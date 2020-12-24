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Новости
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Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета

Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики не стал рассматривать вопрос о возможном кнопкодавстве во время голосования за кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Решение не рассматривать этот вопрос в комитете пояснили тем, что он якобы не относится к сфере ответственности комитета.

"Председатель комитета ("слуга народа" Сергей Кальченко. - Ред.) у нее (депутат "Голоса" Инна Совсун. - Ред.) сегодня спросил, почему вы не несете сообщение о совершении преступления в Государственное бюро расследований, она не знает, что ответить. Мы что, ГБР? Или кто мы? Они хотели какие-то доказательства продемонстрировать, а мы кто такие? Мы же комитет, а не силовые структуры. Их (доказательства. - Ред.) нужно в ГБР нести", - сказал журналистам замглавы комитета, нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок.

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Евтушок подчеркнул, что вопрос усиления ответственности за кнопкодавство не относится к ведению Комитета по вопросам регламента.

"Это относится к ведению Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Там рассматриваются подобные истории: уголовные производства и усиление ответственности. Наш комитет не является тем комитетом, который должен это рассматривать", - подчеркнул Евтушок.

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Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

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17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Автор: 

ВР (29258) кнопкодавство (102) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+11
Свій до свого по своє !!)))
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24.12.2020 19:47
+7
Позор какой .
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24.12.2020 19:49
+7
Гниды!!
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24.12.2020 19:50
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Свій до свого по своє !!)))
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24.12.2020 19:47 Ответить
Отак.
От локтя.
Як наріт любить.
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24.12.2020 19:47 Ответить
100% не обіцяю ,а 50% будь ласка!! Саме по лікоть !!))
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24.12.2020 19:49 Ответить
Нєнє.
Наріт любить щоб від шва.
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24.12.2020 19:53 Ответить
Все за бажанням клієнта !!))
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24.12.2020 19:55 Ответить
Просють, єщо.
Мало.
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24.12.2020 20:04 Ответить
Позор какой .
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24.12.2020 19:49 Ответить
Гниды!!
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24.12.2020 19:50 Ответить
Стільки років вже існує ВР- а відповідальності депутатів за неправомірні дїі в ній як не було, так і нема... і ще довго не буде.
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24.12.2020 19:50 Ответить
Вже час якесь звання затвердити-"Заслужений кнапкодав України" або "Почесний кнапкодав України" ,чи обидві відзнаки затвердити!! Видавати нагрудний знак і премію в хз скількі лімонів !!))
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24.12.2020 19:54 Ответить
То займися реалізацією.
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24.12.2020 19:59 Ответить
Був колись кандидатом в нардепи , але нардепом бути не судилось !!))
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24.12.2020 20:15 Ответить
кароче продавили бедолагу, а может недодавили, по ходу принтер устал
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24.12.2020 19:52 Ответить
а с чего это? двойные стандарты??? или где?
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24.12.2020 20:00 Ответить
"Мамай клянусь кнопкодавство галасование была честным"
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24.12.2020 20:03 Ответить
А суспільство зараз озабочено Порошенком.
Не втік.
Не пєрєабулся.
Так мало того, є провідником української оппозиції, і не віддає лідерство: Вакарчуку, Фаріон, Зє Ркаль, Хмарі, Тягнибоку, Кошулинському, Юлі, і многім многім другім політічєскім гігантам...
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24.12.2020 20:03 Ответить
От завдяки такій риториці опозиція в Україні ніколи не об'єднається. Бо всі хочуть ВЛАСНОГО Гетьмана.
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24.12.2020 20:19 Ответить
Де два українця , то обов"язково буде три гетьмана !!))
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24.12.2020 20:21 Ответить
Я це об"єднання спостерігаю з 1991 р. ,все ніяк не об"єднаються!!))
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24.12.2020 20:23 Ответить
Бо "Розділяй і володарюй!"
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24.12.2020 20:26 Ответить
Порешали подарками перед Новым годом
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24.12.2020 20:03 Ответить
Ну і чим ви відрізняєтесь від папіредників? Лайно а не рада ГАНЬБА.
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24.12.2020 20:22 Ответить
Если комитет называется "комитет по вопросам РЕГЛАМЕНТА и этики" то по логике он должен рассматривать все вопросы, касающиеся регламента.Является ли кнопкодавство нарушением регламента? Несомненно.Должен ли комитет рассмотреть случай кнопкодавства как нарушение регламента и вынести решение ? Должен.А после решения должен подниматься вопрос о легитимности принятого решения (голосования )Но ЗЕлень наложила всем на головы кучи зеленого гавна и показала, что срать они хотели на законы, процедуры
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24.12.2020 20:26 Ответить
А нахрена - свои ребята
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24.12.2020 20:33 Ответить
Как так? охренели? Камитет па регламенту не вправе решать? А кто тогда у вас решает.
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24.12.2020 20:47 Ответить
Зеленый лох решает с подачи своих хозяев)))
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24.12.2020 20:57 Ответить
 
 