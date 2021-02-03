РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13571 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
2 993 36
СБУ (18682) Слуга народа (2547) Кравчук Евгения (362)

У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что решение о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne появилось сейчас, потому что СБУ собрала достаточно аргументов.

 Об этом сказала Кравчук в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Почему сейчас? Очевидно, оно основывается на трех документах, позициях: законе о санкциях, постановлении Верховной Рады и представлении от Службы безопасности Украины. Очевидно, что как раз сейчас появилось у Службы безопасности достаточно доказанных юридических аргументов, чтобы подать эти документы в СНБО. У меня нет оснований сомневаться ни в представлении Службы безопасности, потому что для этого она и существует, чтобы знать больше, чем мы с вами. И СНБО - как в целом коллегиальный орган имеет на это конституционные полномочия", - сказала Кравчук.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
112 канал ещё при Порошенко был передан Медведчуку
показать весь комментарий
03.02.2021 12:17
+4
Прошу обратить внимание на странное название "Русское радио Украины". Где-то в окопах наши защитники слушает его и, наверное, не понимают это название. Нельзя ли его переименовать на более приятное слуху, например, на "Украинское радио" и.д.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:20
+4
всмысле - не запретил? а на каком основании, и где в Конституции прописаны такие полномочия президента? при Порошенко эта крыса сидела на попе ровно и не дышала.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
112 канал ещё при Порошенко был передан Медведчуку
показать весь комментарий
03.02.2021 12:17 Ответить
всмысле - не запретил? а на каком основании, и где в Конституции прописаны такие полномочия президента? при Порошенко эта крыса сидела на попе ровно и не дышала.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:24 Ответить
в смысле передал. До этого 112 не принадлежал Медведчуку.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:25 Ответить
" полномочия президента"

А почему вы ограничиваете Порошенку полномочиями президента? Или главой СБУ Порошенко не назначил своего охранника? Или Генеральным прокурором, перегнув через колено украинское законодательство, Порошенко не назначил своего кума? Возможности у Порошенко были. Вопрос в том, что Порошенко не имел желания как-либо противодействовать своему куму Медведчуку, который когда-то привел Порошенко в украинскую политику.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:43 Ответить
Лечись ЗЕбилоид
показать весь комментарий
03.02.2021 12:25 Ответить
Як приватний канал може бути переданий при якомусь президенту? Це все одно, що сказати: "при зеленському наркоторгівці продали 5 тон кокаїну за раз".
Тобі ж чітко написали твої обранці- закрили зараз, бо тільки зараз з'явилось достатньо підстав.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:22 Ответить
Как только OFAC (Управление по контролю за иностранными активами|) - подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки передали информацию, что Дубинскому осуществлен перевод 250 000 долларов от структур российской разведки, вся Слуга Народа напряглась и стала святее Папы Римского. У СБУ з'явилося достатньо юридичних аргументів, щоб блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9154 А здесь - нашли переводы за уголь из ОРДЛО в обход международных санкций
показать весь комментарий
03.02.2021 12:31 Ответить
Головне- результат))) а результатом я задоволений. Головне, щоб ці виродки через суди не скасували ці рішення.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:42 Ответить
Та ні, 3 телеканали просто так на чорному ринку купити неможливо - бо це має перевіряти і надавати згоду як антимонопольний комітет, так і СБУ. А надання згоди - це можливість її НЕ надавати.
показать весь комментарий
03.02.2021 13:24 Ответить
При Пете такой пуйни не было!
показать весь комментарий
03.02.2021 15:23 Ответить
Переполох в зеленому царстві. У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1493
показать весь комментарий
03.02.2021 12:19 Ответить
как только из США пришло официальное уведомление о передаче собранной документации об отмывании денег Приватом правоохранительным структурам Украины, Бубочка резко "вспомнил" что 42 млн были отмыты Беней через структуры 95 квартала У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3989
показать весь комментарий
03.02.2021 12:25 Ответить
Прошу обратить внимание на странное название "Русское радио Украины". Где-то в окопах наши защитники слушает его и, наверное, не понимают это название. Нельзя ли его переименовать на более приятное слуху, например, на "Украинское радио" и.д.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:20 Ответить
Могут переключить и не мучить себя.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:23 Ответить
Рейтинг Зеленского понижается, поэтому что-то делать необходимо.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:20 Ответить
У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 938
показать весь комментарий
03.02.2021 12:20 Ответить
Надеюсь канал НАШ и антиукраинский деятель Мураев следующие в списке запрещенных.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:24 Ответить
"НАШ" скорее всего не закроют ,хоть Мураев и ватан ,но он в отличии от мертвечука (который получает финансирование своей антиукраинской деятельности напрямую от страны -агрессора и перекрыть эти каналы сложно) ватан местный и держась особняком от зажопов финансирует свой канал из поступлений от бизнеса ,зарегистрированного в Украине и в случае чего их можно легко перекрыть ,и я думаю Мураев сам это понимает и особо не выступает,а иногда даже и подыгрывает зе ,давая депутатам от его фракции эфирное время( ведь наибольшее количество появление слуг на ватных каналах именно на мураевском "НАШ") в отличии от того же мертвечука
показать весь комментарий
03.02.2021 12:50 Ответить
У СБУ з'явилося достатньо юридичних аргументів, щоб блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9964
показать весь комментарий
03.02.2021 12:29 Ответить
Насправді все дуже просто, минула влада не забороняла їх тому що мінськ хоч трохи та працював, зараз же росіяни обнагліли настільки що мінськ вмер, тому час мертвечуку платити, було б чудово всю ту шоблу посадити, докази для цього є я впевнений (особливо у американців).
показать весь комментарий
03.02.2021 12:31 Ответить
В декабре 2018 года владельцем всех пяти телерадиокомпаний стал нардеп от «Оппозиционного блока» и давний политический и бизнес-партнёр Виктора Медведчука Тарас Козак, который в этом году уже приобрёл информационный телеканал NewsOne[15]. Покупка всех пяти телерадиокомпаний обошлась в 73 млн гривен[16]. В июне 2019 года Козак объединил телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK в медиахолдинг Новости.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:40 Ответить
Как раз начало предвыборной компании.
показать весь комментарий
03.02.2021 15:24 Ответить
Медведчук не власник цих каналів...Довести їх проросійську агітацію неможливо,диктори там завжди займали нейтральну позицію...Фінансування Росією тим паче...В суді ці звинувачення з легкістю відіб"ються...Тоді для чого?..Який ідіот то все радить Зєлі?..Тим паче базуватись на СБУ,голова якої зелений невіглас з шоу бізнесу,а заступники замовляють один одного...Все це лишня реклама для отих самих "проросійських" сил,які обов"язково при таких розкладах прийдуть до влади в наступну каденцію...
показать весь комментарий
03.02.2021 12:47 Ответить
Козак власник, є докази фінансування терористів(реалізація вугілля), блокуються не тільки канали, а ВСІ кативи, канали це так вишня на торті.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:48 Ответить
Потрібні не санкції , а вироки в кримінальних спаравах з реальними сроками покарання. Все інше це окозамилювання і розшатування лодки.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:49 Ответить
Одно другому не мешает. И санкции и, затем, приговор?
показать весь комментарий
03.02.2021 12:52 Ответить
мешает. Еще как. Санкции отвлекают от реальной проблемы.
показать весь комментарий
03.02.2021 13:08 Ответить
и фраза "розшатування лодки" и "срок покарання" это как парашют у Штирлица. У СБУ з'явилося достатньо юридичних аргументів, щоб блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 915 Розхитування човна и термін покарання
показать весь комментарий
03.02.2021 12:56 Ответить
Такие как Медведчук Рабинович Кива Бойко и другие за поддержку терров притом в условиях войны в других бы странах просто были ликвидированы физически.У нас слабый президент и службы в этом плане.
показать весь комментарий
03.02.2021 13:38 Ответить
Не отвлекайте СБУ. СБУ некогда - полковникам СБУ надо жмурить генералов СБУ.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:58 Ответить
Серьёзно?А посадить Медведчука его тварь жёнушку ,Бойко Шуфрича Рабиновича и прочую падлу за 7 лет нет доказательств?Людям в мозг не срите!
показать весь комментарий
03.02.2021 13:36 Ответить
 
 