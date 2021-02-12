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Новости Политика Украины
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ВР (28721) депутат (3233) кнопкодавство (102) Разумков Дмитрий (1521)

Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", – Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в

Народный депутат Украины потеряет свои полномочия, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании, что является уголовным правонарушением.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Кнопкодаство – это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", – пояснил спикер парламента.

Разумков отметил, что ВР комплексно подходит к вопросу борьбы с кнопкодавством и уже есть первые решения.

"Места на задних рядах, которые не закреплены за народными депутатами и где, возможно, происходили такие позорные явления, отключены от системы "Рада". Надеемся, что в ближайшее время нам удастся привязать карточку депутата к конкретному месту. И мы фактически сможем видеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной нардеп ", - уверен Разумков.

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Председатель ВР также добавил, что планируется дополнительно установить четыре камеры видеонаблюдения в зале пленарных заседаний.

Вместе с тем он отметил, что в нынешнем созыве Рады кнопкодавство имеет единичный характер. "Но руководство парламента прилагает усилия, чтобы полностью избавиться от таких случаев", – подчеркнул Разумков.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Кнопкодаство - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - пояснил спикер парламента. Источник: https://censor.net/ru/n3247725

це разумков довбойоб чи нас вважає довбойобами?
ст. 364-2 КК України умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

як же ці популістичні падли дістали.
**** як же хочеться розтрощити їм їбальники.
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12.02.2021 23:01
+2
Попал под раздачу никакущий депутат, никакущей фракции. "тренируемся на кошках". Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", – Разумков - Цензор.НЕТ 7268
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12.02.2021 22:29
+1
Что то ЭТОТ ГУСЬ очень уж часто начал пиариться ! Небойсь на место ЗЕНЕЛОХА метит!
хе-хе))
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12.02.2021 22:48
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Попал под раздачу никакущий депутат, никакущей фракции. "тренируемся на кошках". Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", – Разумков - Цензор.НЕТ 7268
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12.02.2021 22:29 Ответить
Ага! Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", – Разумков - Цензор.НЕТ 4197
Більше схоже на "останнє китайське попередження".
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12.02.2021 22:30 Ответить
Якщо мова про київський окружний суд, то депутатам тре більше хвилюватись за свої статки, бо ці служителі феміди обдеруть як липку)))
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12.02.2021 22:33 Ответить
Зебилы для ваших лохов делеаете видимость работы?нашли пешку козла отпущения 50 таких заберите мандат никто не заметит нас рать всем пропадет мандат или нет вы действительно боритесь с корупцией как насчет дело Татарова Мертвечука Кивы еще депутаты? никаких дел клоун отмазывает а Разумков настоящая хитрожопая крыса
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12.02.2021 22:37 Ответить
Розумков - "Розум" і Ковід епохи ЗЕбілів.
Розумков малює собі рейтинги і на відміну від Віслюка він не просто чмо, а хитре і ригівське чмо.

Ви точно підмітили: виявляється в стаді щурів є щур
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12.02.2021 22:47 Ответить
ОАСК все порешает=)
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12.02.2021 22:39 Ответить
Физически и фактически все зебилы Коломойские - не народные депутаты, а автоматические лохи ....
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12.02.2021 22:39 Ответить
Что то ЭТОТ ГУСЬ очень уж часто начал пиариться ! Небойсь на место ЗЕНЕЛОХА метит!
хе-хе))
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12.02.2021 22:48 Ответить
Цей як повія, що видає себе за незайману - аби згодом вдало вистрибнути заміж...
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12.02.2021 22:57 Ответить
Типа нардеп потеряет свой мандат,
А судья ВОВК случайно так найдет
И торжественно вернет владельцу.
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12.02.2021 22:55 Ответить
Сенаторы США Риш и Шейхин направили Байдену письмо с призывом ввести санкции в отношении "Северного потока - 2" - Bloomberg
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12.02.2021 23:01 Ответить
Кнопкодаство - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - пояснил спикер парламента. Источник: https://censor.net/ru/n3247725

це разумков довбойоб чи нас вважає довбойобами?
ст. 364-2 КК України умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

як же ці популістичні падли дістали.
**** як же хочеться розтрощити їм їбальники.
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12.02.2021 23:01 Ответить
Хотим жить как в Польше , а там за кнопкодавство СЕМЬ лет тюрьмы ....
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12.02.2021 23:19 Ответить
Да, да охотно верю. Если сразу своих не выгнали, то нечего дальше, что-то обещать. Вон !!!
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12.02.2021 23:20 Ответить
А поясніть-но мені: яким чином суд прийме впровадження (а до того слідчі будуть виконувати свою роботу) стосовно людини, яка має недоторканність? Он проти найвеличнішого можна порушити стільки адміністративних та кримінальних справ, що всій Раді заздрісно буде! Але ж ніц немає! Бо - недоторканність! От же ж курви популістські
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12.02.2021 23:53 Ответить
Для этого и придумали, только через суд.
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13.02.2021 08:12 Ответить
А самое интересное, что это никак не может коснуться депутатов большинства. Правда, Разумков? Потому что вы в турборежиме закрепили неприкосновенность президента и большинства в Раде.
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13.02.2021 01:32 Ответить
Все! Они пришли навечно в свои кресла!
Да здравствует коррупция! Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у "кнопкодавстві", - Разумков - Цензор.НЕТ 9854
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13.02.2021 07:35 Ответить
Нужно еще лишать мандатов тех депутатов, которые были в зале во время кнопкодавства, и не сообщили в прокуратуру!
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13.02.2021 08:11 Ответить
Да сколько же можно языком трепать? У детей смартфоны разблокируются по отпечатку пальца. ........ и вопрос решен. А депутатишки ?
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13.02.2021 09:22 Ответить
"Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", - Разумков"

Окружной Апелляционный, стесняюсь спросить?
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13.02.2021 21:26 Ответить
От кондомы. Вопрос кнопкодавства решается на неделю при желании
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16.02.2021 23:57 Ответить
 
 