Єврокомісія до літа запропонує ввести паспорти COVID-вакцинації для відновлення туристичних поїздок, - Reuters

Єврокомісія запропонує розробити і ввести паспорт вакцинації проти коронавірусу до літа. Це може дати можливість відновити туристичні поїздки в літній сезон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

У документі можуть міститися дані про вакцинацію громадянина, а також результати тестів на коронавірус для тих, хто ще не щепився. У ньому може бути й інформація про одужання того, хто перехворів коронавірусом.

За даними видання, головними лобістами затвердження паспорта вакцинації є Іспанія і Греція, які хочуть приймати туристів влітку після карантинного періоду в сезоні 2020 року. Водночас, деякі країни, такі як Бельгія і Франція, вважають, що дозвіл поїздок тільки для щеплених буде нечесним. До того ж, ще не в усіх країнах була доведена ефективність вакцини.

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