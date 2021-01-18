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Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальну справу. ДОКУМЕНТ

Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальну справу. ДОКУМЕНТ

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом можливого кнопкодавства під час голосування за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".

Зазначається, що кримінальну справу порушено за заявою нардепки "Голосу" Інни Совсун.

"Передані Офісу Генпрокурора матеріали свідчать, що картка депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса проголосувала "за", хоча його не було в залі Ради. Це кримінальний злочин, передбачений статтею 364-2 Кримінального кодексу України. Розслідування злочину доручено провести ДБР", - повідомили в "Голосі".

Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальну справу 01

Також читайте: Комітет ВР не став розглядати питання про кнопкодавство за Шкарлета

Нагадаємо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Читайте також: Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк

17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

Також читайте: Разумков: Парламент може знову розглянути законопроєкт про позбавлення нардепів повноважень за "кнопкодавство"

Автор: 

Міносвіти (1422) кнопкодавство (100) Шкарлет Сергій (353) Офіс Генпрокурора (3309)


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Топ коментарі
+19
Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальну справу - Цензор.НЕТ 3715
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18.01.2021 13:55 Відповісти
+13
Разве в Украине есть генпрокурор, не говоря про целый офис? ОПГ во главе с венедиктовой - это не офис генпрокурора, это филиал быдлохарьковской мафии.
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18.01.2021 13:57 Відповісти
+10
пидозру уже вручили Суркису?)
или новой почтой отправили?))
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18.01.2021 13:48 Відповісти
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пидозру уже вручили Суркису?)
или новой почтой отправили?))
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18.01.2021 13:48 Відповісти
так
тепер його так і звуть: підозр
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18.01.2021 13:58 Відповісти
через facebook
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18.01.2021 15:51 Відповісти
Шкарлет призначений незаконно.

Порох має внести позов до БЕНЯдіктовни про незаконність призначення та повернення неправомірно отриманої Шкарпеткою зарплати міністра (із штрафом)
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18.01.2021 15:54 Відповісти
выдадут кнопкодавам дополнительное питание за то что за двоих успевают работать...
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18.01.2021 13:52 Відповісти
Якщо політика можна купити, перекупити, перепродати - значить, як людина він ... ДЕШЕВА!

Його менталітет визначає його єство: Він - продажний!

І яку йому зарплату не встановлюй - він все-рівно залишиться дешевим і продажним!

На таких ніколи не слід надіятися. І не надіятися - ні в чому.

Від таких політиків не слід чекати ні правдивості. ні чесності, ні порядності - бо вони за них все-рівно заправлять свою, "ринкову ціну"!
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18.01.2021 14:44 Відповісти
Міністр шкарлєт унесений вітром чи задавлений кнопкой?
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18.01.2021 13:54 Відповісти
Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальну справу - Цензор.НЕТ 3715
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18.01.2021 13:55 Відповісти
через офшор, причому
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18.01.2021 13:59 Відповісти
Ничего сложного нет. Нужно всего лишь озвучить это в вечернем выпуске ТСН на Г+Г, только необходимо так же употреблять слова опшоры, слепой траст, Свинарчуки и Рошен. И новость о том что П борыжит франшизой в кацапляндию разлетится до следующих платежек.
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18.01.2021 14:12 Відповісти
Забыл самое главное и сокральное - Мальдивы...
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18.01.2021 14:13 Відповісти
Разве в Украине есть генпрокурор, не говоря про целый офис? ОПГ во главе с венедиктовой - это не офис генпрокурора, это филиал быдлохарьковской мафии.
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18.01.2021 13:57 Відповісти
пограються і закриють. як по іншим позакривали. за госізмєни і проче.
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18.01.2021 14:00 Відповісти
Ой, ну прямо стисняюсь спросить, теперь суркиса таки посадят? Если его за это посадят, я таки скушаю свой правый тапок. А в реалиях сраная клоунада.
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18.01.2021 14:17 Відповісти
Голос - единственная партия, всё остальное как то что на заборе написано, а в реал ности опг, лоббисты, приедатели и подставки для карточек.
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18.01.2021 14:21 Відповісти
Голос - это Бенин проект, что-бы оттянуть голоса проевропейских партий. Примерно как самонемощь и долбанутые сосиалисты Витренчихи. На следующих выборах они наберут меньше 1 %
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18.01.2021 18:16 Відповісти
Судя по вылитому говну на садового с его 17% и вакарчука с 4 у голоса - Бенин проект это БПП, только Беня и Рыги так ненавидят праволиберальные американские печеньки. Ну либо Петя топил патриотов как канибал за пару процентов, а просрал 25% иза коррупции идиоту.
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18.01.2021 18:39 Відповісти
не бені, а пінчука
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19.01.2021 11:10 Відповісти
Голос - це Пінчук.
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19.01.2021 10:39 Відповісти
Пока они не зашкварились ни в одном голосовании по антикоррупционным законам, в отличие от любой другой "партии". Пока так голосуют буду за них голосовать и вам советую, коррупция и тупость первопричины всех без исключения проблем.
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19.01.2021 20:28 Відповісти
И что?
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18.01.2021 14:30 Відповісти
яка херня, як відкрила стерва сепарська, так і закриє.
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18.01.2021 16:10 Відповісти
Дело очень трудное, вн камер нет,свидетелеи нет,скореи всего висяк,или много-многолетняя кропотливая работа,большои следственнои бригады.
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18.01.2021 17:12 Відповісти
🤣🤣
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18.01.2021 17:13 Відповісти
и при всем этом жопа шмарклета все равно остается в кресле министра. ни чести ни совести у плагиатора.
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18.01.2021 17:19 Відповісти
Нехай хоч справи про фальсифікацію голосування за недоміністра та плагіатора Шкарлета зявляться. Час все розставить на свої місця.
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18.01.2021 20:01 Відповісти
З точки зору політичних мотивів - Зеленський явно збирає тупоголову команду, такий собі загін розумово відсталих ідіотів. І що - усі бачать і нічого не роблять. Це типу пародія на планету мавп. Взагалі пародія на здоровий глузд.
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19.01.2021 03:07 Відповісти
Чергове ППР: - Посиділи, Попи&діли, Розійшлися...
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19.01.2021 10:32 Відповісти
Липова справа огп не відкрив жодної справи на ти кого ловили, а на привіда відкрив
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19.01.2021 11:13 Відповісти
 
 