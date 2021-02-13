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Першу підозру за "кнопкодавство" винесено нардепу "Довіри" Поляку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Першу підозру за

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру в "кнопкодавстві" народному депутату від групи "Довіра" Владіславу Поляку.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці депутатської групи "Довіра", інформує Цензор.НЕТ.

Представники депутатської групи заявили, що вину депутата ще не доведено і нагадали про презумпцію невинуватості.

"Звертаємо увагу, що у всіх випадках порушення або підозри про порушення парламентських процедур і приписів закону неприпустиме некоректне поводження з фактами й іменами, а відтак, ігри у "вибіркове" правосуддя. Ми живемо в правовій державі, де ще ніхто не відміняв презумпцію невинуватості громадянина", - наголошується в публікації.

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Першу підозру за кнопкодавство винесено нардепу Довіри Поляку 01

Зазначимо, що Поляка обрано до Верховної Ради IX скликання у виборчому окрузі №73 (Закарпатська область). Він брав участь у виборах як безпартійний самовисуванець. Від початку каденції і до 20 грудня 2019 року належав до депутатської групи "За майбутнє", в червні 2020-го увійшов до групи "Довіра".

Поляк входить до комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Згідно з декларацією за 2019 рік, депутату і його дружині належить 20 земельних ділянок і житловий будинок на Закарпатті. Він також задекларував зброю вартістю 143 тисячі гривень, апарат для безопераційного ліфтингу шкіри (1340562 грн), понад 20 спортивних тренажерів.

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Нагадаємо, закон про кримінальну відповідальність за неособисте голосування набув чинності 16 січня 2020 року. Згідно з документом, за порушення передбачено штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів.

За даними руху "Чесно", Поляк щонайменше тричі вчиняв "кнопкодавство" під час пленарного засідання 21 лютого 2020 року.

12 лютого 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова розмістила у фейсбуці пост про оголошення підозри депутату, однак не назвала його прізвища. Як зазначається, підозрюваний депутат неодноразово займався "кнопкодавством" під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

За словами Венедіктової, на 11 лютого його викликали в ОГПУ для вручення підозри, проте він не з'явився без пояснення причин. Тому підозру було відправлено в апарат Верховної Ради, за місцем проживання парламентарія, на його електронну пошту і на інші відомі стороні обвинувачення засоби зв'язку.

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12.02.2021 20:59 Відповісти
Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу "Довіри" Поляку - Цензор.НЕТ 6539 Петруха руки рубил, этот, наверное, с пальцев начнёт.
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12.02.2021 21:04 Відповісти
Ногти вырывать будет
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12.02.2021 21:17 Відповісти
Вєсной будут садіть ??? Вгадав, ні ??? Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу "Довіри" Поляку - Цензор.НЕТ 8893
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12.02.2021 21:14 Відповісти
Надеюсь, следствие установит, где именно взял чужую карточку этот депутат (если, конечно, он голосовал "за того парня"). Похоже, что история может быть занимательной. Или не быть
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12.02.2021 21:28 Відповісти
Так что может нужно придумать такой способ, что рука, голосующая за другого, должна прилипнуть к объективу фотокамеры оператора? Что нужно ещё доказывать, если на видео явно видно, что этот деятель добавил незаконный голос? Депутаты теперь, чтобы защитить себя за кнопкодавство, тоже пытаются впихнуть не впихуемое.
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12.02.2021 21:37 Відповісти
цирк Коломойского для электората. Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл дело, будет расследовать ГБР. / Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета / Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования.
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12.02.2021 21:38 Відповісти
"Довіра" довірила - він і робить.
І що не так?
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12.02.2021 22:47 Відповісти
наверное простят.Тем более,что в начале каденции поймали двух зебобоков,помните-простили ПАТАМУШТА молодые и без опыта...ой ой мы больше не будем Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу "Довіри" Поляку - Цензор.НЕТ 4556
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13.02.2021 08:51 Відповісти
Із лакеїв народу треба розпочинать судить за кнопкодавство!
Своє лакеї забули, як за Шкарлета кнопко давали!!!
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13.02.2021 12:08 Відповісти
 
 