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вакцина (3528) Росія (47263) Словаччина (555) COVID-19 (18065)

Словаччина припиняє вакцинацію російським "Спутником V"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Словаччина припиняє вакцинацію російським

Щеплення російською вакциною "Спутник V" у Словаччині зробили лише приблизно 18,5 тис. осіб. Більше охочих не знайшлося.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Згідно із заявою міністерства охорони здоров'я Словаччини, у країні - вкрай низький попит на російський препарат, який поки не допущений до застосування в ЄС.

Спочатку в Словаччину поставили 200 тис. доз російської вакцини. Але 160 тис. доз в липні повернули назад через відсутність охочих вакцинуватися цим препаратом.

Тим часом у Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ) стверджують, що Словаччина використала всю вакцину. "Додаткові поставки в межах контракту не плануються", - заявила пресслужба РФПІ.

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Також у фонді стверджують, що "Спутник V" став частиною політичної боротьби між політичними силами у Словаччині, і проти російської вакцини нібито була організована інформаційна кампанія.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Прививку российской вакциной "Спутник V" в Словакии сделали только около 18,5 тыс. человек. Больше желающих не нашлось.
Источник: https://censor.net/ru/n3285648
Так и запишем - в Словакии проживает 18,5 тыс русских дикарей.
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01.09.2021 01:03
+12
Есть надежда,что после вакцинации "Спутником" их поубавится. Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V" - Цензор.НЕТ 8274
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01.09.2021 01:11
+9
Какой-то прикормленный Кремлём словацкий министр заявил, что Словакия заказала 2,5 миллиона помойных моцковских вакцин: возник скандал и этого помойного министра, кажется, выгнали с должности.
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01.09.2021 01:17
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Бедный Йорик!
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01.09.2021 01:03 Відповісти
Прививку российской вакциной "Спутник V" в Словакии сделали только около 18,5 тыс. человек. Больше желающих не нашлось.
Источник: https://censor.net/ru/n3285648
Так и запишем - в Словакии проживает 18,5 тыс русских дикарей.
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01.09.2021 01:03 Відповісти
Есть надежда,что после вакцинации "Спутником" их поубавится. Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V" - Цензор.НЕТ 8274
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01.09.2021 01:11 Відповісти
Amen, brother!
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01.09.2021 01:14 Відповісти
Какой-то прикормленный Кремлём словацкий министр заявил, что Словакия заказала 2,5 миллиона помойных моцковских вакцин: возник скандал и этого помойного министра, кажется, выгнали с должности.
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01.09.2021 01:17 Відповісти
Премьер министр сделал закупку на своё усмотрение , за это потерял должность премьера .
Демократия .
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01.09.2021 01:42 Відповісти
А почему не свободу? Неполная демократия.
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01.09.2021 09:42 Відповісти
18,5 тыс. идиотов...
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01.09.2021 03:06 Відповісти
СТАТИСТИКА смертности от СПУТНИКА в россии ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
пАТАЛОГОАНАТОМЫ боятся озвучивать истинную причину смертей от ковида.
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01.09.2021 05:47 Відповісти
Так понятно.. кто ж её захочет колоть?
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01.09.2021 07:00 Відповісти
Смертность среди пожилого населения выросла в 3 раза, за 20-й год.
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01.09.2021 07:37 Відповісти
Вот эти 18 тысяч и есть любители русского мира, я бы их на карандашик взял на всякий случай )))
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01.09.2021 07:23 Відповісти
А жить то хочется...
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01.09.2021 07:49 Відповісти
И ни один пламенный антиваксер Цензора ни слова косого о Спутнике не написал... И это далеко не в первый раз такая картина наблюдается.
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01.09.2021 08:12 Відповісти
вата-ватой, с кацапами в десны бьются, но шмурдяк от онижебратьев почему-то колоть не хотят.
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01.09.2021 08:29 Відповісти
и эти решили в русофобию удариться
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01.09.2021 08:55 Відповісти
Получили 18000 тысяч,ватников.
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01.09.2021 14:25 Відповісти
 
 