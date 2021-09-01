Новий пакет допомоги від США передбачає поставку Javelin в Україну, - AP
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Новий пакет допомоги від США передбачає поставку протитанкових ракет Javelin.
Про це пише АР, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Нарощування Росією сил і засобів уздовж українського кордону виявило недоліки в здатності українських військових захиститися від російського вторгнення. Значні прогалини в потенціалі України повинні бути терміново усунені для посилення стримування у світлі нинішньої російської загрози", - цитує видання повідомлення адміністрації Байдена Конгресу.
У цьому ж повідомленні адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення військової активності Росії вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.
"Нова військова допомога покликана продемонструвати, що США віддані безпеці України. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin", - повідомляє АР.
Як раніше повідомляло агентство, президент США Джо Байден доручив Держдепартаменту виділити Україні до 60 мільйонів доларів із коштів Пентагону.
Кошти спрямують на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні.
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