"Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук
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У "Слузі народу" пояснюють походи народних депутатів на телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна" необхідністю доносити свою точку зору.
Про це сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі журналістам, відповідаючи на питання про те, чому нардепи "СН" ходили на ефіри заблокованих телеканалів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У нас був період, коли ми не ходили на ці канали, і це було спільне рішення. Але, все-таки, політики – публічні люди, вони хочуть якось доносити свою думку усіма способами. Очевидно, це з цим пов’язано. Я, до речі, теж, якщо давала коментарі – це для того, щоб був баланс думок, коли була можливість щось донести, щоб не було викривлення", - сказала Кравчук.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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ХВАТИТ ЭТИХ ТУПЫХ ОТМАЗОК!!!
Хотите "донести свое мнение"?
Организуйте трансляцию наших каналов на оккупированную территорию!
Маю на увазі ефрні-тв??
Десь в селі у бабці інтернет та і бабцю треба навчити...))
Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука - у відповідь на заяву "NewsOne" провести телемост з російським телеканалом "Росія24".
Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".
Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html