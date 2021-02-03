В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой заблокировать их страницы на YouTube.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко.
"Ведь эти каналы - в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях - представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины", - подчеркнул Ткаченко.
По словам министра, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но он уверен - "популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент".
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
И Серлещ с Найомом тоже на теплых местах, подаренных зюзями. То же ж журналюги.
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
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Враг должен ....
Что с этими точками делать вы поймёте сами)
Без реальных жалоб с реальных аккаунтов Ютуб может отклонить просьбу.
Поэтому, если вам не безразлична судьба этих ватных помоек), прошу поддержать их своими голосами)
И при том что в 2018 именно при Петре и его инициативе Рада проголосовала закрыть эти каналы
Просто есть серьезные дяди, которые показали этой власти компроматы на некоторых членов этой власти.
Тут быстренько зачухаешься.
Не хочется за решетку и удрапать не дадут
Власть только спромоглась выполнить то, что уже два года до нее принято
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам.
у четвер, 4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
Во-вторых, скажите кого уже посадила или кому отрубила руки Бенядиктова.
Она только успевает отмазывать татаровых, труб и волков.
Зато в неволе сидит Антоненко, потому что его преступником назначилм Зюзя с Акваковы, причем до суда
Заставят малость очистится или будут отгребать.
Но, впрочем, всеравно за многое придетя отвечать.
Кстати что там с громким делом по КСУ
Тоже ведь Зюзенька ножками грозно топал, и что?
Поможем в борьбе с российскими пропагандонами!