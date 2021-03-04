Переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" не ведутся, - Еврокомиссия
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейская комиссия заявила, что никакие переговоры о покупке российской вакцины от коронавируса Sputnik V не ведутся.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Сейчас не ведутся переговоры по включению вакцины "Спутник" в портфель", - сказал представитель Еврокомиссии.
"Спутник V" уже одобрена или оценивается для одобрения в трех странах-членах ЕС - Венгрии, Словакии и Чешской Республике - и официальные лица ЕС заявили, что Брюссель может начать переговоры с производителем вакцины, если об этом попросят как минимум четыре страны-члена.
"Тот факт, что вакцина одобрена на европейском уровне после положительной оценки EMA, не означает, что Комиссия обязана включать ее в свой портфель", - сказал второй представитель Комиссии.
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Вакцино-тури до Росії процвітають. На черзі контрабанда вакцини і підпільна вакцинація. Особливо коли розвинеться тема з вакциною у вигляді спрею.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25