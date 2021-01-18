Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл уголовное производство. ДОКУМЕНТ

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту возможного кнопкодавства во время голосования за назначение министром образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Голос".

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по заявлению нардепа "Голоса" Инны Совсун.

"Переданные Офису генпрокурора материалы свидетельствуют, что карта депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса проголосовала "за", хотя его не было в зале Рады. Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование преступления поручено провести ГБР", - сообщили в "Голосе".

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Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

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