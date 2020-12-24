Комітет ВР не став розглядати питання про кнопкодавство за Шкарлета

Комітет Верховної ради з питань регламенту та депутатської етики не розглянув матеріали щодо ймовірного кнопкодавства під час голосування за кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Рішення не розглядати це питання в комітеті пояснили тим, що вона нібито не належить до сфери відповідальності комітету.

"Голова комітету ("слуга народу" Сергій Кальченко - ред.) у неї (депутатки "Голосу" Інни Совсун - ред.) сьогодні запитав, чому ви не несете повідомлення про скоєння злочину до Державного бюро розслідувань, вона не знає, що відповісти. Ми що, ДБР? Чи хто ми? Вони хотіли якісь докази продемонструвати, а ми хто такі? Ми ж комітет, а не силові структури. Їх (докази - ред.) треба до ДБР нести", - сказав журналістам заступник голови комітету, нардеп "Батьківщини" Сергій Євтушок.

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Євтушок підкреслив, що питання посилення відповідальності за "кнопкодавство" не належить до відання Комітету з питань регламенту.

"Це належить до відань Комітету з питань правоохоронної діяльності. Там розглядаються подібні історії: кримінальні провадження і посилення відповідальності. Наш комітет не є тим комітетом, який мав би це розглядати", - підкреслив Євшуток.

Нагадаємо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

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За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

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17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.