Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины
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Глава СБУ Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. По словам главы ведомства, рекомендация о введении санкций принадлежит ВР и СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение", - объяснил Баканов.
Как подчеркнул глава СБУ, решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.
"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - подытожил Баканов.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
«Я з ним (з Іваном Бакановим - ред.) не був знайомий. І коли я проходив в ложі, я побачив людину, знайоме обличчя і потім зрозумів, що це пан Баканов. Ну як, ви вважаєте, що я повинен був розвернутися і піти? Тому я підійшов, він подав руку, я привітався. Це нормальне явище. Він голова Служби безпеки України. Те, що у нас є претензії до його відомства, то ми про це відкрито говоримо. А чому не можна вітатися? Він що, нерукопожатний? Ні. І я рукопожатний, і він, тому все нормально», - зазначив Медведчук.
эфир каналов Медведчука-Пуйла на YouTube:
Данный канал своим эфиром нарушает законодательство и указ Президента Украины о введении санкций
https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №43/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
От що Джозеф "опзжізгоняющій" робить!
Именно такие новости украинцы должны слышать КАЖДОЕ УТРО!!! Каждый день ватные пуканы должно рвать в клочья, как Рабиновича сегодня в Раде. Представляете, в каком ужасе сейчас ОПЗЖопа? В судорогах ждут звонка от ***** с вопросом: за какой хер мы вам сотни миллионов американских денег платим?!
Кстати, как там сегодня мир в глазу путина, вова? Нашего парня убили, слышал, гаденыш? Опять морозится будешь или все-таки что-то проблеешь?
Зі всім іншим цілком згідна.
Слава Україні!
Мы все помним, Зедебил!
Ответишь за всё!!!
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 жовтня 2018р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду національної безпеки і оборони України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
Не підтримали її вся фракція "Опозиційний блок", Віктор Бондар з партії "Відродження", В'ячеслав Богуслаєв від "Волі народу", а також позафракційні Яків Безбах та Євген Мураєв.
Разом з тим, медіаюрист Центру демократії і верховенства права Ігор Розкладай вважає, що рішення депутатів було виключно політичним, і сумнівається, що Верховна Рада вибрала правильний шлях закриття цих телеканалів через звернення до РНБО і застосування санкцій до власників.
"Як громадянина мене дуже дратує існування ЗМІ, через які Росія намагається вести інформаційний безлад в Україні, і тому держава має захищатися. Однак при всьому цьому Верховна рада не є регулятором у сфері медіа і не є судом. Ні парламент, ні РНБО не можуть скасовувати ліцензії телеканалам", - наголосив Розкладай.
https://www.dw.com/uk
ЗАКРИТТЯ КАНАЛІВ ПІД ЧАС ВИБОРІВ СТВОРИЛО БИ ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПРОБЛЕМУ З ЇХ ВИЗНАННЯМ ЯК ЧЕСНИХ ТА ПРОЗОРИХ.
Ми відклали це на поствиборчий період.
Але вибори виграв пан Зеленський.
І, до речі, всі три канали підтримували саме його
https://hotnews.guru/
Визнання КЕМ? Ывропы? США, геев в паричках и лосинах? Всем им на "змастурбованость" показать ВЫРЕЗКИ пропаганды в хронологическом порядке. ВСЕ. Тоесть можно было им УЖЕ ТОГДА обяснить причину. И они бы поняли, а даже если и нет, то ВОЕННОЙ помощи они нам НЕ оказали и именно поэтому с совЭтами и змастуробованостью им НЕХЕР лезть в дела ЧУЖОЙ страны.
а может все дело в том что ВДРУГ на виборах будет чуть меньше голосов за пЭцю, если закрыть канали ТОГДА.
вот пэцьо и обосрался. Пусть обтекает вместе с КРЫСАМИ которые побежали сразу от пЭци шоколадного кто куда. Очи бачили, що брали.
А брали в БПП часто всякую мразь. вот и результат
На місці Пороха Зе б продав Україну ще у 2014 - 2015 році
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
Об этом свидетельствуют результаты голосования за Постановление ВР от 04.10.2018 года №9157 в системе Рада.
Так, Мустафа Найем тогда воздержался от поддержки данного постановления.
А Сергей Лещенко отказался брать участие в голосовании.
https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
А если эти уродцы враги Украины ВДРУГ начнут здыхать, кто с крыши упал, кто застрелился, кому с сердцем поплохело - то народ Вас будет уже любить, честно. Очистите Украину от кремлевских выродков.
Тогда получается, рейтинг его наоборот упадёт. Не так ли?
У Зе клоуна немає ні рейтинга ні мізків, був у 2019, але сплив, Зебіли прозрівають )
мне хотелось, что бы Порох закрыл пророссийские каналы, но нет!.. он не смог!..
эти говнопомойки закрыл Зеленский, которого я нещадно критиковал!..
я реально в шоке!.. в приятном шоке!
Чи може Прямий???
я не знаю, скільки лохторату дивилось ті три смітники але, - дай Бог щоби це не сталось прикриттям до таких саме санкцій проти Прямого, бо він зараз несе більшу загрозу для бубочкіної влади, а основними каналами, для розрідження мізків українців, є Інтер та Г+Г, котрі не чіпають...
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
Можно констатировать, что противостояние Зеленского и КС обернулось очередным провалом. Тупицкий скоро вернется на работу, законопроект об отзыве судей КС отозван, законопроекты тупо будут переголосованы в той же редакции и повторно оспорены в суде..
Причины две - хроническая неспособность власти Зеленского к системным действиям и боязнь Зеленского об ответных действиях КС против его очередного проекта - "народного референдума"
Где посадки? (с)
08.07.2019 ИРИНА ГЕРАЩЕНКО: ПРИЗЫВАЮ КОЛЛЕГ НЕ ХОДИТЬ НА КАНАЛЫ "NEWSONE" И 112
Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука
Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".
Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
"Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції "Армія ФМ" - така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради", - резюмувала Ірина Геращенко.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html
Зокрема, пропонують заблокувати активи, анулювати ліцензії та обмежити або припинити надання телекомунікаційних послуг компаніями
ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ",
які ведуть мовлення під ліцензією, виданою телеканалу "112 УКРАЇНА"
ТА ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", НА ЯКЕ ОФОРМЛЕНИЙ КАНАЛ NEWSONE.
https://www.dw.com/uk
сам ты посягатель. хоть как то помог бы тупицкого или вовка прижучить и посадить