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Еврокомиссия к лету предложит ввести паспорта COVID-вакцинации для возобновления туристических поездок, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Еврокомиссия к лету предложит ввести паспорта COVID-вакцинации для возобновления туристических поездок, - Reuters

Еврокомиссия предложит разработать и ввести паспорт вакцинации от коронавируса к лету. Это может дать возможность возобновить туристические поездки в летний сезон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.

В документе могут содержаться данные о вакцинации гражданина, а также результаты тестов на коронавирус для тех, кто еще не привился. В нем может быть и информация о выздоровлении переболевших коронавирусом.

По данным издания, главными лоббистами утверждения паспорта вакцинации являются Испания и Греция, которые хотят принимать туристов летом после карантинного периода в сезоне 2020 года. В то же время, некоторые страны вроде Бельгии и Франции, считают, что разрешение поездок только для привитых будет нечестным. К тому же, еще не во всех странах была доказана эффективность вакцины

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Автор: Ірина Дашківська
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Єврокомісія до літа запропонує ввести паспорти COVID-вакцинації для відновлення туристичних поїздок, - Reuters - Цензор.НЕТ 2461
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01.03.2021 19:37 Ответить
П.болы.... Не было речи о туристах... И о паспорте говорят пока только как о вероятной хреновине
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01.03.2021 22:11 Ответить
Безвіз не діє - потрібні чіпи! Але без 5G вишок технологія не працює! Виходить, до країн, які в майбутньому зможуть подорожувати по світу, будуть дочисляти лише тих хто має покриття 5G на усій території і вже чіпірував населення... Дороге задоволення...
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03.03.2021 14:59 Ответить
 
 