Комітет ВР не став розглядати питання про кнопкодавство за Шкарлета
Комітет Верховної ради з питань регламенту та депутатської етики не розглянув матеріали щодо ймовірного кнопкодавства під час голосування за кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Рішення не розглядати це питання в комітеті пояснили тим, що вона нібито не належить до сфери відповідальності комітету.
"Голова комітету ("слуга народу" Сергій Кальченко - ред.) у неї (депутатки "Голосу" Інни Совсун - ред.) сьогодні запитав, чому ви не несете повідомлення про скоєння злочину до Державного бюро розслідувань, вона не знає, що відповісти. Ми що, ДБР? Чи хто ми? Вони хотіли якісь докази продемонструвати, а ми хто такі? Ми ж комітет, а не силові структури. Їх (докази - ред.) треба до ДБР нести", - сказав журналістам заступник голови комітету, нардеп "Батьківщини" Сергій Євтушок.
Євтушок підкреслив, що питання посилення відповідальності за "кнопкодавство" не належить до відання Комітету з питань регламенту.
"Це належить до відань Комітету з питань правоохоронної діяльності. Там розглядаються подібні історії: кримінальні провадження і посилення відповідальності. Наш комітет не є тим комітетом, який мав би це розглядати", - підкреслив Євшуток.
Нагадаємо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.
За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.
Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.
17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.
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От локтя.
Як наріт любить.
Наріт любить щоб від шва.
Мало.
кнопкодавствогаласование была честным"
Не втік.
Не пєрєабулся.
Так мало того, є провідником української оппозиції, і не віддає лідерство: Вакарчуку, Фаріон, Зє Ркаль, Хмарі, Тягнибоку, Кошулинському, Юлі, і многім многім другім політічєскім гігантам...