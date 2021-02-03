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Новости Политика УкраиныОбщество Закрытие каналов Медведчука
14 317 83
СБУ (18682) 112_Украина (174) Newsone (175) Баканов Иван (299) ZIK (121)

Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Баканов о блокировке

Глава СБУ Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. По словам главы ведомства, рекомендация о введении санкций принадлежит ВР и СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение", - объяснил Баканов.

Как подчеркнул глава СБУ, решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

Читайте: Почему решение СНБО не касается канала "Наш", где российские пропагандисты атакуют нашу армию? - Порошенко

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - подытожил Баканов.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте: Блокирование "112", Newsone и ZIK не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, - Мендель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+24
Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 7021 Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 7681
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03.02.2021 11:30
+22
спасибо Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України - Цензор.НЕТ 9826 ....
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03.02.2021 11:41
+21
Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 4389
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03.02.2021 11:29
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Правила форума Совет форумчан
взялись за врагов Украины серйозно-
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03.02.2021 11:29 Ответить
взялись за руку
«Я з ним (з Іваном Бакановим - ред.) не був знайомий. І коли я проходив в ложі, я побачив людину, знайоме обличчя і потім зрозумів, що це пан Баканов. Ну як, ви вважаєте, що я повинен був розвернутися і піти? Тому я підійшов, він подав руку, я привітався. Це нормальне явище. Він голова Служби безпеки України. Те, що у нас є претензії до його відомства, то ми про це відкрито говоримо. А чому не можна вітатися? Він що, нерукопожатний? Ні. І я рукопожатний, і він, тому все нормально», - зазначив Медведчук.
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03.02.2021 12:37 Ответить
Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 4389
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03.02.2021 11:29 Ответить
Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 2014Инструкция, как надо правильно смотреть прямой
эфир каналов Медведчука-Пуйла на YouTube:
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03.02.2021 11:30 Ответить
А в открывшемся окне для комментов пишите примерно так:

Данный канал своим эфиром нарушает законодательство и указ Президента Украины о введении санкций
https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №43/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
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03.02.2021 11:51 Ответить
НАЩ канал надобно еще заодно прихлопнуть, а то срёт и срёт через глотку, прямо на рвоты тянет. Суки всё провоняли....
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03.02.2021 15:00 Ответить
мертвейчук с подельниками за зарплаты своих работников завыл, среди которых одни журнашлюхи, но не добавил, что бабло они получали от кровавой русни.
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03.02.2021 11:30 Ответить
Какой маладец этот литинант бакланов...надо его наградить орденом....или хотя бы медалью... Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 6343
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03.02.2021 11:30 Ответить
Як Семочка !? Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 4470
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03.02.2021 11:31 Ответить
Что сказать то хотело?? Попробуй картинками...как обычно...словами ты бред несешь...
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03.02.2021 11:32 Ответить
Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 7021 Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 7681
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03.02.2021 11:30 Ответить
"Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины". Добавлю: там же должна заканчиваться и жизнь посягателей.
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03.02.2021 11:30 Ответить
Яким правильним став літінант! Аж жуть.
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03.02.2021 11:32 Ответить
Бабло)))) тобто переляк від втрати бабла яке приховано у Европі. Дубінеску - приклад для дебілів)))) бугагага
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03.02.2021 11:34 Ответить
Петр Алексеевич Байденко враг РАБссии... Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 4679
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03.02.2021 11:32 Ответить
Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України - Цензор.НЕТ 4797 Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України - Цензор.НЕТ 4797 Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України - Цензор.НЕТ 4797
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03.02.2021 11:36 Ответить
Чудо!! чудо!!
От що Джозеф "опзжізгоняющій" робить!
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03.02.2021 11:32 Ответить
Cуд отменит блокировку против пропутинских каналов, к бабке не ходи. Порошенко за годы своего правления приложил не мало сил чтобы укрепить коррупцию в суде и весьма в этом преуспел. Коррупционные суды четко стоят на защите интересов коррупционеров и сепаров.
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03.02.2021 11:33 Ответить
Где-то вчера вечером от радости заплакал один маленький Мураев. Сорвал кремлевский джек-пот пацан)
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03.02.2021 11:35 Ответить
Молодец Баканов. Первый раз хвалю его за эти слова.
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03.02.2021 11:35 Ответить
Браво!, Баканов.
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03.02.2021 11:37 Ответить
А российские танки на границе с Польшей и продажа Украины России - это не посягательство на суверенитет? Тогда получается, что одним нельзя посягать, а другим можно. Особенно, если продавец - Беня. Ему можно, он свой. Можно получать деньги за правильное голосование в Раде(будет Витренко министром, будут и деньги) и это совсем не посягательство, просто бизнес. Правильно?
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03.02.2021 11:37 Ответить
Демократія, а особливо в умовах українських реалій, повинна бути з міцними кулаками!
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03.02.2021 11:39 Ответить
Там де кулаки - там демократіі нема...
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03.02.2021 12:28 Ответить
Ты посмотри, как зеленой шобле Байден пошептал! Прям сразу и врагов увидели, и делать что-то начали.
Именно такие новости украинцы должны слышать КАЖДОЕ УТРО!!! Каждый день ватные пуканы должно рвать в клочья, как Рабиновича сегодня в Раде. Представляете, в каком ужасе сейчас ОПЗЖопа? В судорогах ждут звонка от ***** с вопросом: за какой хер мы вам сотни миллионов американских денег платим?!
Кстати, как там сегодня мир в глазу путина, вова? Нашего парня убили, слышал, гаденыш? Опять морозится будешь или все-таки что-то проблеешь?
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03.02.2021 11:41 Ответить
Щодо шобли, сам ти шобла.
Зі всім іншим цілком згідна.
Слава Україні!
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03.02.2021 12:10 Ответить
Слово "шобла" розуміється як множина,тобто одного шоблою називати не можна...Це по-перше...По-друге - правильно казати "згодна" або "погоджуюсь"...Тому,Ганька,йди вчи мову,не компроментуй Україну своїм безграмотним патріотизмом...
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03.02.2021 12:35 Ответить
Ну хоть что-то положительное от тебя. Слава Украине сказала. И согласия твоего, зелебобинка, мне не требуется. В твою шмарклю Байден палкой потыкал, вот и выпало из него что-то полезное. А так все то воду в Крым, то Сивоха-алкаш с платформой "давайте дружить с сепарами", то еще какая-то лютая хрень. Тебя ничего не смущает в этой ситуации?
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03.02.2021 12:54 Ответить
спасибо Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України - Цензор.НЕТ 9826 ....
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03.02.2021 11:41 Ответить
Замечательно! Вопрос: Почему у агрессора электроэнергию покупаем?!!
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03.02.2021 11:43 Ответить
Пока не было команды из Вашингтона можно красть...
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03.02.2021 13:10 Ответить
Давай закон про колаборацію і Рабіновича в суд за погрози життю вищого керівництва країни та заклики до повалення діючої влади прихильниками агресора.
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03.02.2021 11:43 Ответить
Рабинович неподсудный - он идеально косит под дурку, Его можно только в психушку и то добровольно по его желанию!!
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03.02.2021 16:50 Ответить
" Всяка революція лише тоді чогось варта, якщо вона уміє ( і бажає) захищатися" ( В.І.Ленін.)
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03.02.2021 11:44 Ответить
Ленин? Сам Ленин??!! Ща расплачусь... Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України - Цензор.НЕТ 5241
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03.02.2021 13:14 Ответить
Поплачь! Тебе можно! Видимо ты никогда не прикасался к полному собранию сочинений... Но это не порок. Значит тебе повезло изучать что-то более нужное. Короче- рыдай от радости!
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03.02.2021 16:37 Ответить
Это земрази хотят откупиться от слива операции по вагнеровцам.
Мы все помним, Зедебил!
Ответишь за всё!!!
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03.02.2021 11:53 Ответить
Дураком был. Дураком и останешься!
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03.02.2021 16:38 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде! Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України - Цензор.НЕТ 3383
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03.02.2021 12:03 Ответить
А это не маневр чтобы отвлечь народ от всех последних коррупционных скандалов?
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03.02.2021 12:11 Ответить
Зараз це, не має значення. Є справи, які можуть почекати.
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03.02.2021 12:13 Ответить
2018, Не прошло и 2-х лет...
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 жовтня 2018р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду національної безпеки і оборони України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
Не підтримали її вся фракція "Опозиційний блок", Віктор Бондар з партії "Відродження", В'ячеслав Богуслаєв від "Волі народу", а також позафракційні Яків Безбах та Євген Мураєв.
Разом з тим, медіаюрист Центру демократії і верховенства права Ігор Розкладай вважає, що рішення депутатів було виключно політичним, і сумнівається, що Верховна Рада вибрала правильний шлях закриття цих телеканалів через звернення до РНБО і застосування санкцій до власників.
"Як громадянина мене дуже дратує існування ЗМІ, через які Росія намагається вести інформаційний безлад в Україні, і тому держава має захищатися. Однак при всьому цьому Верховна рада не є регулятором у сфері медіа і не є судом. Ні парламент, ні РНБО не можуть скасовувати ліцензії телеканалам", - наголосив Розкладай.
https://www.dw.com/uk
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03.02.2021 12:21 Ответить
Чи дуже коротко - тоді всрався свиночолий парашник. Це ни при ньому-покидьку свинарчуки крали в 5 рил свиноподобних вальцману? де свиночолий гавнокмоандуючий був? може покарав? крім картинки він з своїми сектантами ні на що не здатен.
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03.02.2021 12:30 Ответить
Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії.
ЗАКРИТТЯ КАНАЛІВ ПІД ЧАС ВИБОРІВ СТВОРИЛО БИ ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПРОБЛЕМУ З ЇХ ВИЗНАННЯМ ЯК ЧЕСНИХ ТА ПРОЗОРИХ.
Ми відклали це на поствиборчий період.
Але вибори виграв пан Зеленський.
І, до речі, всі три канали підтримували саме його
https://hotnews.guru/
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03.02.2021 12:34 Ответить
Ага, бо вибари, ага. Обосрались? Обтекайте. Уже тогда у пэци вальцмана было ПОЛНО причин закрыть все это гавно кремлевское. Обосрался липецкий говномес ? Обосрался.
Визнання КЕМ? Ывропы? США, геев в паричках и лосинах? Всем им на "змастурбованость" показать ВЫРЕЗКИ пропаганды в хронологическом порядке. ВСЕ. Тоесть можно было им УЖЕ ТОГДА обяснить причину. И они бы поняли, а даже если и нет, то ВОЕННОЙ помощи они нам НЕ оказали и именно поэтому с совЭтами и змастуробованостью им НЕХЕР лезть в дела ЧУЖОЙ страны.
а может все дело в том что ВДРУГ на виборах будет чуть меньше голосов за пЭцю, если закрыть канали ТОГДА.
вот пэцьо и обосрался. Пусть обтекает вместе с КРЫСАМИ которые побежали сразу от пЭци шоколадного кто куда. Очи бачили, що брали.
А брали в БПП часто всякую мразь. вот и результат
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03.02.2021 12:42 Ответить
Ти кацап чи як ? Щось тобі Порох як в капці насрав.
На місці Пороха Зе б продав Україну ще у 2014 - 2015 році
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03.02.2021 23:45 Ответить
Кстати
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.

Об этом свидетельствуют результаты голосования за Постановление ВР от 04.10.2018 года №9157 в системе Рада.
Так, Мустафа Найем тогда воздержался от поддержки данного постановления.
А Сергей Лещенко отказался брать участие в голосовании.

https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
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03.02.2021 12:54 Ответить
Это однозначно три раза по 5. Но, господа вы забыли еще одного сепара - мураева.
А если эти уродцы враги Украины ВДРУГ начнут здыхать, кто с крыши упал, кто застрелился, кому с сердцем поплохело - то народ Вас будет уже любить, честно. Очистите Украину от кремлевских выродков.
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03.02.2021 12:28 Ответить
Нажаль скоріше за все це не системні кроки, а більше направлені на відновлення рейтингу Зе який впав нижче плинтусу. Навряд чи він буде чистити Україну від п ятої колони яка його оточює.
Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України - Цензор.НЕТ 3513
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03.02.2021 13:49 Ответить
Так ведь за Зеленского по вашей старой методичке голосовали одни зебилы - предатели, любители х---ла?
Тогда получается, рейтинг его наоборот упадёт. Не так ли?
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03.02.2021 15:11 Ответить
Ти хвора чи роль граєш?
У Зе клоуна немає ні рейтинга ні мізків, був у 2019, але сплив, Зебіли прозрівають )
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03.02.2021 23:43 Ответить
я реально в шоке!.. не ожидал таких правильных слов от Баканова!..
мне хотелось, что бы Порох закрыл пророссийские каналы, но нет!.. он не смог!..
эти говнопомойки закрыл Зеленский, которого я нещадно критиковал!..
я реально в шоке!.. в приятном шоке!
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03.02.2021 12:36 Ответить
Не було вибору - перед Байденом Зе треба показати себе патріотом України, бо він багато що пригадає про карні справи про нього і його сина.
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03.02.2021 13:46 Ответить
А жена Баканова еще до сих пор гражданка Расеи или уже нет?
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03.02.2021 15:24 Ответить
билетер 95 квартала с липовым званием, а ты в курсе что шуфрич за ЖоПовский Петух ездит в венгрию консультировать зауральских цыган как "мутить гавно" о вступлении в НАТО!!!
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03.02.2021 13:01 Ответить
Наступним, я так розумію, стане Інтер, та Г+Г???
Чи може Прямий???
я не знаю, скільки лохторату дивилось ті три смітники але, - дай Бог щоби це не сталось прикриттям до таких саме санкцій проти Прямого, бо він зараз несе більшу загрозу для бубочкіної влади, а основними каналами, для розрідження мізків українців, є Інтер та Г+Г, котрі не чіпають...
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03.02.2021 13:22 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ: Я НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, У МЕНЯ НЕТ НА ЭТО ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
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03.02.2021 13:32 Ответить
Брехло з КВК Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України - Цензор.НЕТ 4112
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03.02.2021 13:44 Ответить
ПРОПАГАНДА РУЦКОГО МІРА ЦЕ НЕ Є СВОБОДА СЛОВА Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України - Цензор.НЕТ 7156
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03.02.2021 13:43 Ответить
Рашистські памойки закрили нарешті . Потік гімна буде меншим . Зливні бачки залили бетоном , бо люді уже от ніх УСТАЛІ .
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03.02.2021 13:45 Ответить
Не кажи гоп. Пока еще не залили бетоном.

Можно констатировать, что противостояние Зеленского и КС обернулось очередным провалом. Тупицкий скоро вернется на работу, законопроект об отзыве судей КС отозван, законопроекты тупо будут переголосованы в той же редакции и повторно оспорены в суде..
Причины две - хроническая неспособность власти Зеленского к системным действиям и боязнь Зеленского об ответных действиях КС против его очередного проекта - "народного референдума"
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03.02.2021 15:26 Ответить
Баканов: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины
Где посадки? (с)
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03.02.2021 13:48 Ответить
Як це скоріш за все виглядає в реальності : Зе віддав коня або пішаків щоб захистити ферзя ...
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03.02.2021 13:51 Ответить
Нужно убедить и соцсети заблокировать работу этих каналов!
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03.02.2021 14:22 Ответить
Не прошло и 2года как услышали...

08.07.2019 ИРИНА ГЕРАЩЕНКО: ПРИЗЫВАЮ КОЛЛЕГ НЕ ХОДИТЬ НА КАНАЛЫ "NEWSONE" И 112
Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука
Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".
Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
"Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції "Армія ФМ" - така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради", - резюмувала Ірина Геращенко.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html
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03.02.2021 15:03 Ответить
Наконец-то Слуги зашевелились, когда стала жопа подгорать
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03.02.2021 15:10 Ответить
ну допустим жопу то им Байден припалили.... наверняка сказал ну что пацаны думайте "ИЛИ ИЛИ".
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03.02.2021 15:28 Ответить
Баканов, ти коли до тещі на млинці у Підмосков'я останній раз літав?
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03.02.2021 15:20 Ответить
баканов, а что раньше не ощущалось что они враги что твои замы предатели что в стране бардак? обязательно надо чтобы вас Байден подхлёстывал?
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03.02.2021 15:24 Ответить
правильно блогеры пишут ".... вот что Байден животворящий делает!". и правильно пишут вы бы и дальше сопли жевали! патриоты мля.....
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03.02.2021 15:26 Ответить
рано радоваться.., тупицкий отменит решение СНБО.
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03.02.2021 15:26 Ответить
уже нет, тогда ему придется Байдена отменить.....
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03.02.2021 15:29 Ответить
он же тупицкий... Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України - Цензор.НЕТ 14
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03.02.2021 15:34 Ответить
У проголосованій постанові Верховна Рада (04.10.2018) рекомендує РНБО запровадити санкції загалом щодо сімох компаній, яким належать телеканали.
Зокрема, пропонують заблокувати активи, анулювати ліцензії та обмежити або припинити надання телекомунікаційних послуг компаніями
ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ",
які ведуть мовлення під ліцензією, виданою телеканалу "112 УКРАЇНА"
ТА ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", НА ЯКЕ ОФОРМЛЕНИЙ КАНАЛ NEWSONE.
https://www.dw.com/uk
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03.02.2021 15:27 Ответить
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сам ты посягатель. хоть как то помог бы тупицкого или вовка прижучить и посадить
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03.02.2021 15:28 Ответить
--Виявляється у ЗЕ-чмок- скік--- чудовий нюх!!! Лишень запахло підсмаженим Трампушою. а він вже і флюгер перевів...Так .дивися і" Свободівців" залишить без діла ?!
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03.02.2021 16:13 Ответить
Если праведное решение выполнено неправедными методами, то оно как минимум тянет на уголовную статью.Где расследования, уголовные дела направленные в суд? А так самосуд с вытекающими выводами.А ведь целая спецслужба транжирит бюджет.
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03.02.2021 16:36 Ответить
Посадить этих ублюдочных рыгов было слабо, а когда они начали подымать вопрос о тарифах и геноциде Украинцев зеля обосрался и закрыл эти каналы. Ведь кроме этих рыгов на каналы приходили нормальные люди и тоже говорили правду о геноциде Украинцев, о которой боятся говорить на других каналах. А нам втирают, что боятся за целостность государства и продолжают нас гнобить.
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03.02.2021 16:37 Ответить
Не хрен сильно переживать за КОЗАКА и рвать дупу !!Следствие и суды могут идти годами и десятилетиями!! А к тому времени , я думаю успеют подохнут и всякие там российкие ворюги рабиновичи и Чавкающий Медведчук и российский петух Погребинский и истеричка Бондаренко и многие другие!! .....Никто, ничего , не должен торопится отменять! Вот пуйло -***** уже пять -шесть лет не выполняет решение судов Европы,.о возмещении затрат Акционерам ЮКОСА или убийство путиным трёх лидеров опозиции России, (Политковской и других) и ничего!! С ним все лидеры государств мира встречаются, жмут ему руку и даже плодотворно торгуют, не смотря на многочисленные санкции!! Так , что не всё так безнадёжно!!! Может к тому времени и, даст бог, путин здохнет!!!
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03.02.2021 17:01 Ответить
 
 