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Афганистан (599) эвакуация (1754) Кулеба Дмитрий (2639)

Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба

Еще около 200 украинцев по состоянию на вторник просят эвакуировать их из Афганистана но ситуация с количеством желающих постоянно меняется. Также о помощи с эвакуацией своих граждан Украины попросили четыре страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы", - сообщил министр.

Он отметил, что в Афганистане оставляются люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда - это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.

На вопрос, может ли помощь Украине в эвакуации граждан других стран быть использована как геополитическая преимущество и плюс в отношениях с другими государствами, Кулеба ответил: "Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят".

Ранее в МИД Украины сообщали, что продолжат эвакуацию из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения граждан власть может скорректировать в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Граждане Украины обратились к Зеленскому с просьбой об эвакуации из Афганистана. ВИДЕО

По словам главы офиса президента Андрея Ермака, украинскими самолетами из Афганистана уже вывезено более 600 человек.
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Топ комментарии
+14
их количество будет постоянно увеличиваться - это родственники и знакомые вывезенных ранее
- Мустафа Найем пример - вывезешь одного афганца и вскоре за ним приедет весь кишлак Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4540 Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5435
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01.09.2021 07:15
+14
А оцієї нема?- З Уханя евакуювали, із Танзанії евакуювали. Ще б з Афганістану тепер...
Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 613
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01.09.2021 07:28
+13
Кулеба там что, украинские паспорта раздаёт?
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01.09.2021 07:40
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Правила форума Совет форумчан
Это прикол?там на фото максимум 2 похожих.и кого вы до этого вывозили?
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01.09.2021 07:09 Ответить
их количество будет постоянно увеличиваться - это родственники и знакомые вывезенных ранее
- Мустафа Найем пример - вывезешь одного афганца и вскоре за ним приедет весь кишлак Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4540 Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5435
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01.09.2021 07:15 Ответить
таких брехунов как зе-лупени и парашники еще небыло!
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01.09.2021 07:15 Ответить
Чего это. Пуйло всех перебрешет.
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01.09.2021 07:31 Ответить
Шо то они на украинцев совсем не похожи.
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01.09.2021 08:04 Ответить
Та понятно что там сейчас жуткий бардак. Я не МИДовский бардак имею ввиду, если шо.
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01.09.2021 07:13 Ответить
Вот те на,две недели вывозят почти ежедневно а украинцев в Афгане становится все больше и больше.Так сколько украинцев в Афгане?Кто как не МИД и консульство должны знать точное количество,озвучте.
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01.09.2021 07:17 Ответить
Найемы родню вывозят. Хотя зачем им это, талибы вроде же как пуштуны в основном?
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01.09.2021 07:28 Ответить
А если на это посмотреть с другого ракурса,если кто-то под шумок почти легально вывозит нелегалов и не за спасибо?
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01.09.2021 08:00 Ответить
Что то они очень загорелые как для украинцев. Идите нах. Хотите превратить Киев в отстойник для беженцев?
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01.09.2021 07:27 Ответить
Почему Киев? - всю Украину.
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01.09.2021 08:01 Ответить
Нет. Ети цигане по забитым уголкам и селам нашей страны не пойдут. Все в Киеве осядут где деньги и тусовки крутятся. Яркий пример тому Париж и Берлин где беженцев и бандитов из стран третьего мира уже больше чем местного населения
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01.09.2021 09:38 Ответить
А оцієї нема?- З Уханя евакуювали, із Танзанії евакуювали. Ще б з Афганістану тепер...
Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 613
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01.09.2021 07:28 Ответить
Экономит на билетах обратно...мир посмотреть и с МЗС подружится)))
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01.09.2021 10:40 Ответить
Особо радует который флаг наоборот держит)) Вопрос "А что вы там делаете, Граждане Украины?." 2 недели ждали? Чего? Пока талибы возьмут под контроль аэропорт или поддельные документы? Дождались. У нас же АероТакси. За деньги можем и через Иран полететь. Я бы организовывал вывоз только тех кто в вышиванках, например.
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01.09.2021 07:37 Ответить
И кусок сала пусть съест привселюдно перед посадкой в самолет!
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01.09.2021 12:43 Ответить
Кулеба там что, украинские паспорта раздаёт?
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01.09.2021 07:40 Ответить
А Україна їх туди посилала, хто всі ці люди з українськими паспортами і чим вони займались в Афганістані?
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01.09.2021 07:47 Ответить
с№ка ржу-нимагу, сегодня в афганистане родилось 200 украинцев, 110 мальчиков, 90 девочек
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01.09.2021 07:48 Ответить
Какие же это украинцы??? В вышиванки где?
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01.09.2021 07:52 Ответить
На фото украинцы? И ещё вопрос возникает - какого луя они там делали, если и вправду громадяни України?
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01.09.2021 07:55 Ответить
Были на курсах повышения квалификации по подрывной деятельности. Наемовские однокишлачники.
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01.09.2021 08:14 Ответить
спочатку забирають тих хто платить по потрійному тарифу, потім по подвоєному а решта йде пішки в Пакистан
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01.09.2021 08:02 Ответить
Это украинцы на фото? Тогда кто я?
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01.09.2021 08:03 Ответить
Они приедут и скажут, кто ты. Потерпи, не много осталось, нам одного Наема мало.
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01.09.2021 08:12 Ответить
Слуга
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01.09.2021 09:34 Ответить
Это не украинцы, везут разных экстремистов в Украину. Они Украине ненужны.
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01.09.2021 08:11 Ответить
Яким міцем,вони,українці?
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01.09.2021 08:20 Ответить
Тем самым.....обрезанным.
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01.09.2021 08:31 Ответить
Будь-якоиу непотрібу досить дати хабаря,й сфотаграфуватися зпрапорцем,й його навісять на українів
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01.09.2021 08:24 Ответить
Україна-не БОРДЕЛЬ!!!
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01.09.2021 08:27 Ответить
Стрёмные какие-то украинцы...
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01.09.2021 08:30 Ответить
А как эти Наемы там оказались , почему раньше не уехали ? 🤦🙄🤔😳
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01.09.2021 08:33 Ответить
Граждане Украины в застиранных простынях не ходят,тем более если хотят вернуться домой. А с другой стороны,надо увозить оттуда всех нормальных людей если есть возможность.Они не просто так с флажками стоят,весьма вероятно, что чувачки с фото вскоре полетят на вертолете, и эффектно раскачиваяь в петле на Кабулом, "порадуют" не только сердобольных талибов, но и весь мир. Будем же милосердны
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01.09.2021 08:36 Ответить
За сколько интересно сейчас можно там украинский паспорт купить, наверное дома продают😁
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01.09.2021 08:46 Ответить
как вариан помог ублюдок МустофаВнайом ...
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01.09.2021 08:51 Ответить
как они там все так быстро украинцами становятся ? почкуются что ли ?
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01.09.2021 09:07 Ответить
Наверное размножаются делением.
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01.09.2021 09:35 Ответить
какие они украинцы? Граждане может быть. И сколько еще таких граждан захотят чтобы их доставили на передовую?
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01.09.2021 09:09 Ответить
капец.....(( что снова 200 украинцев просится эвакуироваться....?(( уже который раз пишут что всё, все эвакуированы....и вдруг снова 100...потом вот 200 ...судя по фото с флажками коренные украинци просяться...кто решил что они украинци....или это они так говорят...?я думаю нужно брать...они поднимут нам заводы, будут работать на стройках строить нам дома, рук рабочих не хватает в стране нужно нишу заполнять....а они люди рабочие высоких квалификаций Приблизно 200 українців просять евакуації з Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1682 Приблизно 200 українців просять евакуації з Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1682 потом начнут возсоединения своих семей тянуть начнут сюда .великобритания приняла и сказала живите мол сколько хотите....так ясно сто корни пусят ,кто с рая захочет уезжать ....
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01.09.2021 09:23 Ответить
А вот видос уже забацаный с этими лже-Украинцами Видос
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01.09.2021 09:26 Ответить
Полная ссылка на ютюб с этими самозванцами www.youtube.com/watch?v=4me6tVJXoDw
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01.09.2021 09:26 Ответить
Подивився відео ...
Поки не вивчать мову - нікого не забирати Приблизно 200 українців просять евакуації з Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8034
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01.09.2021 10:09 Ответить
Не забудьте опиум в подарок лидеру прихватить
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01.09.2021 09:33 Ответить
Так їх же вже Кулеба раз 5 вивіз, їх що по колу возять?
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01.09.2021 09:43 Ответить
От,вибачайте на слові,б***дь, як тільки когось "припікає" у світі,так одразу чути з"йойки-ойки:-Україно,допоможи,спаси, змилуйся... А як Україні потрібно допомогти,то відразу чуємо:- А викогнайте отеє "домашнє завдання", а потім теє, а потім ще й отеє... А потім вже ми, мо-о-оже,вам і якось-неякось і допоможемо. Може... Якби ми опирались на ту "допомогу", а не на себе самих, то давно вже б "квакнули" під гусеницями парашеських танків. Ну,жінок , дітей і стариків спасти-святий обов"язок кожної нормальної цивілізованої людини,а тим більше Держави,яка поважає себе. Але отих бородатих хлопів у афганських нарядах,які так патрілтично держать у руках українські прапори і паспорти і волають про допомогу? Отут я би двадцять раз подумав,чи варто спасати людей не бажаючих захищати свою країну від бандюг тому,що глибоко цінують своє життя...
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01.09.2021 09:50 Ответить
Только у жителей племени Тумба-юмба нет еще украинских паспортов. Как только инет им проведут тоже будут что то требовать.
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01.09.2021 10:09 Ответить
Псля того, як Вавочка на всесь світ розтрубив про спецоперецію, не витягнувши всіх свої громадян, який шанс у них повернутися додому?
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01.09.2021 10:43 Ответить
Что-то украинцев я там не вижу, одни наемы.
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01.09.2021 11:38 Ответить
Через военкомат и на Донбасс пусть доказывают , что они украинцы!!! Я против чтобы за налоги которые я плачу катали этих псевдо украинцев!
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01.09.2021 13:19 Ответить
Откуда украинские паспорта у афганцев? На фото пару человек славянской внешности. Они точно украинцы? Невже?
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01.09.2021 16:36 Ответить
 
 