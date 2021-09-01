Приблизно 200 українців просять евакуації з Афганістану, - Кулеба

Ще приблизно 200 українців станом на вівторок просять евакуювати їх з Афганістану, але ситуація з кількістю охочих постійно змінюється. Також про допомогу з евакуацією своїх громадян України попросили чотири країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще", — повідомив міністр.

Він наголосив, що в Афганістані залишаються люди, зокрема діти та жінки, для яких виїхати зараз звідти — це можливість уникнути загрози їхньому життю та безпеці.

На запитання, чи може допомога України в евакуації громадян інших країн бути використаною як геополітична перевага і плюс у стосунках з іншими державами, Кулеба відповів: "Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його і перетворювати на маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують".

Раніше в МЗС України повідомляли, що продовжать евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення громадян влада може скорегувати залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

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За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, українськими літаками з Афганістану вже вивезено понад 600 осіб.