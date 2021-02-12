Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", – Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Украины потеряет свои полномочия, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании, что является уголовным правонарушением.
Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
"Кнопкодаство – это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", – пояснил спикер парламента.
Разумков отметил, что ВР комплексно подходит к вопросу борьбы с кнопкодавством и уже есть первые решения.
"Места на задних рядах, которые не закреплены за народными депутатами и где, возможно, происходили такие позорные явления, отключены от системы "Рада". Надеемся, что в ближайшее время нам удастся привязать карточку депутата к конкретному месту. И мы фактически сможем видеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной нардеп ", - уверен Разумков.
Председатель ВР также добавил, что планируется дополнительно установить четыре камеры видеонаблюдения в зале пленарных заседаний.
Вместе с тем он отметил, что в нынешнем созыве Рады кнопкодавство имеет единичный характер. "Но руководство парламента прилагает усилия, чтобы полностью избавиться от таких случаев", – подчеркнул Разумков.
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Більше схоже на "останнє китайське попередження".
Розумков малює собі рейтинги і на відміну від Віслюка він не просто чмо, а хитре і ригівське чмо.
Ви точно підмітили: виявляється в стаді щурів є щур
хе-хе))
А судья ВОВК случайно так найдет
И торжественно вернет владельцу.
це разумков довбойоб чи нас вважає довбойобами?
ст. 364-2 КК України умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
як же ці популістичні падли дістали.
**** як же хочеться розтрощити їм їбальники.
Да здравствует коррупция!
Окружной Апелляционный, стесняюсь спросить?