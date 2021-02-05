Мінкульт попросив YouTube заблокувати "канали Медведчука", - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України звернулося до YouTube із проханням заблокувати "канали Медведчука". Було подано відповідну скаргу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі "Право на владу".

Він прогнозує, що це питання компанія розгляне доволі швидко.

"Міністерство подало сьогодні скаргу в YouTube, де посилається на рішення РНБО. Наскільки я розумію, в Сполучених Штатах чітко розуміють дефініцію "пов'язані особи", такі як Козак і Медведчук. Гадаю, що там ця справа буде розглядатися доволі швидко", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Мінкульт направить у компанію YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.