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За жодних обставин "Спутник V" не буде зареєстровано в Україні, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За жодних обставин

Російський препарат "Спутник V" за жодних обставин не буде зареєстровано в Україні як вакцину проти коронавірусу.

Про це сьогодні під час години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Про "Спутник V". Я вже неодноразово казав: за жодних обставин "Спутник V" не буде зареєстровано. Те, що стосується реєстрації в інших країнах, - я вже говорив: в інших країнах Російська Федерація не забирала територію і не розв'язувала війну. І жодним аргументом ви мене не переконаєте зареєструвати цю вакцину", - наголосив міністр.

Також читайте: Переговори про закупівлю російської вакцини "Спутник V" не ведуться, - Єврокомісія

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
ну он же не говорит, что не будет закуплен? теперь, когда закупка зашифрована, то очень стремно делать прививку в Украине. тот же степанов с подельниками, за соответствующую мзду, под видом Pfizer-а вполне может парить **********. проверить то нет возможности.
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05.03.2021 11:16
+3
Првильно. Кацапов треба слать на Х...там ім саме і місце
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05.03.2021 11:34
+2
степанов, хочешь 100500 милионов русских рублей? - так, подержите мое пиво.. в украине зарегистрирована белорусская вакцина "попутчик-полдесятка"!
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05.03.2021 11:15
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А якщо його на фабриці Рошен почнуть виготовляти?24% про це мріють))
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05.03.2021 11:14 Відповісти
Хто саме з 24%? Ветерани Зінкевич і Забродський? Чи Павличко, який в молодості в УПА був?
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05.03.2021 12:14 Відповісти
степанов, хочешь 100500 милионов русских рублей? - так, подержите мое пиво.. в украине зарегистрирована белорусская вакцина "попутчик-полдесятка"!
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05.03.2021 11:15 Відповісти
Так вы его можете также втащить в Украину как типа Ковишилд. Название другое выдумать не сложно.
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05.03.2021 11:16 Відповісти
ну он же не говорит, что не будет закуплен? теперь, когда закупка зашифрована, то очень стремно делать прививку в Украине. тот же степанов с подельниками, за соответствующую мзду, под видом Pfizer-а вполне может парить **********. проверить то нет возможности.
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05.03.2021 11:16 Відповісти
завчасно виправдовується гнида
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05.03.2021 11:22 Відповісти
Првильно. Кацапов треба слать на Х...там ім саме і місце
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05.03.2021 11:34 Відповісти
Да ладно, а как же засекреченые производитель и поставщик в контрактах?
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05.03.2021 11:38 Відповісти
Учитывая патологическую "правдивость" зелёных слуг - очень тревожное обещание....Тем более, что разглашать производителя вакцины теперь запрещено....
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05.03.2021 11:39 Відповісти
Кем запрещено?
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05.03.2021 13:24 Відповісти
Фуйло этим "спутником" видимо хотел уничтожить всех украинцев любых национальностей, что-бы не тратить газпромовское бабло на разные бомбометы и ракеты.

Когда-то Брежнев мразь камуняцкая тоже перестал давать жратву своим Серусерусовским рабам и заменил жратву на танки и ракеты.
И ровно через 10 лет Серусерусеру настал пистец. Будем надеяться что и кацапской "империи" уже при фуйле настанет пистец, как Серусеруру после Брежнева.
(я при Серусеру служил в Кацапии на Капустином Яре (Кап-яр) и я знаю о чем говорю.
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05.03.2021 11:45 Відповісти
А хто буде виступати проти Степанова, отримає індійський Спутник)
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05.03.2021 11:47 Відповісти
Хорошо хоть не спутник..
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05.03.2021 13:25 Відповісти
Коли медведчуків в Україні "притиснули" - то уже "ні при яких обставинах"... А до того - "ну-у, ще немає результатів всіх випробувань", "не з"ясована ефективність", "можливі ускладнення"... Тягнув гуму, чекаючи пропозицій по відкатах. Брехуни, негідники і жулики біля керма країною...
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05.03.2021 12:18 Відповісти
Оскільки деякі запеклі цензорівські антиваксери чомусь обходять теми, де обговорюють вакцину Спутник-V стороною, я їм трохи допоможу.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25
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10.03.2021 11:43 Відповісти
 
 