YouTube не ответил на обращение Украины о блокировке "каналов Медведчука" на хостинге, - Ткаченко

Украина официально обращалась в Youtube, чтобы заблокировать там пул так называемых "телеканалов Медведчука". От видеохостинга ответ украинская сторона пока не получила.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он отметил, что Украина не один раз обращалась в Youtube, чтобы заблокировать так трансляции этих каналов.

"Обращение было, было и повторное обращение, потому что после этого были другие решения по поводу санкций по Медведчуку. Ответа пока не было", - сообщил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука".

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

