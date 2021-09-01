Металлургические компании мира показывают рекордную прибыль
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В результате благоприятной ценовой конъюнктуры крупнейшие металлургические компании мира с начала 2021 года получают рекордные прибыли.
Об этом пишет издание МинПром в статье "Стальное окно инвестиций".
В частности южнокорейская POSCO, шестой в мире производитель стали, объявила о самой высокой квартальной прибыли (апрель-мюль 2021 г.) за всю свою историю. Она превысила 1,9 млрд долл. Это в 10 раз больше, чем было годом ранее. Компания также увеличила размер ожидаемой выручки в текущем году – до примерно 32 млрд долл.
Почти 1,6 млрд долл чистой прибыли заработал за второй квартал-2021 ключевой японский производитель – Nippon Steel. Рост продаж, объемов производства и рентабельности позволил ей значительно улучшить прогноз прибыли по итогам всего финансового года, который закончится 31 марта 2022-го, – до 600 млрд иен (это почти 5,5 млрд долл).
Ярким примером также является опубликованная на днях финотчетность группы ArcelorMittal по результатам первого полугодия-2021. За указанный период холдинг получил 6,29 млрд долл чистой прибыли, что является лучшим показателем с 2008 г. Напомним, первое полугодие 2020 г. ArcelorMittal закончил с убытком в 1,68 млрд долл.
Столь благоприятный финансовый результат меткомпаний объясняется тем, что спрос на сырьевые товары, в частности и стальную продукцию, уже с конца 2020 г. опережал рыночное предложение. Закрытые в начале пандемии сталеплавильные мощности не успели вернуться оперативно в строй. Поэтому легкий, но постоянный товарный голод подстегивал цены в металлургическом сегменте до исторических максимумов последнего десятилетия, а то и более длинных периодов.
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То металлолома нет, то перевозки делают производство убыточным, то просто Ахметову, Коломою и Фирташу не охота прибыли показывать.
Виходить в очі брехали!!
как так то???
В глобалкризис имеют сверхприбыли, своего президента-марионетку, целый парламент своих слуг, свои топовые телеканалы, 73% своих глупеньких буратин, которым на своих телеканалах с три короба соврешь, немножко подпоешь и делай с ними, что хошь.
В результате они владеют огромной коррумпированной страной, где деньги решают все, а они имеют больше чем кто либо финансовых ресурсов, поэтому и управляют страной уже много лет.