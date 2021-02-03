УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8997 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
3 937 18
112_Україна (173) Newsone (174) Слуга народу (2544) ZIK (121) Кравчук Євгенія (362)

"Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У "Слузі народу" пояснюють походи народних депутатів на телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна" необхідністю доносити свою точку зору.

Про це сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі журналістам, відповідаючи на питання про те, чому нардепи "СН" ходили на ефіри заблокованих телеканалів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас був період, коли ми не ходили на ці канали, і це було спільне рішення. Але, все-таки, політики – публічні люди, вони хочуть якось доносити свою думку усіма способами. Очевидно, це з цим пов’язано. Я, до речі, теж, якщо давала коментарі – це для того, щоб був баланс думок, коли була можливість щось донести, щоб не було викривлення", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пояснив міжнародним партнерам санкції проти "112", NewsOne та ZIK: "Це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності"

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Ослбливо Дубінський і Шевченко чудово доносили свої думки з проватних телеаналів, які мало чим відрізнялися від власних думок курощупа, або мотороли.
показати весь коментар
03.02.2021 14:42
+5
і Бужанський і ще подібні лáйна туди ходили , як на роботу .
показати весь коментар
03.02.2021 14:51
+2
Да-да... А Зе-нарик в 2014-2015 ездил на Рашку тоже для этого.
ХВАТИТ ЭТИХ ТУПЫХ ОТМАЗОК!!!
Хотите "донести свое мнение"?
Организуйте трансляцию наших каналов на оккупированную территорию!
"Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5442
показати весь коментар
03.02.2021 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ослбливо Дубінський і Шевченко чудово доносили свої думки з проватних телеаналів, які мало чим відрізнялися від власних думок курощупа, або мотороли.
показати весь коментар
03.02.2021 14:42 Відповісти
і Бужанський і ще подібні лáйна туди ходили , як на роботу .
показати весь коментар
03.02.2021 14:51 Відповісти
Подсказываю, где вы можете "доносить своё мнение" о парашном дерьме. "Слуги народа" ходили на заблокированные каналы, чтобы доносить свое мнение, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2896
показати весь коментар
03.02.2021 14:42 Відповісти
Суки урода за бабло и на куй сядут.
показати весь коментар
03.02.2021 14:43 Відповісти
Тю! Так на помийках Мертвечука "засвітилися" фактично всі: і Юлька, і Пєтя і Гриценко. "Слуги народа" ходили на заблокированные каналы, чтобы доносить свое мнение, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1807
показати весь коментар
03.02.2021 14:44 Відповісти
а зєля там світився? "Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5637
показати весь коментар
03.02.2021 14:46 Відповісти
"Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8593
показати весь коментар
03.02.2021 14:50 Відповісти
законтачився! (так раніше казали, зараз кажуть - "зашквар")
показати весь коментар
03.02.2021 14:53 Відповісти
"Свобода" також дискредитувала себе візитами на ці окупаційні канали .
показати весь коментар
03.02.2021 14:45 Відповісти
Тю, ну и шо шо ходили? Они ещё и в одноклассниках сидят и шо? Не от большого ума это все... если бы со злым умыслом а так по слабоумию он это делали...
показати весь коментар
03.02.2021 14:45 Відповісти
Да-да... А Зе-нарик в 2014-2015 ездил на Рашку тоже для этого.
ХВАТИТ ЭТИХ ТУПЫХ ОТМАЗОК!!!
Хотите "донести свое мнение"?
Организуйте трансляцию наших каналов на оккупированную территорию!
"Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5442
показати весь коментар
03.02.2021 14:48 Відповісти
А які в Україні анали незалежні??
Маю на увазі ефрні-тв??
Десь в селі у бабці інтернет та і бабцю треба навчити...))
показати весь коментар
03.02.2021 14:52 Відповісти
Они еще и под забор посцать ходили. Что делать, воспитание.
показати весь коментар
03.02.2021 15:07 Відповісти
08.07.2019 ИРИНА ГЕРАЩЕНКО: ПРИЗЫВАЮ КОЛЛЕГ НЕ ХОДИТЬ НА КАНАЛЫ "NEWSONE" И 112

Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука - у відповідь на заяву "NewsOne" провести телемост з російським телеканалом "Росія24".


Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".

Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html
показати весь коментар
03.02.2021 15:16 Відповісти
Не хер шляться и доносить, и так видно ху из ху, ....врага
показати весь коментар
03.02.2021 15:28 Відповісти
Кравчук на трассу, вслед за ватными каналами.
показати весь коментар
03.02.2021 16:41 Відповісти
И єта комуністична криса висловилась
показати весь коментар
03.02.2021 17:10 Відповісти
ЯБЕДА КГБЭШНАЯ !!! ЛУЧШЕ ПРОДАЙ ХАТЫНКУ В КАНАДЕ И ОТДАЙ ДЕНЬГИ ВСУ !!!
показати весь коментар
03.02.2021 19:53 Відповісти
 
 