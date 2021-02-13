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Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу "Довіри" Поляку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении в кнопкодавстве народного депутата от группы "Доверие" Владиславу Поляку.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на facebook-странице депутатской группы "Доверие", информирует Цензор.НЕТ.

Представители депутатской группы заявили, что вина депутата еще не доказана и напомнили о презумпции невиновности.

"Обращаем внимание, что во всех случаях нарушения или подозрений о нарушении парламентских процедур и предписаний закона, недопустимо некорректное обращение с фактами и именами, а затем, игры в "выборочное" правосудие. Мы живем в правовом государстве, где еще никто не отменял презумпцию невиновности гражданина", - отмечается в публикации.

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Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу Довіри Поляку 01

Отметим, что Поляк избран в Верховную Раду IX созыва по избирательному округу №73 (Закарпатская область). Он участвовал в выборах как беспартийный самовыдвиженец. С начала каденции и до 20 декабря 2019 года входил в депутатскую группу "За майбутнє", в июне 2020-го - вошел в группу "Довіра".

Поляк входит в комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Согласно декларации за 2019, депутату и его жене принадлежит 20 земельных участков и жилой дом на Закарпатье. Он также задекларировал оружие стоимостью 143 тысяч гривен, аппарат для безоперационного лифтинга кожи (1340562 грн), более 20 спортивных тренажеров.

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Напомним, закон об уголовной ответственности за неличное голосования вступил в силу 16 января 2020 года. Согласно документу, за нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов.

По данным движения "Честно", Поляк по меньшей мере три раза "кнопкодавил" во время пленарного заседания 21 февраля 2020 года.

12 февраля 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова разместила в Facebook пост об объявлении подозрения депутату, однако не назвала его фамилию. Как отмечается, подозреваемый депутат неоднократно "кнопкодавил" при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

По словам Венедиктовой, на 11 февраля он был вызван в ОГПУ для вручения подозрения, однако не явился без объяснения причин. Поэтому подозрение было отправлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и на другие известные стороне обвинения средства связи.

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Автор: Анна Судак
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зебилоиды, вы счастливы? это решило ваши проблемы?
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12.02.2021 20:59 Ответить
Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу "Довіри" Поляку - Цензор.НЕТ 6539 Петруха руки рубил, этот, наверное, с пальцев начнёт.
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12.02.2021 21:04 Ответить
Ногти вырывать будет
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12.02.2021 21:17 Ответить
Вєсной будут садіть ??? Вгадав, ні ??? Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу "Довіри" Поляку - Цензор.НЕТ 8893
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12.02.2021 21:14 Ответить
Надеюсь, следствие установит, где именно взял чужую карточку этот депутат (если, конечно, он голосовал "за того парня"). Похоже, что история может быть занимательной. Или не быть
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12.02.2021 21:28 Ответить
Так что может нужно придумать такой способ, что рука, голосующая за другого, должна прилипнуть к объективу фотокамеры оператора? Что нужно ещё доказывать, если на видео явно видно, что этот деятель добавил незаконный голос? Депутаты теперь, чтобы защитить себя за кнопкодавство, тоже пытаются впихнуть не впихуемое.
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12.02.2021 21:37 Ответить
цирк Коломойского для электората. Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл дело, будет расследовать ГБР. / Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета / Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования.
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12.02.2021 21:38 Ответить
"Довіра" довірила - він і робить.
І що не так?
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12.02.2021 22:47 Ответить
наверное простят.Тем более,что в начале каденции поймали двух зебобоков,помните-простили ПАТАМУШТА молодые и без опыта...ой ой мы больше не будем Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу "Довіри" Поляку - Цензор.НЕТ 4556
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13.02.2021 08:51 Ответить
Із лакеїв народу треба розпочинать судить за кнопкодавство!
Своє лакеї забули, як за Шкарлета кнопко давали!!!
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13.02.2021 12:08 Ответить
 
 