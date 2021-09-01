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металургія (318) прибуток (55)

Металургійні компанії світу показують рекордний прибуток

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Металургійні компанії світу показують рекордний прибуток

Унаслідок сприятливої ​​цінової кон'юнктури найбільші металургійні компанії світу з початку 2021 року отримують рекордні прибутки.

Про це пише видання Мінпром в статті "Сталеве вікно інвестицій".

Зокрема, південнокорейська POSCO, шостий у світі виробник сталі, оголосила про найвищий квартальний прибуток (квітень-липень 2021 р.) за всю свою історію. Він перевищив 1,9 млрд дол. Це в 10 разів більше, ніж було роком раніше. Компанія також збільшила розмір очікуваної виручки в поточному році - до приблизно 32 млрд дол.

Майже 1,6 млрд дол. чистого прибутку заробив за другий квартал-2021 ключовий японський виробник - Nippon Steel. Зростання продажів, обсягів виробництва і рентабельності дозволило їй значно поліпшити прогноз прибутку за підсумками всього фінансового року, який закінчиться 31 березня 2022 р., - до 600 млрд ієн (це майже 5,5 млрд дол.).

Яскравим прикладом також є опублікована днями фінзвітність групи ArcelorMittal за результатами першого півріччя-2021. За вказаний період холдинг отримав 6,29 млрд дол. чистого прибутку, що є найкращим показником з 2008 р. Нагадаємо, перше півріччя 2020 р. ArcelorMittal закінчив зі збитками в 1,68 млрд дол.

Настільки сприятливий фінансовий результат меткомпаній пояснюється тим, що попит на сировинні товари, в тому числі і сталеву продукцію, вже з кінця 2020 р. випереджав ринкову пропозицію. Закриті на початку пандемії сталеплавильні потужності не встигли повернутися оперативно в лад. Тому легкий, але постійний товарний голод підстьобував ціни в металургійному секторі до історичних максимумів останнього десятиліття, а то і більш тривалих періодів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Это получается, что вокруг металургия цветет и пахнет, а у нас почему-то лыжи опять не едут.

То металлолома нет, то перевозки делают производство убыточным, то просто Ахметову, Коломою и Фирташу не охота прибыли показывать.
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01.09.2021 11:27
+6
Это получается, что украинские металлурги должны в своей зарплате сравняться с лучшими мировыми производителями или как? Дэ гроши для работяг?... Металлургические компании мира показывают рекордную прибыль - Цензор.НЕТ 1263
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01.09.2021 11:17
+5
Лише наші алігархи розповідають про власне зубожіння.
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01.09.2021 11:29
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Это получается, что украинские металлурги должны в своей зарплате сравняться с лучшими мировыми производителями или как? Дэ гроши для работяг?... Металлургические компании мира показывают рекордную прибыль - Цензор.НЕТ 1263
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01.09.2021 11:17 Відповісти
Это получается, что вокруг металургия цветет и пахнет, а у нас почему-то лыжи опять не едут.

То металлолома нет, то перевозки делают производство убыточным, то просто Ахметову, Коломою и Фирташу не охота прибыли показывать.
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01.09.2021 11:27 Відповісти
та да, ще тиждень тому тут були статті-скиглення про те що ціни на метал падають і суцільні збитки у металургів. благали про держдопомогу.
Виходить в очі брехали!!
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01.09.2021 13:54 Відповісти
неохота
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02.09.2021 14:44 Відповісти
Лише наші алігархи розповідають про власне зубожіння.
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01.09.2021 11:29 Відповісти
А откуда такой вывод? С какх пор зарплата зависит от прибыли? Зарплата это про производительность труда. У нас на предприятиях на те же объёмы продукции работает в 2-3 раза больше людей. Как только сократят 100 человек - начинается вселенский вой. Выбирайте - или кол-во рабочих мест, или зарплата.
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01.09.2021 22:31 Відповісти
несколько дней назад читал новость на Цензоре что падение доходов украинцев и раскачка внутренней инфляции связаны с падением цен на продукцию и упадом в мировой металлургии.

как так то???
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01.09.2021 11:29 Відповісти
ну это другое
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01.09.2021 11:34 Відповісти
Лише ахмєтов у збитках і вимагає заборонити експорт металолому щоб забирати в людей задарма.Ніяк не нажеруться. То запорожці змушували купувати у васадзе тепер металолом ахмєтову дарувать все свого виробника підтримують за рахунок людей.
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01.09.2021 11:31 Відповісти
А где он показывает убытки? Не надо путать отчёт и убытки, предприятия металлургические как были в топе по налогам, так и остались. Больше них платят только табачники, но сугубо за счёт акциза и покупателей внутри страны.
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01.09.2021 22:32 Відповісти
Де заробив ті статки той платник податків? Збитки він не показує а просто вимагає заборонити експорт метало брухту бо бачте в нього не вистачає дармового сирцю,і це загрожує його металургії.
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01.09.2021 22:43 Відповісти
Ахметов, Пинчук и Беня одни из самых счастливых людей планеты.
В глобалкризис имеют сверхприбыли, своего президента-марионетку, целый парламент своих слуг, свои топовые телеканалы, 73% своих глупеньких буратин, которым на своих телеканалах с три короба соврешь, немножко подпоешь и делай с ними, что хошь.
В результате они владеют огромной коррумпированной страной, где деньги решают все, а они имеют больше чем кто либо финансовых ресурсов, поэтому и управляют страной уже много лет.
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01.09.2021 11:37 Відповісти
А кто же это проголосовал за президента-марионетку и парламент слуг? Кто же это был? Вы случайно не знаете?
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01.09.2021 11:42 Відповісти
у твоего комента шоколадный привкус
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01.09.2021 11:43 Відповісти
а сколько у нас ГОСУДАРСТВЕННЫХ металлургических компаний ???
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01.09.2021 11:37 Відповісти
И только украинским металургам то металолома нехватает, то Китай палки в колёса ставит...
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01.09.2021 11:41 Відповісти
Я так розумію, щ це Пвнчук і Ахметов дотують тих клятих буржкїнських металургів! Бо як зрозуміти їхні плачі про зубожіння української металургії, клчтихбагатих іноземців, які дозволяють собі перекуповувати металобрухт за 10 гривень/кіл замість 1 гривні/кіло, як вигідно Пінчуку з Ахметовим. Думаю, було б добре позбавити їх такої важкої ноші і суцільних збитків і забрати у них металургію.
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01.09.2021 11:54 Відповісти
Используя украинскую руду,которую ахветка бесконтрольно вывозит оформляя продажу за копейки.
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01.09.2021 12:14 Відповісти
За какие копейки, если цена рыночная? Его бы уже давно стопорнули в других странах с антидемпингом, не надо говорить ерунду.
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01.09.2021 22:30 Відповісти
Читай внимательно и пытайся соображать,оформляет экспорт за дешево,прогоняет через прокладку и легализует прибыль там,не придуряйся.
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02.09.2021 08:17 Відповісти
Да, токмо уже говорят о том, что в ближайшие месяцы будет сильный спад по ценам. Это не тот рынок, где стабильный рост. Вспомните как относительно недавно цены в два раза были ниже.
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01.09.2021 22:21 Відповісти
Долго розовые очки носить не понадобится, скачки происходят постоянно и после роста, думаю, ждите конкретного падение цен.
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23.10.2021 17:29 Відповісти
 
 