Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к YouTube с просьбой заблокировать "каналы Медведчука". Была подана соответствующая жалоба.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в эфире "Право на владу".
Он прогнозирует, что этот вопрос компания рассмотрит достаточно быстро.
"Министерство подало сегодня жалобу в YouTube, где ссылка идет на решение СНБО. Насколько я понимаю, в Соединенных Штатах четко понимают дефиницию "связанные лица", такие как Козак и Медведчук. Думаю, что там это дело будет рассматриваться достаточно быстро", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что Минкульт направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина".
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
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такая же, как тюрьма и паРаша
- Тому що Байден притиснув кришку рояля
включить платнтую premium отписку ? должно сработать.
Допоможи YouTube заблокувати канали рупорів Кремля. Міністерство інформполітики направить до компанії YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки.
Інструкція блокування каналів:
За посиланнями оберіть будь-яке відео каналів Zik, Newsone, 112 на платформі YouTube:
Newsone: https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug
112 Україна: https://www.youtube.com/user/112Ukraine
Zik: https://www.youtube.com/channel/************************
В правому куті під відео натискайте на прапорець і "Поскаржитися на відео"
Причиною скарги вказуйте "пропагує тероризм".
Обирайте далі "поскаржитися на канал". Наступною причиною скарги вказуйте "Ворожі висловлювання щодо певної групи".
У вікні додаткової інформації пишіть, що "Цей канал здійснює пропаганду насильству і розпалює мову ворожнечі. Телемовлення даного каналу було обмежено рішенням РНБО: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/4801.html
Наступними кроками повинно бути рішення РНБО про санкції щодо телеканалів Інтер, НАШ та інших медіапомийок Кремля
Спільними зусиллями очистимо інформаційний простір від російської пропаганди!
(але ніт)
Да ты не отвлекайси, болезнай - цалуй, цалуй-кось себю у самый-та хмуй, у саму дырочку-т.
Одни требуют, другие на них жалуются за: "Разжигание межнациональной ненависти" или "ущемление свободы слова".
В конечном результате соцсети уйдут и Украины.