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США анонсували Україні підтримку в розмірі $3 млрд

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

США анонсували Україні підтримку в розмірі $3 млрд

Експортно-імпортний банк США (Ексімбанк) анонсував надання Україні допомоги в розмірі 3 млрд доларів. Це станеться після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дома.

Зазначається, що візит президента США до Вашингтона буде використаний для поглиблення економічного партнерства.

"Наші країни завершать роботу над меморандумом про комерційну співпрацю, а Експортно-імпортний банк і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки "Ексімбанку" в розмірі 3 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому 60 мільйонів будуть призначатися для додаткових протитанкових систем Javelin і іншого оборонного озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий пакет допомоги від США передбачає поставку Javelin в Україну, - AP

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+66
Це Юля, бойовий медик. Їй 20 років.
США окажут Украине помощь в размере $3 млрд, - Белый дом - Цензор.НЕТ 395

За два тижні Юлі виповниться 21, і свій день народження дівчина проведе на фронті, як і останніх півтора року.
Учора вона надавала першу допомогу своєму командиру - важке наскрізне кульове поранення в голову. Сьогодні Юля давала своє перше інтерв'ю і трохи хвилювалася перед камерою. Але коли вчора в окопі колола знеболювальне, коли бинтувала пораненого, була максимально зібрана і впевнена. Коли лік йде на секунди, нервувати немає часу.
Лише коли бійця забрали до шпиталю, зізнається - присіла і затрусилася.
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01.09.2021 13:11
+15
Юля надавала допомогу командиру, після поранення ворожим снайпером.
ВАЗеленський, де антиснайперські комплекси?
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01.09.2021 13:18
+13
и мамка её тоже медик.. недалеко от дочи служит..
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01.09.2021 13:16
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И снова молчок о том кредит это или халява.
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01.09.2021 17:47 Відповісти
Американский государственный экспортно-импортный банк выделит украинскому Минэкономики $3 млрд кредита. Такие меры предусматривает меморандум о взаимопонимании, который подпишут обе стороны.
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01.09.2021 17:53 Відповісти
По сути это ленд-лиз, так как деньги Киев не увидит, а будет получать товары в кредит.
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01.09.2021 18:18 Відповісти
Природний рядовий пісок замовили по 1 219 грн./куб. м. У серпні на дорожніх тендерах Київської САД він коштував від чотирьох до десяти разів дешевше - 117-272 грн./куб. м, а на тендері Чопської міськради щодо водогону в чотири рази дешевше - 300 грн./куб. м.
Усі марки і фракції щебеню коштують однаково - 1 614 грн./куб. м. Це вчетверо дорожче навіть від цін різних фракцій щебеню липневого моніторингу ДержДорНДІ по Закарпаттю у 382-411 грн./куб. м. На будівельних тендерах можна знайти ще нижчі ціни. Наприклад, на згаданому тендері в Чопі різний щебінь був уп'ятеро дешевший - 292-310 грн./куб. м.https://nashigroshi.org/2021/08/31/rozbudovu-kpp-uzhhorod-za-156-mil-*****-mytnytsia-tezh-zamovyla-za-skazhenymy-tsinamy/
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01.09.2021 18:41 Відповісти
Песок овражный навалом 098-49-393-49

В наличии

от 80 грн./т
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01.09.2021 18:44 Відповісти
Ото песка можно закупить. Почти состав
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01.09.2021 18:42 Відповісти
Для тих, хто не розуміє сутності і механізму американської "допомоги": американські фірми отримають додатковий збут (прибуток) в Україні, ще й американський банк отримає відсотки за кредит, тому що продаж в кредит. Ось американська допомога в усій красі!
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01.09.2021 18:51 Відповісти
Хорошая допомога. А ты хотел бы Ленд- лиз?
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01.09.2021 19:22 Відповісти
Интересно про Ленд-лиз (в позитиве)1. переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);2. в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США[3].
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01.09.2021 20:40 Відповісти
хорошо.
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01.09.2021 20:31 Відповісти
А наши герои-заробитчане 12 лярдов в год дают (без иронии)......А дальше, как показывает опыт помощь может оказаться банальным кредитом....Правда, ели процент посильный - то тоже неплохо.
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01.09.2021 20:36 Відповісти
ПыСы. К стати, к таким вещам прибегали многие страны. Например Ю.Корея в поиске дешевых кредитов в начале 60-х обратилась к Германии. Та в ответ поставила условие прислать на работы (сиделками и шахтерами) несколько тысяч молодых корейцев. Таковые нашлись, но в отличие от эмигрантов из африки, корейцы ПАХАРИ. И как только немцы увидели самоотверженный труд корейцев - всем автоматом дали гражданство. Всегда было прикольно наблюдать, как хлопцы с корейскими фейсами чешут по немецки.....(они уже внуки тех заробитчан)....Такие вот дела....
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01.09.2021 20:48 Відповісти
3 миллиарда - это очень хороший жест со стороны США. Респект американцам: щедрая нация, очень многим народам помогли поднять экономику. Только одна Польша с её небольшой территорией всего лишь 370 тыс. кв. км получила от США за 10 лет прямую безвозвратную денежную помощь на сумму 50 миллиардов долларов.
Это сумасшедшие деньги для сравнительно небольшой страны. Да ещё и старый Евросоюз подкинул Польше за 20 лет около 100 миллиардов евро помощи.

Так что, "польское экономическое чудо" весьма просто объясняется...
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01.09.2021 22:52 Відповісти
И что с того что подкинули?? нет это совсм не обьяснение аж ниразу. В Польше не воровали - вот это обьяснение, и корупция была в разы меньше. А в Украине сколько не подкидывай тупо украдут. По сути все эти бабки осядут у бабломойского, ахметки и прочей мрази прикорытной. На месте США я бы вообще ничего не давал. Кстати за все эти годы Украине дали тоже десятки миллиардов, что то я не вижу экономического чуда как в Польше,0 странно да..??
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01.09.2021 23:42 Відповісти
3 это понты шо на них купиш...300 от этода
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01.09.2021 22:55 Відповісти
Не благодаря зебильной мрази.
Все что сейчас делается позитивного и прогрессивного в Украине, делается на базе и на фундаменте, которые заложил Порох за 5 лет своего президенства.
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02.09.2021 10:16 Відповісти
У такой подачки не может не быть условий.... Ясный пень - нам их не озвучат. Вопрос: потянет ли зеля их выполнить, чтоб потянуть в Оман 3 лярда.
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02.09.2021 10:33 Відповісти
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