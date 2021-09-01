Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V"

Прививку российской вакциной "Спутник V" в Словакии сделали только около 18,5 тыс. человек. Больше желающих не нашлось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Согласно заявлению министерства здравоохранения Словакии, с стране - крайне низкий спрос на российский препарат, который пока не допущен к применению в ЕС.

Изначально в Словакию поставили 200 тыс. доз российской вакцины. Но 160 тыс. доз в июле вернули обратно из-за отсутствия желающих вакцинироваться этим препаратом.

Между тем в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) утверждают, что Словакия использовала всю вакцину. "Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются", - заявила пресс-служба РФПИ.

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Также в фонде утверждают, что "Спутник V" стал частью политической борьбы между политическими силами в Словакии, и против российской вакцины якобы была организована информационная кампания.