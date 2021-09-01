США анонсували Україні підтримку в розмірі $3 млрд
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Експортно-імпортний банк США (Ексімбанк) анонсував надання Україні допомоги в розмірі 3 млрд доларів. Це станеться після підписання меморандуму про взаєморозуміння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дома.
Зазначається, що візит президента США до Вашингтона буде використаний для поглиблення економічного партнерства.
"Наші країни завершать роботу над меморандумом про комерційну співпрацю, а Експортно-імпортний банк і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки "Ексімбанку" в розмірі 3 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.
При цьому 60 мільйонів будуть призначатися для додаткових протитанкових систем Javelin і іншого оборонного озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
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от 80 грн./т
Это сумасшедшие деньги для сравнительно небольшой страны. Да ещё и старый Евросоюз подкинул Польше за 20 лет около 100 миллиардов евро помощи.
Так что, "польское экономическое чудо" весьма просто объясняется...
Все что сейчас делается позитивного и прогрессивного в Украине, делается на базе и на фундаменте, которые заложил Порох за 5 лет своего президенства.