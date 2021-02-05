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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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YouTube (94) Министерство культуры и информационной политики (712) Ткаченко Александр (429)

Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минкульт попросил YouTube заблокировать

Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к YouTube с просьбой заблокировать "каналы Медведчука". Была подана соответствующая жалоба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в эфире "Право на владу".

Он прогнозирует, что этот вопрос компания рассмотрит достаточно быстро.

"Министерство подало сегодня жалобу в YouTube, где ссылка идет на решение СНБО. Насколько я понимаю, в Соединенных Штатах четко понимают дефиницию "связанные лица", такие как Козак и Медведчук. Думаю, что там это дело будет рассматриваться достаточно быстро", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Минкульт направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина".

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+22
И канал петушария тоже внесите в список
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05.02.2021 00:23
+15
- Куме , а чому Зеленський увів санкції проти медведчуковських каналів ?
- Тому що Байден притиснув кришку рояля
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05.02.2021 00:42
+9
Інстинкт самозбереження у зелених ніхто не відміняв...
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05.02.2021 00:34
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Фошіздии.. вставай срана агромная
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05.02.2021 00:15 Ответить
какцапы ! "НАШ" - не наш, а - помойка ваша,
такая же, как тюрьма и паРаша
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05.02.2021 00:22 Ответить
И канал петушария тоже внесите в список
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05.02.2021 00:23 Ответить
Ткаченко з беніного аналу г+г, шось там вякнув, шоб і його, як дубіну нє поімєлі! Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9213
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05.02.2021 00:24 Ответить
"А жизнь-то налаживается..." Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 760
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05.02.2021 00:26 Ответить
Інстинкт самозбереження у зелених ніхто не відміняв...
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05.02.2021 00:34 Ответить
Сказав "А", кажи і "Б". 1+1 - Бєня і той же Медведчук. "Связанниє ліца" как ні как)))
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05.02.2021 00:30 Ответить
Просто так.....
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 144
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05.02.2021 00:41 Ответить
добавил ссылки на помойки в закладки, буду проверять, поржу когда побанят
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05.02.2021 00:33 Ответить
- Куме , а чому Зеленський увів санкції проти медведчуковських каналів ?
- Тому що Байден притиснув кришку рояля
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05.02.2021 00:42 Ответить
Ватное ткаченко, молодожон ты наш! Какая политика?! Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3595 Ты смотри, шоб тебя аферистка не обобрала! Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2295
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05.02.2021 00:44 Ответить
Теледерьмо НАШ принадлежит Мыколе Янавичу Азирову,типа Мураев братан москвича Азирова..анекдот...быдло палится...Мыкола Янавич платит ведущим НАШ 50 000 долларов месяц...Крысы позорные...
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05.02.2021 01:05 Ответить
Байден сказал Зеленскому,будет тебе НАТО....Крысы Путлерские...чемодан-вокзал-магадан...еще есть время... Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2838
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05.02.2021 01:08 Ответить
.

включить платнтую premium отписку ? должно сработать.
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05.02.2021 01:22 Ответить
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6735
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05.02.2021 01:34 Ответить
Ти подивись скільки її падлюку вчили а вийшла тільки сепарка.
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05.02.2021 01:42 Ответить
Она и есть пшик.
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05.02.2021 03:16 Ответить
О, чекаємо новин про те як Зеленський убив і з'їв свого ненародженого брата- близнюка, ще навіть не обрізаного, що автоматом відібрало у жертви шанс потрапити до раю.
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05.02.2021 06:15 Ответить
Вбив, обрізав і з'їв. Причому зі шкуринки зробив сендвіч з мацою Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6280
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05.02.2021 06:59 Ответить
Кошерне джеркі?))
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05.02.2021 07:01 Ответить
"Внимание! Не покупайте кольца кальмаров напротив синагоги! Это не кальмары" (с)
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05.02.2021 07:12 Ответить
омг, да делов-то страйки им бросать да и всё, там 100 % жестокости и призывов к насилию хватает. Другое дело конечно что за этот сегмент ютюба отвечает офис в россии
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05.02.2021 02:12 Ответить
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4031
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05.02.2021 03:36 Ответить
Рух Опору Капітуляції

Допоможи YouTube заблокувати канали рупорів Кремля. Міністерство інформполітики направить до компанії YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки.

Інструкція блокування каналів:

Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133 За посиланнями оберіть будь-яке відео каналів Zik, Newsone, 112 на платформі YouTube:
Newsone: https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug
112 Україна: https://www.youtube.com/user/112Ukraine
Zik: https://www.youtube.com/channel/************************
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133 В правому куті під відео натискайте на прапорець і "Поскаржитися на відео"
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133 Причиною скарги вказуйте "пропагує тероризм".
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133 Обирайте далі "поскаржитися на канал". Наступною причиною скарги вказуйте "Ворожі висловлювання щодо певної групи".
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133 У вікні додаткової інформації пишіть, що "Цей канал здійснює пропаганду насильству і розпалює мову ворожнечі. Телемовлення даного каналу було обмежено рішенням РНБО: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/4801.html

Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133Наступними кроками повинно бути рішення РНБО про санкції щодо телеканалів Інтер, НАШ та інших медіапомийок Кремля

Спільними зусиллями очистимо інформаційний простір від російської пропаганди!
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05.02.2021 03:38 Ответить
Чому кацапи намагаються обрати українські імена і прізвища при реєстрації?))
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05.02.2021 07:03 Ответить
Смороду думають, що це замаскує ватнік та будьонновку
(але ніт)
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05.02.2021 07:58 Ответить
эта жалоба идет в офис Ютуба(в Москве или П*тере) так шо до одного места им.
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05.02.2021 08:18 Ответить
Ага, и мордва тебя лайкает
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05.02.2021 05:20 Ответить
Нас?))) А ти до кого себе відносиш?)))
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05.02.2021 07:05 Ответить
В Хмельницькому на честь закриття прокацапських каналів центральну вулицю прикрасили синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами.

Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5029
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05.02.2021 05:24 Ответить
Ткаченко поцелует себя в писюн , в самую дырочку
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05.02.2021 07:14 Ответить
Ба! У тя тожыть фомилие Ткаченко? Вот ить оказия кака, сколько наших-та окацапилося у вас по дярёвням да сызраням...
Да ты не отвлекайси, болезнай - цалуй, цалуй-кось себю у самый-та хмуй, у саму дырочку-т.
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05.02.2021 07:48 Ответить
Дубінський уже поцілував, чи як?
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05.02.2021 08:58 Ответить
усно послали , чи пошлють письмово ?
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05.02.2021 08:30 Ответить
Раскручивается "Война жалоб" в соцсетях?
Одни требуют, другие на них жалуются за: "Разжигание межнациональной ненависти" или "ущемление свободы слова".
В конечном результате соцсети уйдут и Украины.
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05.02.2021 08:39 Ответить
Байдена треба на другий термін в президенти США і України висувати. Якби не США, то Росія і ядерну зброю могла б застосувати щодо нас. Для російських покидьків життя українців не варті і копійки.
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05.02.2021 09:04 Ответить
Херачить, эту мразоту на до по всем фронтам. Что бы у них земля горела под ногами!
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05.02.2021 12:00 Ответить
 
 