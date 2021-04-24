YouTube заблокував канали Медведчука ZIK, "112" і Newsone на території України
YouTube заблокував канали Віктора Медведчука ZIK, "112" і Newsone на території України. Проте самі канали не видалено і продовжують працювати.
Про це журналіст Денис Казанський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"YouTube заблокував канали Віктора Медведчука ZIK, "112" і Newsone на території України. Тепер у разі спроби включення відеохостинг видає ось таке повідомлення. Водночас самі канали не видалено і продовжують працювати. Якщо зайти через VPN, то вони будуть доступними.
Але навіть у такому вигляді це серйозний удар по ютуб-імперії Медведчука. Трафік з України тепер обвалиться, адже не кожен морочитиметься з VPN. Крім того, контент каналів Медведчука тепер не буде видаватися в рекомендованих відео для українських користувачів", - написав Казанський.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна офіційно зверталася до Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука".
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