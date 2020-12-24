УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6401 відвідувач онлайн
Новини
2 204 26

Комітет ВР не став розглядати питання про кнопкодавство за Шкарлета

Комітет ВР не став розглядати питання про кнопкодавство за Шкарлета

Комітет Верховної ради з питань регламенту та депутатської етики не розглянув матеріали щодо ймовірного кнопкодавства під час голосування за кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Рішення не розглядати це питання в комітеті пояснили тим, що вона нібито не належить до сфери відповідальності комітету.

"Голова комітету ("слуга народу" Сергій Кальченко - ред.) у неї (депутатки "Голосу" Інни Совсун - ред.) сьогодні запитав, чому ви не несете повідомлення про скоєння злочину до Державного бюро розслідувань, вона не знає, що відповісти. Ми що, ДБР? Чи хто ми? Вони хотіли якісь докази продемонструвати, а ми хто такі? Ми ж комітет, а не силові структури. Їх (докази - ред.) треба до ДБР нести", - сказав журналістам заступник голови комітету, нардеп "Батьківщини" Сергій Євтушок. 

Читайте також: "ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко

Євтушок підкреслив, що питання посилення відповідальності за "кнопкодавство" не належить до відання Комітету з питань регламенту.

"Це належить до відань Комітету з питань правоохоронної діяльності. Там розглядаються подібні історії: кримінальні провадження і посилення відповідальності. Наш комітет не є тим комітетом, який мав би це розглядати", - підкреслив Євшуток.

Нагадаємо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп "Голосу" Піпа

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Читайте також: Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк

17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

Автор: 

ВР (14994) кнопкодавство (100) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Свій до свого по своє !!)))
показати весь коментар
24.12.2020 19:47
+7
Позор какой .
показати весь коментар
24.12.2020 19:49
+7
Гниды!!
показати весь коментар
24.12.2020 19:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свій до свого по своє !!)))
показати весь коментар
24.12.2020 19:47 Відповісти
Отак.
От локтя.
Як наріт любить.
показати весь коментар
24.12.2020 19:47 Відповісти
100% не обіцяю ,а 50% будь ласка!! Саме по лікоть !!))
показати весь коментар
24.12.2020 19:49 Відповісти
Нєнє.
Наріт любить щоб від шва.
показати весь коментар
24.12.2020 19:53 Відповісти
Все за бажанням клієнта !!))
показати весь коментар
24.12.2020 19:55 Відповісти
Просють, єщо.
Мало.
показати весь коментар
24.12.2020 20:04 Відповісти
Позор какой .
показати весь коментар
24.12.2020 19:49 Відповісти
Гниды!!
показати весь коментар
24.12.2020 19:50 Відповісти
Стільки років вже існує ВР- а відповідальності депутатів за неправомірні дїі в ній як не було, так і нема... і ще довго не буде.
показати весь коментар
24.12.2020 19:50 Відповісти
Вже час якесь звання затвердити-"Заслужений кнапкодав України" або "Почесний кнапкодав України" ,чи обидві відзнаки затвердити!! Видавати нагрудний знак і премію в хз скількі лімонів !!))
показати весь коментар
24.12.2020 19:54 Відповісти
То займися реалізацією.
показати весь коментар
24.12.2020 19:59 Відповісти
Був колись кандидатом в нардепи , але нардепом бути не судилось !!))
показати весь коментар
24.12.2020 20:15 Відповісти
кароче продавили бедолагу, а может недодавили, по ходу принтер устал
показати весь коментар
24.12.2020 19:52 Відповісти
а с чего это? двойные стандарты??? или где?
показати весь коментар
24.12.2020 20:00 Відповісти
"Мамай клянусь кнопкодавство галасование была честным"
показати весь коментар
24.12.2020 20:03 Відповісти
А суспільство зараз озабочено Порошенком.
Не втік.
Не пєрєабулся.
Так мало того, є провідником української оппозиції, і не віддає лідерство: Вакарчуку, Фаріон, Зє Ркаль, Хмарі, Тягнибоку, Кошулинському, Юлі, і многім многім другім політічєскім гігантам...
показати весь коментар
24.12.2020 20:03 Відповісти
От завдяки такій риториці опозиція в Україні ніколи не об'єднається. Бо всі хочуть ВЛАСНОГО Гетьмана.
показати весь коментар
24.12.2020 20:19 Відповісти
Де два українця , то обов"язково буде три гетьмана !!))
показати весь коментар
24.12.2020 20:21 Відповісти
Я це об"єднання спостерігаю з 1991 р. ,все ніяк не об"єднаються!!))
показати весь коментар
24.12.2020 20:23 Відповісти
Бо "Розділяй і володарюй!"
показати весь коментар
24.12.2020 20:26 Відповісти
Порешали подарками перед Новым годом
показати весь коментар
24.12.2020 20:03 Відповісти
Ну і чим ви відрізняєтесь від папіредників? Лайно а не рада ГАНЬБА.
показати весь коментар
24.12.2020 20:22 Відповісти
Если комитет называется "комитет по вопросам РЕГЛАМЕНТА и этики" то по логике он должен рассматривать все вопросы, касающиеся регламента.Является ли кнопкодавство нарушением регламента? Несомненно.Должен ли комитет рассмотреть случай кнопкодавства как нарушение регламента и вынести решение ? Должен.А после решения должен подниматься вопрос о легитимности принятого решения (голосования )Но ЗЕлень наложила всем на головы кучи зеленого гавна и показала, что срать они хотели на законы, процедуры
показати весь коментар
24.12.2020 20:26 Відповісти
А нахрена - свои ребята
показати весь коментар
24.12.2020 20:33 Відповісти
Как так? охренели? Камитет па регламенту не вправе решать? А кто тогда у вас решает.
показати весь коментар
24.12.2020 20:47 Відповісти
Зеленый лох решает с подачи своих хозяев)))
показати весь коментар
24.12.2020 20:57 Відповісти
 
 