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Переговори про закупівлю російської вакцини "Спутник V" не ведуться, - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Переговори про закупівлю російської вакцини

Європейська комісія заявила, що жодних переговорів про придбання російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V не ведеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Зараз не ведуться переговори щодо включення вакцини "Спутник" в портфель", - сказав представник Єврокомісії.

"Спутник V" вже схвалена або оцінюється для схвалення в трьох країнах-членах ЄС - Угорщині, Словаччині та Чеській Республіці - і офіційні особи ЄС заявили, що Брюссель може почати переговори з виробником вакцини, якщо про це попросять щонайменше чотири країни-члени.

"Той факт, що вакцина схвалена на європейському рівні після позитивної оцінки EMA, не означає, що Комісія зобов'язана включати її у свій портфель", - сказав інший представник Комісії.

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Автор: Наталя Джума
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Нагадую, що кацапська "вакцина" "Спутнік Vova" має певні побічні наслідки)

Переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" не ведутся, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 9885
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04.03.2021 15:14 Відповісти
а нарабсея с Венесуэлой шо, не в счет? Переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" не ведутся, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 124 Переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" не ведутся, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 3526 как побочные...
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04.03.2021 15:22 Відповісти
"так называемой вакцины" спутник.
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04.03.2021 15:26 Відповісти
"...вакцина одобрена на европейском уровне после положительной оценки EMA..." - Палваны! Переговори про закупівлю російської вакцини "Спутник V" не ведуться, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 6103
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04.03.2021 15:37 Відповісти
ничего,скоро палваны поймут что уколоться "так называемой вакциной" спутник-V, ето тоже самое что купить билет в один конец на тот свет
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04.03.2021 16:07 Відповісти
Не ведіть......
Вакцино-тури до Росії процвітають. На черзі контрабанда вакцини і підпільна вакцинація. Особливо коли розвинеться тема з вакциною у вигляді спрею.
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04.03.2021 18:21 Відповісти
Оскільки деякі запеклі цензорівські антиваксери чомусь обходять теми, де обговорюють вакцину Спутник-V строрною, я їм трохи допоможу.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25
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10.03.2021 11:40 Відповісти
 
 