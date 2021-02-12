Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у "кнопкодавстві", - Разумков

Народний депутат України втратить свої повноваження, якщо суд визнає його винним у неперсональному голосуванні, що є кримінальним правопорушенням.

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Кнопкодаство - це кримінальний злочин, тому рішення буде прийнято в рамках чинного Кримінально-процесуального Кодексу. Якщо вступає в силу рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично", - пояснив спікер парламенту.

Разумков зазначив, що ВР комплексно підходить до питання боротьби з кнопкодавством і вже є перші рішення.

"Місця на задніх рядах, які не закріплені за народними депутатами і де, можливо, відбувалися такі ганебні явища, відключено від системи "Рада". Сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться прив'язати картку депутата до конкретного місця. І ми фактично зможемо бачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп", - упевнений Разумков.

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Голова ВР також додав, що планується додатково встановити чотири камери відеоспостереження в залі пленарних засідань.

Разом із тим він зазначив, що в нинішньому скликанні Ради кнопкодавство має одиничний характер. "Але керівництво парламенту докладає зусиль, щоб повністю позбутися таких випадків", - підкреслив Разумков.

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