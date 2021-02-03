У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что решение о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne появилось сейчас, потому что СБУ собрала достаточно аргументов.
Об этом сказала Кравчук в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Почему сейчас? Очевидно, оно основывается на трех документах, позициях: законе о санкциях, постановлении Верховной Рады и представлении от Службы безопасности Украины. Очевидно, что как раз сейчас появилось у Службы безопасности достаточно доказанных юридических аргументов, чтобы подать эти документы в СНБО. У меня нет оснований сомневаться ни в представлении Службы безопасности, потому что для этого она и существует, чтобы знать больше, чем мы с вами. И СНБО - как в целом коллегиальный орган имеет на это конституционные полномочия", - сказала Кравчук.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
А почему вы ограничиваете Порошенку полномочиями президента? Или главой СБУ Порошенко не назначил своего охранника? Или Генеральным прокурором, перегнув через колено украинское законодательство, Порошенко не назначил своего кума? Возможности у Порошенко были. Вопрос в том, что Порошенко не имел желания как-либо противодействовать своему куму Медведчуку, который когда-то привел Порошенко в украинскую политику.
Тобі ж чітко написали твої обранці- закрили зараз, бо тільки зараз з'явилось достатньо підстав.