Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальну справу. ДОКУМЕНТ

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом можливого кнопкодавства під час голосування за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".

Зазначається, що кримінальну справу порушено за заявою нардепки "Голосу" Інни Совсун.

"Передані Офісу Генпрокурора матеріали свідчать, що картка депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса проголосувала "за", хоча його не було в залі Ради. Це кримінальний злочин, передбачений статтею 364-2 Кримінального кодексу України. Розслідування злочину доручено провести ДБР", - повідомили в "Голосі".

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Нагадаємо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

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17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

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