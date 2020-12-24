Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики не стал рассматривать вопрос о возможном кнопкодавстве во время голосования за кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Решение не рассматривать этот вопрос в комитете пояснили тем, что он якобы не относится к сфере ответственности комитета.

"Председатель комитета ("слуга народа" Сергей Кальченко. - Ред.) у нее (депутат "Голоса" Инна Совсун. - Ред.) сегодня спросил, почему вы не несете сообщение о совершении преступления в Государственное бюро расследований, она не знает, что ответить. Мы что, ГБР? Или кто мы? Они хотели какие-то доказательства продемонстрировать, а мы кто такие? Мы же комитет, а не силовые структуры. Их (доказательства. - Ред.) нужно в ГБР нести", - сказал журналистам замглавы комитета, нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок.

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Евтушок подчеркнул, что вопрос усиления ответственности за кнопкодавство не относится к ведению Комитета по вопросам регламента.

"Это относится к ведению Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Там рассматриваются подобные истории: уголовные производства и усиление ответственности. Наш комитет не является тем комитетом, который должен это рассматривать", - подчеркнул Евтушок.

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Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

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17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.