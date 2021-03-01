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Єврокомісія до літа запропонує ввести паспорти COVID-вакцинації для відновлення туристичних поїздок, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Єврокомісія до літа запропонує ввести паспорти COVID-вакцинації для відновлення туристичних поїздок, - Reuters

Єврокомісія запропонує розробити і ввести паспорт вакцинації проти коронавірусу до літа. Це може дати можливість відновити туристичні поїздки в літній сезон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

У документі можуть міститися дані про вакцинацію громадянина, а також результати тестів на коронавірус для тих, хто ще не щепився. У ньому може бути й інформація про одужання того, хто перехворів коронавірусом.

За даними видання, головними лобістами затвердження паспорта вакцинації є Іспанія і Греція, які хочуть приймати туристів влітку після карантинного періоду в сезоні 2020 року. Водночас, деякі країни, такі як Бельгія і Франція, вважають, що дозвіл поїздок тільки для щеплених буде нечесним. До того ж, ще не в усіх країнах була доведена ефективність вакцини.

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Єврокомісія до літа запропонує ввести паспорти COVID-вакцинації для відновлення туристичних поїздок, - Reuters - Цензор.НЕТ 2461
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01.03.2021 19:37 Відповісти
П.болы.... Не было речи о туристах... И о паспорте говорят пока только как о вероятной хреновине
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01.03.2021 22:11 Відповісти
Безвіз не діє - потрібні чіпи! Але без 5G вишок технологія не працює! Виходить, до країн, які в майбутньому зможуть подорожувати по світу, будуть дочисляти лише тих хто має покриття 5G на усій території і вже чіпірував населення... Дороге задоволення...
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03.03.2021 14:59 Відповісти
 
 