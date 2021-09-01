Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба

Еще около 200 украинцев по состоянию на вторник просят эвакуировать их из Афганистана но ситуация с количеством желающих постоянно меняется. Также о помощи с эвакуацией своих граждан Украины попросили четыре страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы", - сообщил министр.

Он отметил, что в Афганистане оставляются люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда - это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.

На вопрос, может ли помощь Украине в эвакуации граждан других стран быть использована как геополитическая преимущество и плюс в отношениях с другими государствами, Кулеба ответил: "Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят".

Ранее в МИД Украины сообщали, что продолжат эвакуацию из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения граждан власть может скорректировать в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

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По словам главы офиса президента Андрея Ермака, украинскими самолетами из Афганистана уже вывезено более 600 человек.