Мінкульт попросив YouTube заблокувати "канали Медведчука", - Ткаченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство культури та інформаційної політики України звернулося до YouTube із проханням заблокувати "канали Медведчука". Було подано відповідну скаргу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі "Право на владу".
Він прогнозує, що це питання компанія розгляне доволі швидко.
"Міністерство подало сьогодні скаргу в YouTube, де посилається на рішення РНБО. Наскільки я розумію, в Сполучених Штатах чітко розуміють дефініцію "пов'язані особи", такі як Козак і Медведчук. Гадаю, що там ця справа буде розглядатися доволі швидко", - сказав міністр.
Раніше повідомлялося, що Мінкульт направить у компанію YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
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такая же, как тюрьма и паРаша
- Тому що Байден притиснув кришку рояля
включить платнтую premium отписку ? должно сработать.
Допоможи YouTube заблокувати канали рупорів Кремля. Міністерство інформполітики направить до компанії YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки.
Інструкція блокування каналів:
За посиланнями оберіть будь-яке відео каналів Zik, Newsone, 112 на платформі YouTube:
Newsone: https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug
112 Україна: https://www.youtube.com/user/112Ukraine
Zik: https://www.youtube.com/channel/************************
В правому куті під відео натискайте на прапорець і "Поскаржитися на відео"
Причиною скарги вказуйте "пропагує тероризм".
Обирайте далі "поскаржитися на канал". Наступною причиною скарги вказуйте "Ворожі висловлювання щодо певної групи".
У вікні додаткової інформації пишіть, що "Цей канал здійснює пропаганду насильству і розпалює мову ворожнечі. Телемовлення даного каналу було обмежено рішенням РНБО: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/4801.html
Наступними кроками повинно бути рішення РНБО про санкції щодо телеканалів Інтер, НАШ та інших медіапомийок Кремля
Спільними зусиллями очистимо інформаційний простір від російської пропаганди!
(але ніт)
Да ты не отвлекайси, болезнай - цалуй, цалуй-кось себю у самый-та хмуй, у саму дырочку-т.
Одни требуют, другие на них жалуются за: "Разжигание межнациональной ненависти" или "ущемление свободы слова".
В конечном результате соцсети уйдут и Украины.