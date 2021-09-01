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Афганістан (450) евакуація (1928) Кулеба Дмитро (3175)

Приблизно 200 українців просять евакуації з Афганістану, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Приблизно 200 українців просять евакуації з Афганістану, - Кулеба

Ще приблизно 200 українців станом на вівторок просять евакуювати їх з Афганістану, але ситуація з кількістю охочих постійно змінюється. Також про допомогу з евакуацією своїх громадян України попросили чотири країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще", — повідомив міністр.

Він наголосив, що в Афганістані залишаються люди, зокрема діти та жінки, для яких виїхати зараз звідти — це можливість уникнути загрози їхньому життю та безпеці.

На запитання, чи може допомога України в евакуації громадян інших країн бути використаною як геополітична перевага і плюс у стосунках з іншими державами, Кулеба відповів: "Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його і перетворювати на маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують".

Раніше в МЗС України повідомляли, що продовжать евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення громадян влада може скорегувати залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Громадяни України звернулися до Зеленського з проханням про евакуацію з Афганістану. ВІДЕО

За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, українськими літаками з Афганістану вже вивезено понад 600 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
их количество будет постоянно увеличиваться - это родственники и знакомые вывезенных ранее
- Мустафа Найем пример - вывезешь одного афганца и вскоре за ним приедет весь кишлак Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4540 Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5435
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01.09.2021 07:15
+14
А оцієї нема?- З Уханя евакуювали, із Танзанії евакуювали. Ще б з Афганістану тепер...
Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 613
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01.09.2021 07:28
+13
Кулеба там что, украинские паспорта раздаёт?
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01.09.2021 07:40
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Это прикол?там на фото максимум 2 похожих.и кого вы до этого вывозили?
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01.09.2021 07:09 Відповісти
их количество будет постоянно увеличиваться - это родственники и знакомые вывезенных ранее
- Мустафа Найем пример - вывезешь одного афганца и вскоре за ним приедет весь кишлак Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4540 Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5435
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01.09.2021 07:15 Відповісти
таких брехунов как зе-лупени и парашники еще небыло!
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01.09.2021 07:15 Відповісти
Чего это. Пуйло всех перебрешет.
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01.09.2021 07:31 Відповісти
Шо то они на украинцев совсем не похожи.
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01.09.2021 08:04 Відповісти
Та понятно что там сейчас жуткий бардак. Я не МИДовский бардак имею ввиду, если шо.
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01.09.2021 07:13 Відповісти
Вот те на,две недели вывозят почти ежедневно а украинцев в Афгане становится все больше и больше.Так сколько украинцев в Афгане?Кто как не МИД и консульство должны знать точное количество,озвучте.
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01.09.2021 07:17 Відповісти
Найемы родню вывозят. Хотя зачем им это, талибы вроде же как пуштуны в основном?
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01.09.2021 07:28 Відповісти
А если на это посмотреть с другого ракурса,если кто-то под шумок почти легально вывозит нелегалов и не за спасибо?
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01.09.2021 08:00 Відповісти
Что то они очень загорелые как для украинцев. Идите нах. Хотите превратить Киев в отстойник для беженцев?
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01.09.2021 07:27 Відповісти
Почему Киев? - всю Украину.
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01.09.2021 08:01 Відповісти
Нет. Ети цигане по забитым уголкам и селам нашей страны не пойдут. Все в Киеве осядут где деньги и тусовки крутятся. Яркий пример тому Париж и Берлин где беженцев и бандитов из стран третьего мира уже больше чем местного населения
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01.09.2021 09:38 Відповісти
А оцієї нема?- З Уханя евакуювали, із Танзанії евакуювали. Ще б з Афганістану тепер...
Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 613
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01.09.2021 07:28 Відповісти
Экономит на билетах обратно...мир посмотреть и с МЗС подружится)))
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01.09.2021 10:40 Відповісти
Особо радует который флаг наоборот держит)) Вопрос "А что вы там делаете, Граждане Украины?." 2 недели ждали? Чего? Пока талибы возьмут под контроль аэропорт или поддельные документы? Дождались. У нас же АероТакси. За деньги можем и через Иран полететь. Я бы организовывал вывоз только тех кто в вышиванках, например.
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01.09.2021 07:37 Відповісти
И кусок сала пусть съест привселюдно перед посадкой в самолет!
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01.09.2021 12:43 Відповісти
Кулеба там что, украинские паспорта раздаёт?
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01.09.2021 07:40 Відповісти
А Україна їх туди посилала, хто всі ці люди з українськими паспортами і чим вони займались в Афганістані?
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01.09.2021 07:47 Відповісти
с№ка ржу-нимагу, сегодня в афганистане родилось 200 украинцев, 110 мальчиков, 90 девочек
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01.09.2021 07:48 Відповісти
Какие же это украинцы??? В вышиванки где?
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01.09.2021 07:52 Відповісти
На фото украинцы? И ещё вопрос возникает - какого луя они там делали, если и вправду громадяни України?
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01.09.2021 07:55 Відповісти
Были на курсах повышения квалификации по подрывной деятельности. Наемовские однокишлачники.
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01.09.2021 08:14 Відповісти
спочатку забирають тих хто платить по потрійному тарифу, потім по подвоєному а решта йде пішки в Пакистан
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01.09.2021 08:02 Відповісти
Это украинцы на фото? Тогда кто я?
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01.09.2021 08:03 Відповісти
Они приедут и скажут, кто ты. Потерпи, не много осталось, нам одного Наема мало.
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01.09.2021 08:12 Відповісти
Слуга
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01.09.2021 09:34 Відповісти
Это не украинцы, везут разных экстремистов в Украину. Они Украине ненужны.
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01.09.2021 08:11 Відповісти
Яким міцем,вони,українці?
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01.09.2021 08:20 Відповісти
Тем самым.....обрезанным.
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01.09.2021 08:31 Відповісти
Будь-якоиу непотрібу досить дати хабаря,й сфотаграфуватися зпрапорцем,й його навісять на українів
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01.09.2021 08:24 Відповісти
Україна-не БОРДЕЛЬ!!!
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01.09.2021 08:27 Відповісти
Стрёмные какие-то украинцы...
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01.09.2021 08:30 Відповісти
А как эти Наемы там оказались , почему раньше не уехали ? 🤦🙄🤔😳
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01.09.2021 08:33 Відповісти
Граждане Украины в застиранных простынях не ходят,тем более если хотят вернуться домой. А с другой стороны,надо увозить оттуда всех нормальных людей если есть возможность.Они не просто так с флажками стоят,весьма вероятно, что чувачки с фото вскоре полетят на вертолете, и эффектно раскачиваяь в петле на Кабулом, "порадуют" не только сердобольных талибов, но и весь мир. Будем же милосердны
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01.09.2021 08:36 Відповісти
За сколько интересно сейчас можно там украинский паспорт купить, наверное дома продают😁
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01.09.2021 08:46 Відповісти
как вариан помог ублюдок МустофаВнайом ...
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01.09.2021 08:51 Відповісти
как они там все так быстро украинцами становятся ? почкуются что ли ?
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01.09.2021 09:07 Відповісти
Наверное размножаются делением.
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01.09.2021 09:35 Відповісти
какие они украинцы? Граждане может быть. И сколько еще таких граждан захотят чтобы их доставили на передовую?
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01.09.2021 09:09 Відповісти
капец.....(( что снова 200 украинцев просится эвакуироваться....?(( уже который раз пишут что всё, все эвакуированы....и вдруг снова 100...потом вот 200 ...судя по фото с флажками коренные украинци просяться...кто решил что они украинци....или это они так говорят...?я думаю нужно брать...они поднимут нам заводы, будут работать на стройках строить нам дома, рук рабочих не хватает в стране нужно нишу заполнять....а они люди рабочие высоких квалификаций Приблизно 200 українців просять евакуації з Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1682 Приблизно 200 українців просять евакуації з Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1682 потом начнут возсоединения своих семей тянуть начнут сюда .великобритания приняла и сказала живите мол сколько хотите....так ясно сто корни пусят ,кто с рая захочет уезжать ....
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01.09.2021 09:23 Відповісти
А вот видос уже забацаный с этими лже-Украинцами Видос
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01.09.2021 09:26 Відповісти
Полная ссылка на ютюб с этими самозванцами www.youtube.com/watch?v=4me6tVJXoDw
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01.09.2021 09:26 Відповісти
Подивився відео ...
Поки не вивчать мову - нікого не забирати Приблизно 200 українців просять евакуації з Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8034
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01.09.2021 10:09 Відповісти
Не забудьте опиум в подарок лидеру прихватить
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01.09.2021 09:33 Відповісти
Так їх же вже Кулеба раз 5 вивіз, їх що по колу возять?
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01.09.2021 09:43 Відповісти
От,вибачайте на слові,б***дь, як тільки когось "припікає" у світі,так одразу чути з"йойки-ойки:-Україно,допоможи,спаси, змилуйся... А як Україні потрібно допомогти,то відразу чуємо:- А викогнайте отеє "домашнє завдання", а потім теє, а потім ще й отеє... А потім вже ми, мо-о-оже,вам і якось-неякось і допоможемо. Може... Якби ми опирались на ту "допомогу", а не на себе самих, то давно вже б "квакнули" під гусеницями парашеських танків. Ну,жінок , дітей і стариків спасти-святий обов"язок кожної нормальної цивілізованої людини,а тим більше Держави,яка поважає себе. Але отих бородатих хлопів у афганських нарядах,які так патрілтично держать у руках українські прапори і паспорти і волають про допомогу? Отут я би двадцять раз подумав,чи варто спасати людей не бажаючих захищати свою країну від бандюг тому,що глибоко цінують своє життя...
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01.09.2021 09:50 Відповісти
Только у жителей племени Тумба-юмба нет еще украинских паспортов. Как только инет им проведут тоже будут что то требовать.
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01.09.2021 10:09 Відповісти
Псля того, як Вавочка на всесь світ розтрубив про спецоперецію, не витягнувши всіх свої громадян, який шанс у них повернутися додому?
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01.09.2021 10:43 Відповісти
Что-то украинцев я там не вижу, одни наемы.
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01.09.2021 11:38 Відповісти
Через военкомат и на Донбасс пусть доказывают , что они украинцы!!! Я против чтобы за налоги которые я плачу катали этих псевдо украинцев!
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01.09.2021 13:19 Відповісти
Откуда украинские паспорта у афганцев? На фото пару человек славянской внешности. Они точно украинцы? Невже?
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01.09.2021 16:36 Відповісти
 
 