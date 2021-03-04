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Переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" не ведутся, - Еврокомиссия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Переговоры о закупке российской вакцины

Европейская комиссия заявила, что никакие переговоры о покупке российской вакцины от коронавируса Sputnik V не ведутся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сейчас не ведутся переговоры по включению вакцины "Спутник" в портфель", - сказал представитель Еврокомиссии.

"Спутник V" уже одобрена или оценивается для одобрения в трех странах-членах ЕС - Венгрии, Словакии и Чешской Республике - и официальные лица ЕС заявили, что Брюссель может начать переговоры с производителем вакцины, если об этом попросят как минимум четыре страны-члена.

"Тот факт, что вакцина одобрена на европейском уровне после положительной оценки EMA, не означает, что Комиссия обязана включать ее в свой портфель", - сказал второй представитель Комиссии.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Нагадую, що кацапська "вакцина" "Спутнік Vova" має певні побічні наслідки)

Переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" не ведутся, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 9885
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04.03.2021 15:14 Ответить
а нарабсея с Венесуэлой шо, не в счет? Переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" не ведутся, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 124 Переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" не ведутся, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 3526 как побочные...
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04.03.2021 15:22 Ответить
"так называемой вакцины" спутник.
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04.03.2021 15:26 Ответить
"...вакцина одобрена на европейском уровне после положительной оценки EMA..." - Палваны! Переговори про закупівлю російської вакцини "Спутник V" не ведуться, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 6103
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04.03.2021 15:37 Ответить
ничего,скоро палваны поймут что уколоться "так называемой вакциной" спутник-V, ето тоже самое что купить билет в один конец на тот свет
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04.03.2021 16:07 Ответить
Не ведіть......
Вакцино-тури до Росії процвітають. На черзі контрабанда вакцини і підпільна вакцинація. Особливо коли розвинеться тема з вакциною у вигляді спрею.
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04.03.2021 18:21 Ответить
Оскільки деякі запеклі цензорівські антиваксери чомусь обходять теми, де обговорюють вакцину Спутник-V строрною, я їм трохи допоможу.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25
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10.03.2021 11:40 Ответить
 
 