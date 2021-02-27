Данилов: Есть предложение двумя сроками ограничить продолжительность полномочий депутатов ВР
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сейчас на уровне руководства страны обсуждается идея ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата Верховной Рады Украины двумя сроками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя сроками ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал - и покажи себя обществу", - отметил Данилов.
По его словам, в Украине распространена практика, когда в Верховной Раде годами находятся одни и те же люди.
"У нас если в пяти политических партиях не побывал, - это уже не политик", - добавил Данилов.
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-Клоунов на фуй с власти
Як передає Укрінформ, проєкт закону №5050-1 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності громадян та працівників правоохоронних органів" оприлюднено на сайті Верховної Ради.
У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має на меті запровадження адміністративної відповідальності за образу поліцейських, працівників Державної прикордонної служби при виконанні ними службових обов'язків, а також членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону під час залучення їх до охорони громадського порядку.
Пропонується також посилити адміністративну відповідальність за вчинення дрібного *********** (ст. 173 КУпАП) в частині збільшення розміру адміністративного штрафу та запровадження окремої правової кваліфікації повторності таких діянь.
http://www.rfsv.ru/education/obuchenie/izbiratelnyi-zalog-na-parlamentskikh-vyborakh-zarubezhnyi-opyt
Надо подписи избирателей в поддержку собирать, а не за деньги олигархов. Нам оптимальным есть система выборов Польши, где чтобы попасть в бюллетень по кандидатам в президенты, необходимо собрать 100 тыс подписей избирателей. Это оптимальное количество. Большее количество нельзя допустить, так как это в угоду олигархам. Так как тогда без админресурса не собрать подписи.
Притом все идет к тому, что скоро можно будет собирать подписи через интернет. Многие страны уже проводят эксперименты в этом отношении. Но даже пока этого нет, то надо собирать подписи на подписные листы, как это у людей.
Во многих странах, при проверке, оказываются недействительными какое-то количество подписей. Есть даже такие избиратели, которые хотят поддержать претендента, а свои данные не хотят раскрывать, поэтому придумывают. Притом, что наверно в большинстве стран предъявлять паспорт не нужно. Но это не значит, что обнаружив случаи недействительности, надо браковать все подписи за претендента. Надо, например, собрать на 20% больше подписей. Если обнаружится, что примерно 10% недействительно, то общий список подписей проходит. И как сказано в ином моем комментарии, что мы можем утвердить свое число, которое значительно меньше 100 тыс. Но больше 100 тыс допускать нельзя. Кроме того, возможно претендентам на президенты, которые первый раз идут на выборы и их мало знают, следует дать возможность собирать несколько меньшее количество подписей.
Поэтому надо принимать демократические правила ЕС, а не придумывать какие-то хитрости и увертки в угоду интересам олигархов и обманывать народ, что у нас чуть ли не самые демократические выборы в мире. И еще появляются циничные возмущения, что в ЕС нас не принимают.
И запретить в раде любые большинства и коалиции. Каждый должен отвечать за свои действия самостоятельно. Ничего коллективного бессознательного.)
Просто людям треба брати відповідальність за свій вибір. Не голосувати за гречку та не облещуватись цяцянками з олігарх тв.
Краще зробити реальну процедуру відкликання депутата.
Та це їх стрижуть, і нас всіх разом з ними.
Оце називається інфантильне населення. Та в Європі вже б на страйки виходили. І свого би домоглись. А в нас бараниська.
-Так.Як на горе Агоре в Древней Греции.Як,що Закон поганий запропонував,та його не пiдтримали,то той хто подавав той Закон,стрибаэ з гори