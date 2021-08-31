Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів

Між Державним космічним агентством України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки укладено Меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Меморандумом створюються правові підстави та механізми спільного використання космічної ситуаційної обізнаності з метою підвищення безпеки космічних польотів, обміну послугами та інформацією", - сказано в повідомленні.

Документ дозволить отримувати системну інформацію про стан загальної навколоземної космічної обстановки, поточний стан космічної діяльності країн світу.

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