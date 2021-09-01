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металлургия (443) прибыль (92)

Металлургические компании мира показывают рекордную прибыль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Металлургические компании мира показывают рекордную прибыль

В результате благоприятной ценовой конъюнктуры крупнейшие металлургические компании мира с начала 2021 года получают рекордные прибыли.

 Об этом пишет издание МинПром в статье "Стальное окно инвестиций".

В частности южнокорейская POSCO, шестой в мире производитель стали, объявила о самой высокой квартальной прибыли (апрель-мюль 2021 г.) за всю свою историю. Она превысила 1,9 млрд долл. Это в 10 раз больше, чем было годом ранее. Компания также увеличила размер ожидаемой выручки в текущем году до примерно 32 млрд долл.

Почти 1,6 млрд долл чистой прибыли заработал за второй квартал-2021 ключевой японский производитель – Nippon Steel. Рост продаж, объемов производства и рентабельности позволил ей значительно улучшить прогноз прибыли по итогам всего финансового года, который закончится 31 марта 2022-го, – до 600 млрд иен (это почти 5,5 млрд долл).

Ярким примером также является опубликованная на днях финотчетность группы ArcelorMittal по результатам первого полугодия-2021. За указанный период холдинг получил 6,29 млрд долл чистой прибыли, что является лучшим показателем с 2008 г. Напомним, первое полугодие 2020 г. ArcelorMittal закончил с убытком в 1,68 млрд долл.

Столь благоприятный финансовый результат меткомпаний объясняется тем, что спрос на сырьевые товары, в частности и стальную продукцию, уже с конца 2020 г. опережал рыночное предложение. Закрытые в начале пандемии сталеплавильные мощности не успели вернуться оперативно в строй. Поэтому легкий, но постоянный товарный голод подстегивал цены в металлургическом сегменте до исторических максимумов последнего десятилетия, а то и более длинных периодов.
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Топ комментарии
+11
Это получается, что вокруг металургия цветет и пахнет, а у нас почему-то лыжи опять не едут.

То металлолома нет, то перевозки делают производство убыточным, то просто Ахметову, Коломою и Фирташу не охота прибыли показывать.
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01.09.2021 11:27
+6
Это получается, что украинские металлурги должны в своей зарплате сравняться с лучшими мировыми производителями или как? Дэ гроши для работяг?... Металлургические компании мира показывают рекордную прибыль - Цензор.НЕТ 1263
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01.09.2021 11:17
+5
Лише наші алігархи розповідають про власне зубожіння.
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01.09.2021 11:29
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Это получается, что украинские металлурги должны в своей зарплате сравняться с лучшими мировыми производителями или как? Дэ гроши для работяг?... Металлургические компании мира показывают рекордную прибыль - Цензор.НЕТ 1263
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01.09.2021 11:17 Ответить
Это получается, что вокруг металургия цветет и пахнет, а у нас почему-то лыжи опять не едут.

То металлолома нет, то перевозки делают производство убыточным, то просто Ахметову, Коломою и Фирташу не охота прибыли показывать.
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01.09.2021 11:27 Ответить
та да, ще тиждень тому тут були статті-скиглення про те що ціни на метал падають і суцільні збитки у металургів. благали про держдопомогу.
Виходить в очі брехали!!
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01.09.2021 13:54 Ответить
неохота
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02.09.2021 14:44 Ответить
Лише наші алігархи розповідають про власне зубожіння.
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01.09.2021 11:29 Ответить
А откуда такой вывод? С какх пор зарплата зависит от прибыли? Зарплата это про производительность труда. У нас на предприятиях на те же объёмы продукции работает в 2-3 раза больше людей. Как только сократят 100 человек - начинается вселенский вой. Выбирайте - или кол-во рабочих мест, или зарплата.
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01.09.2021 22:31 Ответить
несколько дней назад читал новость на Цензоре что падение доходов украинцев и раскачка внутренней инфляции связаны с падением цен на продукцию и упадом в мировой металлургии.

как так то???
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01.09.2021 11:29 Ответить
ну это другое
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01.09.2021 11:34 Ответить
Лише ахмєтов у збитках і вимагає заборонити експорт металолому щоб забирати в людей задарма.Ніяк не нажеруться. То запорожці змушували купувати у васадзе тепер металолом ахмєтову дарувать все свого виробника підтримують за рахунок людей.
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01.09.2021 11:31 Ответить
А где он показывает убытки? Не надо путать отчёт и убытки, предприятия металлургические как были в топе по налогам, так и остались. Больше них платят только табачники, но сугубо за счёт акциза и покупателей внутри страны.
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01.09.2021 22:32 Ответить
Де заробив ті статки той платник податків? Збитки він не показує а просто вимагає заборонити експорт метало брухту бо бачте в нього не вистачає дармового сирцю,і це загрожує його металургії.
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01.09.2021 22:43 Ответить
Ахметов, Пинчук и Беня одни из самых счастливых людей планеты.
В глобалкризис имеют сверхприбыли, своего президента-марионетку, целый парламент своих слуг, свои топовые телеканалы, 73% своих глупеньких буратин, которым на своих телеканалах с три короба соврешь, немножко подпоешь и делай с ними, что хошь.
В результате они владеют огромной коррумпированной страной, где деньги решают все, а они имеют больше чем кто либо финансовых ресурсов, поэтому и управляют страной уже много лет.
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01.09.2021 11:37 Ответить
А кто же это проголосовал за президента-марионетку и парламент слуг? Кто же это был? Вы случайно не знаете?
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01.09.2021 11:42 Ответить
у твоего комента шоколадный привкус
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01.09.2021 11:43 Ответить
а сколько у нас ГОСУДАРСТВЕННЫХ металлургических компаний ???
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01.09.2021 11:37 Ответить
И только украинским металургам то металолома нехватает, то Китай палки в колёса ставит...
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01.09.2021 11:41 Ответить
Я так розумію, щ це Пвнчук і Ахметов дотують тих клятих буржкїнських металургів! Бо як зрозуміти їхні плачі про зубожіння української металургії, клчтихбагатих іноземців, які дозволяють собі перекуповувати металобрухт за 10 гривень/кіл замість 1 гривні/кіло, як вигідно Пінчуку з Ахметовим. Думаю, було б добре позбавити їх такої важкої ноші і суцільних збитків і забрати у них металургію.
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01.09.2021 11:54 Ответить
Используя украинскую руду,которую ахветка бесконтрольно вывозит оформляя продажу за копейки.
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01.09.2021 12:14 Ответить
За какие копейки, если цена рыночная? Его бы уже давно стопорнули в других странах с антидемпингом, не надо говорить ерунду.
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01.09.2021 22:30 Ответить
Читай внимательно и пытайся соображать,оформляет экспорт за дешево,прогоняет через прокладку и легализует прибыль там,не придуряйся.
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02.09.2021 08:17 Ответить
Да, токмо уже говорят о том, что в ближайшие месяцы будет сильный спад по ценам. Это не тот рынок, где стабильный рост. Вспомните как относительно недавно цены в два раза были ниже.
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01.09.2021 22:21 Ответить
Долго розовые очки носить не понадобится, скачки происходят постоянно и после роста, думаю, ждите конкретного падение цен.
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23.10.2021 17:29 Ответить
 
 