"Слуги народа" ходили на заблокированные каналы, чтобы доносить свое мнение, - Кравчук
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В "Слуге народа" объясняют походы народных депутатов на телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" необходимостью доносить свою точку зрения.
Об этом сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, почему нардепы "СН" ходили на эфиры заблокированных телеканалов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У нас был период, когда мы не ходили на эти каналы, и это было общее решение. Но, все-таки, политики - публичные люди, они хотят хоть как-то доносить свое мнение всеми способами. Очевидно, это с этим связано. Я, кстати, тоже, если давала комментарии - это для того, чтобы был баланс мнений, когда была возможность что-то донести, чтобы не было искажения", - сказала Кравчук.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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ХВАТИТ ЭТИХ ТУПЫХ ОТМАЗОК!!!
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Маю на увазі ефрні-тв??
Десь в селі у бабці інтернет та і бабцю треба навчити...))
Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука - у відповідь на заяву "NewsOne" провести телемост з російським телеканалом "Росія24".
Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".
Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html