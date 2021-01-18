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Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл уголовное производство. ДОКУМЕНТ

Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл уголовное производство. ДОКУМЕНТ

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту возможного кнопкодавства во время голосования за назначение министром образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Голос".

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по заявлению нардепа "Голоса" Инны Совсун.

"Переданные Офису генпрокурора материалы свидетельствуют, что карта депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса проголосовала "за", хотя его не было в зале Рады. Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование преступления поручено провести ГБР", - сообщили в "Голосе".

Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл уголовное производство 01

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Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия об отключении "свободных" мест в парламенте из-за кнопкодавства: Я против, мы можем терять голоса

Автор: 

Минобразования (1740) кнопкодавство (102) Шкарлет Сергей (297) Офис Генпрокурора (2521)


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Топ комментарии
+19
Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальну справу - Цензор.НЕТ 3715
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18.01.2021 13:55 Ответить
+13
Разве в Украине есть генпрокурор, не говоря про целый офис? ОПГ во главе с венедиктовой - это не офис генпрокурора, это филиал быдлохарьковской мафии.
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18.01.2021 13:57 Ответить
+10
пидозру уже вручили Суркису?)
или новой почтой отправили?))
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18.01.2021 13:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
пидозру уже вручили Суркису?)
или новой почтой отправили?))
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18.01.2021 13:48 Ответить
так
тепер його так і звуть: підозр
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18.01.2021 13:58 Ответить
через facebook
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18.01.2021 15:51 Ответить
Шкарлет призначений незаконно.

Порох має внести позов до БЕНЯдіктовни про незаконність призначення та повернення неправомірно отриманої Шкарпеткою зарплати міністра (із штрафом)
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18.01.2021 15:54 Ответить
выдадут кнопкодавам дополнительное питание за то что за двоих успевают работать...
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18.01.2021 13:52 Ответить
Якщо політика можна купити, перекупити, перепродати - значить, як людина він ... ДЕШЕВА!

Його менталітет визначає його єство: Він - продажний!

І яку йому зарплату не встановлюй - він все-рівно залишиться дешевим і продажним!

На таких ніколи не слід надіятися. І не надіятися - ні в чому.

Від таких політиків не слід чекати ні правдивості. ні чесності, ні порядності - бо вони за них все-рівно заправлять свою, "ринкову ціну"!
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18.01.2021 14:44 Ответить
Міністр шкарлєт унесений вітром чи задавлений кнопкой?
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18.01.2021 13:54 Ответить
Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальну справу - Цензор.НЕТ 3715
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18.01.2021 13:55 Ответить
через офшор, причому
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18.01.2021 13:59 Ответить
Ничего сложного нет. Нужно всего лишь озвучить это в вечернем выпуске ТСН на Г+Г, только необходимо так же употреблять слова опшоры, слепой траст, Свинарчуки и Рошен. И новость о том что П борыжит франшизой в кацапляндию разлетится до следующих платежек.
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18.01.2021 14:12 Ответить
Забыл самое главное и сокральное - Мальдивы...
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18.01.2021 14:13 Ответить
Разве в Украине есть генпрокурор, не говоря про целый офис? ОПГ во главе с венедиктовой - это не офис генпрокурора, это филиал быдлохарьковской мафии.
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18.01.2021 13:57 Ответить
пограються і закриють. як по іншим позакривали. за госізмєни і проче.
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18.01.2021 14:00 Ответить
Ой, ну прямо стисняюсь спросить, теперь суркиса таки посадят? Если его за это посадят, я таки скушаю свой правый тапок. А в реалиях сраная клоунада.
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18.01.2021 14:17 Ответить
Голос - единственная партия, всё остальное как то что на заборе написано, а в реал ности опг, лоббисты, приедатели и подставки для карточек.
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18.01.2021 14:21 Ответить
Голос - это Бенин проект, что-бы оттянуть голоса проевропейских партий. Примерно как самонемощь и долбанутые сосиалисты Витренчихи. На следующих выборах они наберут меньше 1 %
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18.01.2021 18:16 Ответить
Судя по вылитому говну на садового с его 17% и вакарчука с 4 у голоса - Бенин проект это БПП, только Беня и Рыги так ненавидят праволиберальные американские печеньки. Ну либо Петя топил патриотов как канибал за пару процентов, а просрал 25% иза коррупции идиоту.
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18.01.2021 18:39 Ответить
не бені, а пінчука
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19.01.2021 11:10 Ответить
Голос - це Пінчук.
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19.01.2021 10:39 Ответить
Пока они не зашкварились ни в одном голосовании по антикоррупционным законам, в отличие от любой другой "партии". Пока так голосуют буду за них голосовать и вам советую, коррупция и тупость первопричины всех без исключения проблем.
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19.01.2021 20:28 Ответить
И что?
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18.01.2021 14:30 Ответить
яка херня, як відкрила стерва сепарська, так і закриє.
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18.01.2021 16:10 Ответить
Дело очень трудное, вн камер нет,свидетелеи нет,скореи всего висяк,или много-многолетняя кропотливая работа,большои следственнои бригады.
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18.01.2021 17:12 Ответить
🤣🤣
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18.01.2021 17:13 Ответить
и при всем этом жопа шмарклета все равно остается в кресле министра. ни чести ни совести у плагиатора.
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18.01.2021 17:19 Ответить
Нехай хоч справи про фальсифікацію голосування за недоміністра та плагіатора Шкарлета зявляться. Час все розставить на свої місця.
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18.01.2021 20:01 Ответить
З точки зору політичних мотивів - Зеленський явно збирає тупоголову команду, такий собі загін розумово відсталих ідіотів. І що - усі бачать і нічого не роблять. Це типу пародія на планету мавп. Взагалі пародія на здоровий глузд.
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19.01.2021 03:07 Ответить
Чергове ППР: - Посиділи, Попи&діли, Розійшлися...
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19.01.2021 10:32 Ответить
Липова справа огп не відкрив жодної справи на ти кого ловили, а на привіда відкрив
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19.01.2021 11:13 Ответить
 
 