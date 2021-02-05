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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Мінкульт попросив YouTube заблокувати "канали Медведчука", - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінкульт попросив YouTube заблокувати

Міністерство культури та інформаційної політики України звернулося до YouTube із проханням заблокувати "канали Медведчука". Було подано відповідну скаргу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі "Право на владу".

Він прогнозує, що це питання компанія розгляне доволі швидко.

"Міністерство подало сьогодні скаргу в YouTube, де посилається на рішення РНБО. Наскільки я розумію, в Сполучених Штатах чітко розуміють дефініцію "пов'язані особи", такі як Козак і Медведчук. Гадаю, що там ця справа буде розглядатися доволі швидко", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Мінкульт направить у компанію YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
И канал петушария тоже внесите в список
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05.02.2021 00:23
+15
- Куме , а чому Зеленський увів санкції проти медведчуковських каналів ?
- Тому що Байден притиснув кришку рояля
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05.02.2021 00:42
+9
Інстинкт самозбереження у зелених ніхто не відміняв...
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05.02.2021 00:34
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Фошіздии.. вставай срана агромная
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05.02.2021 00:15 Відповісти
какцапы ! "НАШ" - не наш, а - помойка ваша,
такая же, как тюрьма и паРаша
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05.02.2021 00:22 Відповісти
И канал петушария тоже внесите в список
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05.02.2021 00:23 Відповісти
Ткаченко з беніного аналу г+г, шось там вякнув, шоб і його, як дубіну нє поімєлі! Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9213
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05.02.2021 00:24 Відповісти
"А жизнь-то налаживается..." Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 760
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05.02.2021 00:26 Відповісти
Інстинкт самозбереження у зелених ніхто не відміняв...
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05.02.2021 00:34 Відповісти
Сказав "А", кажи і "Б". 1+1 - Бєня і той же Медведчук. "Связанниє ліца" как ні как)))
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05.02.2021 00:30 Відповісти
Просто так.....
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 144
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05.02.2021 00:41 Відповісти
добавил ссылки на помойки в закладки, буду проверять, поржу когда побанят
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05.02.2021 00:33 Відповісти
- Куме , а чому Зеленський увів санкції проти медведчуковських каналів ?
- Тому що Байден притиснув кришку рояля
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05.02.2021 00:42 Відповісти
Ватное ткаченко, молодожон ты наш! Какая политика?! Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3595 Ты смотри, шоб тебя аферистка не обобрала! Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2295
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05.02.2021 00:44 Відповісти
Теледерьмо НАШ принадлежит Мыколе Янавичу Азирову,типа Мураев братан москвича Азирова..анекдот...быдло палится...Мыкола Янавич платит ведущим НАШ 50 000 долларов месяц...Крысы позорные...
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05.02.2021 01:05 Відповісти
Байден сказал Зеленскому,будет тебе НАТО....Крысы Путлерские...чемодан-вокзал-магадан...еще есть время... Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2838
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05.02.2021 01:08 Відповісти
.

включить платнтую premium отписку ? должно сработать.
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05.02.2021 01:22 Відповісти
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6735
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05.02.2021 01:34 Відповісти
Ти подивись скільки її падлюку вчили а вийшла тільки сепарка.
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05.02.2021 01:42 Відповісти
Она и есть пшик.
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05.02.2021 03:16 Відповісти
О, чекаємо новин про те як Зеленський убив і з'їв свого ненародженого брата- близнюка, ще навіть не обрізаного, що автоматом відібрало у жертви шанс потрапити до раю.
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05.02.2021 06:15 Відповісти
Вбив, обрізав і з'їв. Причому зі шкуринки зробив сендвіч з мацою Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6280
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05.02.2021 06:59 Відповісти
Кошерне джеркі?))
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05.02.2021 07:01 Відповісти
"Внимание! Не покупайте кольца кальмаров напротив синагоги! Это не кальмары" (с)
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05.02.2021 07:12 Відповісти
омг, да делов-то страйки им бросать да и всё, там 100 % жестокости и призывов к насилию хватает. Другое дело конечно что за этот сегмент ютюба отвечает офис в россии
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05.02.2021 02:12 Відповісти
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4031
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05.02.2021 03:36 Відповісти
Рух Опору Капітуляції

Допоможи YouTube заблокувати канали рупорів Кремля. Міністерство інформполітики направить до компанії YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки.

Інструкція блокування каналів:

Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133 За посиланнями оберіть будь-яке відео каналів Zik, Newsone, 112 на платформі YouTube:
Newsone: https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug
112 Україна: https://www.youtube.com/user/112Ukraine
Zik: https://www.youtube.com/channel/************************
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133 В правому куті під відео натискайте на прапорець і "Поскаржитися на відео"
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133 Причиною скарги вказуйте "пропагує тероризм".
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133 Обирайте далі "поскаржитися на канал". Наступною причиною скарги вказуйте "Ворожі висловлювання щодо певної групи".
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133 У вікні додаткової інформації пишіть, що "Цей канал здійснює пропаганду насильству і розпалює мову ворожнечі. Телемовлення даного каналу було обмежено рішенням РНБО: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/4801.html

Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1133Наступними кроками повинно бути рішення РНБО про санкції щодо телеканалів Інтер, НАШ та інших медіапомийок Кремля

Спільними зусиллями очистимо інформаційний простір від російської пропаганди!
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05.02.2021 03:38 Відповісти
Чому кацапи намагаються обрати українські імена і прізвища при реєстрації?))
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05.02.2021 07:03 Відповісти
Смороду думають, що це замаскує ватнік та будьонновку
(але ніт)
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05.02.2021 07:58 Відповісти
эта жалоба идет в офис Ютуба(в Москве или П*тере) так шо до одного места им.
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05.02.2021 08:18 Відповісти
Ага, и мордва тебя лайкает
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05.02.2021 05:20 Відповісти
Нас?))) А ти до кого себе відносиш?)))
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05.02.2021 07:05 Відповісти
В Хмельницькому на честь закриття прокацапських каналів центральну вулицю прикрасили синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами.

Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5029
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05.02.2021 05:24 Відповісти
Ткаченко поцелует себя в писюн , в самую дырочку
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05.02.2021 07:14 Відповісти
Ба! У тя тожыть фомилие Ткаченко? Вот ить оказия кака, сколько наших-та окацапилося у вас по дярёвням да сызраням...
Да ты не отвлекайси, болезнай - цалуй, цалуй-кось себю у самый-та хмуй, у саму дырочку-т.
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05.02.2021 07:48 Відповісти
Дубінський уже поцілував, чи як?
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05.02.2021 08:58 Відповісти
усно послали , чи пошлють письмово ?
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05.02.2021 08:30 Відповісти
Раскручивается "Война жалоб" в соцсетях?
Одни требуют, другие на них жалуются за: "Разжигание межнациональной ненависти" или "ущемление свободы слова".
В конечном результате соцсети уйдут и Украины.
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05.02.2021 08:39 Відповісти
Байдена треба на другий термін в президенти США і України висувати. Якби не США, то Росія і ядерну зброю могла б застосувати щодо нас. Для російських покидьків життя українців не варті і копійки.
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05.02.2021 09:04 Відповісти
Херачить, эту мразоту на до по всем фронтам. Что бы у них земля горела под ногами!
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05.02.2021 12:00 Відповісти
 
 