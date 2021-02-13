Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу "Довіри" Поляку

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении в кнопкодавстве народного депутата от группы "Доверие" Владиславу Поляку.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на facebook-странице депутатской группы "Доверие", информирует Цензор.НЕТ.

Представители депутатской группы заявили, что вина депутата еще не доказана и напомнили о презумпции невиновности.

"Обращаем внимание, что во всех случаях нарушения или подозрений о нарушении парламентских процедур и предписаний закона, недопустимо некорректное обращение с фактами и именами, а затем, игры в "выборочное" правосудие. Мы живем в правовом государстве, где еще никто не отменял презумпцию невиновности гражданина", - отмечается в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разработаем законопроект, который не позволит УГО говорить, что у них нет видео кнопкодавства, - глава "Голоса" Рудик

Отметим, что Поляк избран в Верховную Раду IX созыва по избирательному округу №73 (Закарпатская область). Он участвовал в выборах как беспартийный самовыдвиженец. С начала каденции и до 20 декабря 2019 года входил в депутатскую группу "За майбутнє", в июне 2020-го - вошел в группу "Довіра".

Поляк входит в комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Согласно декларации за 2019, депутату и его жене принадлежит 20 земельных участков и жилой дом на Закарпатье. Он также задекларировал оружие стоимостью 143 тысяч гривен, аппарат для безоперационного лифтинга кожи (1340562 грн), более 20 спортивных тренажеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отключение свободных мест и дополнительные видеокамеры, - Разумков рассказал, как в Раде будут бороться с кнопкодавством. ВИДЕО

Напомним, закон об уголовной ответственности за неличное голосования вступил в силу 16 января 2020 года. Согласно документу, за нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов.

По данным движения "Честно", Поляк по меньшей мере три раза "кнопкодавил" во время пленарного заседания 21 февраля 2020 года.

12 февраля 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова разместила в Facebook пост об объявлении подозрения депутату, однако не назвала его фамилию. Как отмечается, подозреваемый депутат неоднократно "кнопкодавил" при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

По словам Венедиктовой, на 11 февраля он был вызван в ОГПУ для вручения подозрения, однако не явился без объяснения причин. Поэтому подозрение было отправлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и на другие известные стороне обвинения средства связи.

Также смотрите: Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл уголовное производство. ДОКУМЕНТ