За жодних обставин "Спутник V" не буде зареєстровано в Україні, - Степанов
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Російський препарат "Спутник V" за жодних обставин не буде зареєстровано в Україні як вакцину проти коронавірусу.
Про це сьогодні під час години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Про "Спутник V". Я вже неодноразово казав: за жодних обставин "Спутник V" не буде зареєстровано. Те, що стосується реєстрації в інших країнах, - я вже говорив: в інших країнах Російська Федерація не забирала територію і не розв'язувала війну. І жодним аргументом ви мене не переконаєте зареєструвати цю вакцину", - наголосив міністр.
Топ коментарі
+4 cimbitep
показати весь коментар05.03.2021 11:16
+3 Інша Людина Иной Человек Another
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+2 ьля
показати весь коментар05.03.2021 11:15
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Когда-то Брежнев мразь камуняцкая тоже перестал давать жратву своим Серусерусовским рабам и заменил жратву на танки и ракеты.
И ровно через 10 лет Серусерусеру настал пистец. Будем надеяться что и кацапской "империи" уже при фуйле настанет пистец, как Серусеруру после Брежнева.
(я при Серусеру служил в Кацапии на Капустином Яре (Кап-яр) и я знаю о чем говорю.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25