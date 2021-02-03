"Слуги народа" ходили на заблокированные каналы, чтобы доносить свое мнение, - Кравчук

В "Слуге народа" объясняют походы народных депутатов на телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" необходимостью доносить свою точку зрения.

Об этом сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, почему нардепы "СН" ходили на эфиры заблокированных телеканалов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас был период, когда мы не ходили на эти каналы, и это было общее решение. Но, все-таки, политики - публичные люди, они хотят хоть как-то доносить свое мнение всеми способами. Очевидно, это с этим связано. Я, кстати, тоже, если давала комментарии - это для того, чтобы был баланс мнений, когда была возможность что-то донести, чтобы не было искажения", - сказала Кравчук.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

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Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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