. Если Россия действительно имеет вакцину, которая заслуживает признания в мире, то прежде всего осуществляла бы вакцинацию своего населения. Между тем уровень вакцинации в России весьма низок".

По словам секретаря СНБО, со стороны России ведется дипломатически-прививочная игра.

Данилов заявил, что во всем мире, в том числе и в Украине, сейчас идет первый этап вакцинации, который сопровождается значительными вызовами. Однако через несколько месяцев ситуация нормализуется, а спекуляции по этому вопросу прекратятся.

"Мировая фармацевтическая отрасль в ближайшее время даст ответ на эти вызовы, поэтому вакцин вскоре будет более чем достаточно", - подытожил Данилов.

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Автор: 

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Почему это обсуждается ? Пусть они в своей раше хоть сожрут друг друга . Каким боком их "дипломатически-вакцинальная" игра к Украине ?
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05.03.2021 16:26 Ответить
Значит, разговоры на Банковской по поводу Спутника не прекратились.
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05.03.2021 16:48 Ответить
"Данілов заявив, що в усьому світі, зокрема і в Україні, зараз триває перший етап вакцинації, що супроводжується значними викликами. Натомість через декілька місяців ситуація внормується, а відтак спекуляції щодо цього питання припиняться" -ті що виживуть ліквідують і Дурілова і шпікулянтів разом зросійськими !
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05.03.2021 16:52 Ответить
 
 