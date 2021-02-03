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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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112_Украина (174) Newsone (175) Слуга народа (2547) ZIK (121) Кравчук Евгения (362)

"Слуги народа" ходили на заблокированные каналы, чтобы доносить свое мнение, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В "Слуге народа" объясняют походы народных депутатов на телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" необходимостью доносить свою точку зрения.

Об этом сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, почему нардепы "СН" ходили на эфиры заблокированных телеканалов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас был период, когда мы не ходили на эти каналы, и это было общее решение. Но, все-таки, политики - публичные люди, они хотят хоть как-то доносить свое мнение всеми способами. Очевидно, это с этим связано. Я, кстати, тоже, если давала комментарии - это для того, чтобы был баланс мнений, когда была возможность что-то донести, чтобы не было искажения", - сказала Кравчук.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины
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Топ комментарии
+8
Ослбливо Дубінський і Шевченко чудово доносили свої думки з проватних телеаналів, які мало чим відрізнялися від власних думок курощупа, або мотороли.
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03.02.2021 14:42
+5
і Бужанський і ще подібні лáйна туди ходили , як на роботу .
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03.02.2021 14:51
+2
Да-да... А Зе-нарик в 2014-2015 ездил на Рашку тоже для этого.
ХВАТИТ ЭТИХ ТУПЫХ ОТМАЗОК!!!
Хотите "донести свое мнение"?
Организуйте трансляцию наших каналов на оккупированную территорию!
"Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5442
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03.02.2021 14:48
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ослбливо Дубінський і Шевченко чудово доносили свої думки з проватних телеаналів, які мало чим відрізнялися від власних думок курощупа, або мотороли.
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03.02.2021 14:42 Ответить
і Бужанський і ще подібні лáйна туди ходили , як на роботу .
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03.02.2021 14:51 Ответить
Подсказываю, где вы можете "доносить своё мнение" о парашном дерьме. "Слуги народа" ходили на заблокированные каналы, чтобы доносить свое мнение, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2896
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03.02.2021 14:42 Ответить
Суки урода за бабло и на куй сядут.
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03.02.2021 14:43 Ответить
Тю! Так на помийках Мертвечука "засвітилися" фактично всі: і Юлька, і Пєтя і Гриценко. "Слуги народа" ходили на заблокированные каналы, чтобы доносить свое мнение, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1807
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03.02.2021 14:44 Ответить
а зєля там світився? "Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5637
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03.02.2021 14:46 Ответить
"Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8593
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03.02.2021 14:50 Ответить
законтачився! (так раніше казали, зараз кажуть - "зашквар")
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03.02.2021 14:53 Ответить
"Свобода" також дискредитувала себе візитами на ці окупаційні канали .
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03.02.2021 14:45 Ответить
Тю, ну и шо шо ходили? Они ещё и в одноклассниках сидят и шо? Не от большого ума это все... если бы со злым умыслом а так по слабоумию он это делали...
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03.02.2021 14:45 Ответить
Да-да... А Зе-нарик в 2014-2015 ездил на Рашку тоже для этого.
ХВАТИТ ЭТИХ ТУПЫХ ОТМАЗОК!!!
Хотите "донести свое мнение"?
Организуйте трансляцию наших каналов на оккупированную территорию!
"Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5442
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03.02.2021 14:48 Ответить
А які в Україні анали незалежні??
Маю на увазі ефрні-тв??
Десь в селі у бабці інтернет та і бабцю треба навчити...))
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03.02.2021 14:52 Ответить
Они еще и под забор посцать ходили. Что делать, воспитание.
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03.02.2021 15:07 Ответить
08.07.2019 ИРИНА ГЕРАЩЕНКО: ПРИЗЫВАЮ КОЛЛЕГ НЕ ХОДИТЬ НА КАНАЛЫ "NEWSONE" И 112

Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука - у відповідь на заяву "NewsOne" провести телемост з російським телеканалом "Росія24".


Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".

Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html
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03.02.2021 15:16 Ответить
Не хер шляться и доносить, и так видно ху из ху, ....врага
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03.02.2021 15:28 Ответить
Кравчук на трассу, вслед за ватными каналами.
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03.02.2021 16:41 Ответить
И єта комуністична криса висловилась
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03.02.2021 17:10 Ответить
ЯБЕДА КГБЭШНАЯ !!! ЛУЧШЕ ПРОДАЙ ХАТЫНКУ В КАНАДЕ И ОТДАЙ ДЕНЬГИ ВСУ !!!
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03.02.2021 19:53 Ответить
 
 