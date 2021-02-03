В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой заблокировать их страницы на YouTube.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко.

"Ведь эти каналы - в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях - представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины", - подчеркнул Ткаченко.

По словам министра, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но он уверен - "популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медведчук о блокировке каналов своего соратника Козака: Очевидный элемент внешнего управления Зеленским. ВИДЕО

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: "Слуги народа" ходили на заблокированные каналы, чтобы доносить свое мнение, - Кравчук