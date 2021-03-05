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Новини Коронавірус і карантин
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Росія веде "дипломатично-вакцинальну" гру, - Данілов

Росія веде

У справі вакцини "Спутнік V" Росія веде міжнародну "дипломатично-вакцинаційну гру", при цьому не поспішаючи вакцинувати населення своєї країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Коментуючи питання щодо вакцинації російською вакциною населення Угорщини та Словаччини попри те, що "Спутник V" ще не сертифікований на території ЄС, Данілов зазначив: "Людям, які роблять спробу починати з Путіним якісь процеси, треба зазирнути в історію. Потрібно розуміти, як усе відбуватиметься і чим може закінчитися. Загалом це питання доволі непросте. Якщо Росія справді має вакцину, яка заслуговує на визнання у світі, то вона насамперед здійснювала б щеплення свого населення. Тим часом рівень вакцинації в Росії вельми низький".

За словами секретаря РНБО, з боку Росії ведеться дипломатично-вакцинаційна гра.

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Данілов заявив, що в усьому світі, зокрема і в Україні, зараз триває перший етап вакцинації, що супроводжується значними викликами. Натомість через декілька місяців ситуація внормується, а відтак спекуляції щодо цього питання припиняться.

"Світова фармацевтична галузь найближчим часом дасть відповідь на ці виклики, відтак вакцини незабаром буде більш ніж достатньо",- підсумував Данілов.

Автор: 

вакцина (4419) Данілов Олексій (1259) карантин (18172) росія (65007) РНБО (2279) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Почему это обсуждается ? Пусть они в своей раше хоть сожрут друг друга . Каким боком их "дипломатически-вакцинальная" игра к Украине ?
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05.03.2021 16:26 Відповісти
Значит, разговоры на Банковской по поводу Спутника не прекратились.
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05.03.2021 16:48 Відповісти
"Данілов заявив, що в усьому світі, зокрема і в Україні, зараз триває перший етап вакцинації, що супроводжується значними викликами. Натомість через декілька місяців ситуація внормується, а відтак спекуляції щодо цього питання припиняться" -ті що виживуть ліквідують і Дурілова і шпікулянтів разом зросійськими !
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05.03.2021 16:52 Відповісти
 
 