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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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YouTube (94) Ткаченко Александр (429) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов

Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой заблокировать их страницы на YouTube.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко.

"Ведь эти каналы - в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях - представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины", - подчеркнул Ткаченко.

По словам министра, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но он уверен - "популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медведчук о блокировке каналов своего соратника Козака: Очевидный элемент внешнего управления Зеленским. ВИДЕО

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: "Слуги народа" ходили на заблокированные каналы, чтобы доносить свое мнение, - Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+62
Ніколи не дивився ці ФСБешні канали а зараз просто очі не можу відірвати від цієї картинки!!!
В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9408
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03.02.2021 15:09
+45
В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2001
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03.02.2021 15:18
+41
Круто и правильно . Я даже немного зелю зауважал .
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03.02.2021 15:08
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03.02.2021 16:48 Ответить
и про питуха шарика не забудьте , партию создал овечек с iq ниже чем кивы и поносит Украину
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03.02.2021 15:51 Ответить
Петя також підтримав санкції проти Козака(Медведчука).А в2018р коли Яценюк просив Петю в вести санкції проти кума Путіна ,Петя сказав-,що недоречно.Напевно був в цьому якійсь інтерес.
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03.02.2021 15:58 Ответить
Яценюк розкаже вам, що у 2018 на вербі грушка виросла. Зараз він бігає на Банкову бо пішли чутки, що Зеленський хоче звільнити Шмигаля, а Яценюк хоче зайняти місце прем'єр міністра, то підлизувати буде Зеленському з усіх боків. Тим більше, що Яценюк злий на Порошенка, що турнув його з прем'єр міністра і поставив Гройсмана. До речі, кажуть що і Гройсман не проти зайняти місце Шмигаля.
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03.02.2021 16:08 Ответить
ВР еще в 2018 за инициативы Пети проголосовала постанову про эти "санкции". Потом пришел Зюзик и забыл о них на пару лет. А теперь, когда рейтинг оставляет желать лучшего, вдруг вспомнил. Да и кое-какие делишки оманские скоро всплывут

Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
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03.02.2021 16:56 Ответить
Ти ще розкажи, що і ринок скрапленого газу під Медведчука не Порошенко розчистив в 2017-ому.
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04.02.2021 00:24 Ответить
Ютьюб превратилось в такое же позорище как и Фейсбук. В Америке знают как их делать послушными.
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03.02.2021 15:59 Ответить
"Зеленського після приходу до влади Байдена ніби підмінили. І це з часу інавгурації президента США минуло всього 10 днів", - інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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03.02.2021 16:01 Ответить
А куда ему деваться.)
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03.02.2021 16:03 Ответить
В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1168
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03.02.2021 16:08 Ответить
А куди направлять, в офіс у Санкт Петербурзі? Думаєте спрацює? Так ото ж
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03.02.2021 16:21 Ответить
Тепер підхолуйні журналюги хай пробують знайти роботу, урок для інших.
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03.02.2021 16:27 Ответить
Да некоторые из них прямо в ОПУ сидят, и ничего. Подоляк, например.
И Серлещ с Найомом тоже на теплых местах, подаренных зюзями. То же ж журналюги.

ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
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03.02.2021 17:00 Ответить
Где решение суда?
Враг должен ....
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03.02.2021 16:29 Ответить
Я б зробив не так. Лишив би один не блокований канал. А коли всі риги зберуться на тому діючому каналі привести в дію до них постійну гепи.
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03.02.2021 17:08 Ответить
Ютуб недавно обновил алгоритмы и под каждым видео появились три волшебные точки)
Что с этими точками делать вы поймёте сами)

Без реальных жалоб с реальных аккаунтов Ютуб может отклонить просьбу.
Поэтому, если вам не безразлична судьба этих ватных помоек), прошу поддержать их своими голосами)
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03.02.2021 16:39 Ответить
Совершенно правильное желание! Удачи.!
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03.02.2021 16:43 Ответить
Телеведущие 112го и ЗИК уже говорят что Порошенко вообщем то совсем не такой и плохой, и просятся на работу на 5й канал В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4073
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03.02.2021 16:46 Ответить
Кто уже попросился.?
И при том что в 2018 именно при Петре и его инициативе Рада проголосовала закрыть эти каналы
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03.02.2021 17:02 Ответить
а им какая разница кто принял законы, жрать то хочется всегда, поэтому теперь быстро переобуваются что б была какая то работа
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03.02.2021 17:52 Ответить
Я не надеюсь, они не всплывут в ОПУ, как вские там подоляки
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03.02.2021 17:56 Ответить
Gut !
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03.02.2021 16:53 Ответить
что это такое? как будто власть в стране переменилась...
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03.02.2021 16:58 Ответить
Шутить изволите? Прямо власть за одну ночь переменилась.
Просто есть серьезные дяди, которые показали этой власти компроматы на некоторых членов этой власти.
Тут быстренько зачухаешься.
Не хочется за решетку и удрапать не дадут
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03.02.2021 17:09 Ответить
Как бы ютуб американская платформа. Если политику ютуба канал не запрещает он не может быть заблокирован на платформе.
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03.02.2021 16:58 Ответить
...может - по требованию большого количества пользователей В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5070
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03.02.2021 17:14 Ответить
Теперь соцсети и всякие интернет-платформы такой же инструмент в руках больших дядь, как и автоматы, танки или ракеты.
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03.02.2021 18:06 Ответить
США підтримали санкції.Зеленському хвала.Дії виважені і б'є точно в ціль.Поставити на місце олігархів.Навести порядок з офшорами.Реформувати суди(не так як Порошенко).І буде гут.Народ підтримає .
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03.02.2021 17:03 Ответить
Так уже два года прошло, а суды не реформованы.И генпрокурор на 200% свой.
Власть только спромоглась выполнить то, что уже два года до нее принято

Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам.

у четвер, 4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
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03.02.2021 17:13 Ответить
Діду .У Петра ген. прокурором був кум.А кого по крупному посадили,чи руку відрубали.
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03.02.2021 17:21 Ответить
Во - первых, если вы имеете ввиду Луценка, то он не был кумом Порошенка. Если у вас есть факты, то выложите. Жду.
Во-вторых, скажите кого уже посадила или кому отрубила руки Бенядиктова.
Она только успевает отмазывать татаровых, труб и волков.
Зато в неволе сидит Антоненко, потому что его преступником назначилм Зюзя с Акваковы, причем до суда
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03.02.2021 17:34 Ответить
Хорошо, что теперь эту власть взяли за жо...
Заставят малость очистится или будут отгребать.
Но, впрочем, всеравно за многое придетя отвечать.
Кстати что там с громким делом по КСУ
Тоже ведь Зюзенька ножками грозно топал, и что?
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03.02.2021 17:27 Ответить
это нужно было сделать еще вчера, а то эти ватноголовые Петухи уже засрали весь ютуб....
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03.02.2021 17:46 Ответить
"Вчера" и не думали, пока не пришел к власти Байден.
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03.02.2021 17:59 Ответить
Помню в СРСР забороняли "Голос Америки", та "Свободу" А я слухав))) А зараз дивитись буду, в интернеi)))
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03.02.2021 18:48 Ответить
Каждый человек может послать жалобу в YouTube - нажать на флажок
Поможем в борьбе с российскими пропагандонами!
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03.02.2021 19:16 Ответить
і також долучіть до списку титрубні канали шМарія і соловйоБа
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03.02.2021 19:34 Ответить
В YouTube пока можно массово жалобы подавать на их контент - пропаганда терроризма- большие пацаны с вашингтонского обкома быстрее примут меры.
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03.02.2021 20:18 Ответить
Заходим на указанные Ютуб каналы, нажимаем "жалоба", указываем "пропаганда терроризма" и отправляем! Кацапский шлак на помойку!!
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03.02.2021 21:26 Ответить
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