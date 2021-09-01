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вакцина (3815) Россия (91288) Словакия (768) COVID-19 (18600)

Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Словакия прекращает вакцинацию российским

Прививку российской вакциной "Спутник V" в Словакии сделали только около 18,5 тыс. человек. Больше желающих не нашлось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Согласно заявлению министерства здравоохранения Словакии, с стране - крайне низкий спрос на российский препарат, который пока не допущен к применению в ЕС.

Изначально в Словакию поставили 200 тыс. доз российской вакцины. Но 160 тыс. доз в июле вернули обратно из-за отсутствия желающих вакцинироваться этим препаратом.

Между тем в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) утверждают, что Словакия использовала всю вакцину. "Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются", - заявила пресс-служба РФПИ.

Читайте: 70% взрослых полностью вакцинировали от COVID-19 в Евросоюзе. Мы должны идти дальше, - фон дер Ляйен

Также в фонде утверждают, что "Спутник V" стал частью политической борьбы между политическими силами в Словакии, и против российской вакцины якобы была организована информационная кампания.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Прививку российской вакциной "Спутник V" в Словакии сделали только около 18,5 тыс. человек. Больше желающих не нашлось.
Источник: https://censor.net/ru/n3285648
Так и запишем - в Словакии проживает 18,5 тыс русских дикарей.
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01.09.2021 01:03
+12
Есть надежда,что после вакцинации "Спутником" их поубавится. Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V" - Цензор.НЕТ 8274
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01.09.2021 01:11
+9
Какой-то прикормленный Кремлём словацкий министр заявил, что Словакия заказала 2,5 миллиона помойных моцковских вакцин: возник скандал и этого помойного министра, кажется, выгнали с должности.
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01.09.2021 01:17
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Бедный Йорик!
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01.09.2021 01:03 Ответить
Прививку российской вакциной "Спутник V" в Словакии сделали только около 18,5 тыс. человек. Больше желающих не нашлось.
Источник: https://censor.net/ru/n3285648
Так и запишем - в Словакии проживает 18,5 тыс русских дикарей.
показать весь комментарий
01.09.2021 01:03 Ответить
Есть надежда,что после вакцинации "Спутником" их поубавится. Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V" - Цензор.НЕТ 8274
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01.09.2021 01:11 Ответить
Amen, brother!
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01.09.2021 01:14 Ответить
Какой-то прикормленный Кремлём словацкий министр заявил, что Словакия заказала 2,5 миллиона помойных моцковских вакцин: возник скандал и этого помойного министра, кажется, выгнали с должности.
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01.09.2021 01:17 Ответить
Премьер министр сделал закупку на своё усмотрение , за это потерял должность премьера .
Демократия .
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01.09.2021 01:42 Ответить
А почему не свободу? Неполная демократия.
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01.09.2021 09:42 Ответить
18,5 тыс. идиотов...
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01.09.2021 03:06 Ответить
СТАТИСТИКА смертности от СПУТНИКА в россии ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
пАТАЛОГОАНАТОМЫ боятся озвучивать истинную причину смертей от ковида.
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01.09.2021 05:47 Ответить
Так понятно.. кто ж её захочет колоть?
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01.09.2021 07:00 Ответить
Смертность среди пожилого населения выросла в 3 раза, за 20-й год.
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01.09.2021 07:37 Ответить
Вот эти 18 тысяч и есть любители русского мира, я бы их на карандашик взял на всякий случай )))
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01.09.2021 07:23 Ответить
А жить то хочется...
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01.09.2021 07:49 Ответить
И ни один пламенный антиваксер Цензора ни слова косого о Спутнике не написал... И это далеко не в первый раз такая картина наблюдается.
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01.09.2021 08:12 Ответить
вата-ватой, с кацапами в десны бьются, но шмурдяк от онижебратьев почему-то колоть не хотят.
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01.09.2021 08:29 Ответить
и эти решили в русофобию удариться
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01.09.2021 08:55 Ответить
Получили 18000 тысяч,ватников.
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01.09.2021 14:25 Ответить
 
 