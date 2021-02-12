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Новини Політика України
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ВР (11723) депутат (1575) кнопкодавство (96) Разумков Дмитро (1449)

Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у "кнопкодавстві", - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у

Народний депутат України втратить свої повноваження, якщо суд визнає його винним у неперсональному голосуванні, що є кримінальним правопорушенням.

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Кнопкодаство - це кримінальний злочин, тому рішення буде прийнято в рамках чинного Кримінально-процесуального Кодексу. Якщо вступає в силу рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично", - пояснив спікер парламенту.

Разумков зазначив, що ВР комплексно підходить до питання боротьби з кнопкодавством і вже є перші рішення.

"Місця на задніх рядах, які не закріплені за народними депутатами і де, можливо, відбувалися такі ганебні явища, відключено від системи "Рада". Сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться прив'язати картку депутата до конкретного місця. І ми фактично зможемо бачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп", - упевнений Разумков.

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Голова ВР також додав, що планується додатково встановити чотири камери відеоспостереження в залі пленарних засідань.

Разом із тим він зазначив, що в нинішньому скликанні Ради кнопкодавство має одиничний характер. "Але керівництво парламенту докладає зусиль, щоб повністю позбутися таких випадків", - підкреслив Разумков.

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Топ коментарі
+4
Кнопкодаство - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - пояснил спикер парламента. Источник: https://censor.net/ru/n3247725

це разумков довбойоб чи нас вважає довбойобами?
ст. 364-2 КК України умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

як же ці популістичні падли дістали.
**** як же хочеться розтрощити їм їбальники.
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12.02.2021 23:01
+2
Попал под раздачу никакущий депутат, никакущей фракции. "тренируемся на кошках". Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", – Разумков - Цензор.НЕТ 7268
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12.02.2021 22:29
+1
Что то ЭТОТ ГУСЬ очень уж часто начал пиариться ! Небойсь на место ЗЕНЕЛОХА метит!
хе-хе))
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12.02.2021 22:48
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Попал под раздачу никакущий депутат, никакущей фракции. "тренируемся на кошках". Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", – Разумков - Цензор.НЕТ 7268
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12.02.2021 22:29 Відповісти
Ага! Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", – Разумков - Цензор.НЕТ 4197
Більше схоже на "останнє китайське попередження".
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12.02.2021 22:30 Відповісти
Якщо мова про київський окружний суд, то депутатам тре більше хвилюватись за свої статки, бо ці служителі феміди обдеруть як липку)))
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12.02.2021 22:33 Відповісти
Зебилы для ваших лохов делеаете видимость работы?нашли пешку козла отпущения 50 таких заберите мандат никто не заметит нас рать всем пропадет мандат или нет вы действительно боритесь с корупцией как насчет дело Татарова Мертвечука Кивы еще депутаты? никаких дел клоун отмазывает а Разумков настоящая хитрожопая крыса
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12.02.2021 22:37 Відповісти
Розумков - "Розум" і Ковід епохи ЗЕбілів.
Розумков малює собі рейтинги і на відміну від Віслюка він не просто чмо, а хитре і ригівське чмо.

Ви точно підмітили: виявляється в стаді щурів є щур
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12.02.2021 22:47 Відповісти
ОАСК все порешает=)
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12.02.2021 22:39 Відповісти
Физически и фактически все зебилы Коломойские - не народные депутаты, а автоматические лохи ....
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12.02.2021 22:39 Відповісти
Что то ЭТОТ ГУСЬ очень уж часто начал пиариться ! Небойсь на место ЗЕНЕЛОХА метит!
хе-хе))
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12.02.2021 22:48 Відповісти
Цей як повія, що видає себе за незайману - аби згодом вдало вистрибнути заміж...
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12.02.2021 22:57 Відповісти
Типа нардеп потеряет свой мандат,
А судья ВОВК случайно так найдет
И торжественно вернет владельцу.
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12.02.2021 22:55 Відповісти
Сенаторы США Риш и Шейхин направили Байдену письмо с призывом ввести санкции в отношении "Северного потока - 2" - Bloomberg
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12.02.2021 23:01 Відповісти
Кнопкодаство - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - пояснил спикер парламента. Источник: https://censor.net/ru/n3247725

це разумков довбойоб чи нас вважає довбойобами?
ст. 364-2 КК України умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

як же ці популістичні падли дістали.
**** як же хочеться розтрощити їм їбальники.
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12.02.2021 23:01 Відповісти
Хотим жить как в Польше , а там за кнопкодавство СЕМЬ лет тюрьмы ....
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12.02.2021 23:19 Відповісти
Да, да охотно верю. Если сразу своих не выгнали, то нечего дальше, что-то обещать. Вон !!!
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12.02.2021 23:20 Відповісти
А поясніть-но мені: яким чином суд прийме впровадження (а до того слідчі будуть виконувати свою роботу) стосовно людини, яка має недоторканність? Он проти найвеличнішого можна порушити стільки адміністративних та кримінальних справ, що всій Раді заздрісно буде! Але ж ніц немає! Бо - недоторканність! От же ж курви популістські
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12.02.2021 23:53 Відповісти
Для этого и придумали, только через суд.
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13.02.2021 08:12 Відповісти
А самое интересное, что это никак не может коснуться депутатов большинства. Правда, Разумков? Потому что вы в турборежиме закрепили неприкосновенность президента и большинства в Раде.
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13.02.2021 01:32 Відповісти
Все! Они пришли навечно в свои кресла!
Да здравствует коррупция! Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у "кнопкодавстві", - Разумков - Цензор.НЕТ 9854
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13.02.2021 07:35 Відповісти
Нужно еще лишать мандатов тех депутатов, которые были в зале во время кнопкодавства, и не сообщили в прокуратуру!
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13.02.2021 08:11 Відповісти
Да сколько же можно языком трепать? У детей смартфоны разблокируются по отпечатку пальца. ........ и вопрос решен. А депутатишки ?
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13.02.2021 09:22 Відповісти
"Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", - Разумков"

Окружной Апелляционный, стесняюсь спросить?
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13.02.2021 21:26 Відповісти
От кондомы. Вопрос кнопкодавства решается на неделю при желании
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16.02.2021 23:57 Відповісти
 
 