США анонсировали Украине поддержку в размере $3 млрд
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Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) анонсировал предоставление Украине помощи в размере 3 млрд долларов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Белого дома.
Отмечается, что визит президента США в Вашингтон будет использован для углубления экономического партнерства.
"Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки "Эксимбанка" в размере 3 млрд долларов", - говористся в сообщении.
При этом 60 миллионов будут предназначаться для дополнительных противотанковых систем Javelin и другого оборонительного вооружения.
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Это сумасшедшие деньги для сравнительно небольшой страны. Да ещё и старый Евросоюз подкинул Польше за 20 лет около 100 миллиардов евро помощи.
Так что, "польское экономическое чудо" весьма просто объясняется...
Все что сейчас делается позитивного и прогрессивного в Украине, делается на базе и на фундаменте, которые заложил Порох за 5 лет своего президенства.