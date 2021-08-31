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Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів
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Між Державним космічним агентством України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки укладено Меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Меморандумом створюються правові підстави та механізми спільного використання космічної ситуаційної обізнаності з метою підвищення безпеки космічних польотів, обміну послугами та інформацією", - сказано в повідомленні.
Документ дозволить отримувати системну інформацію про стан загальної навколоземної космічної обстановки, поточний стан космічної діяльності країн світу.
Топ коментарі
+7 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар31.08.2021 23:43
+4 Серж Рача
показати весь коментар31.08.2021 23:48
+4 Andy Jumeirach
показати весь коментар31.08.2021 23:49
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Будь ласка, зачекайте...
типа мы должны обидится?
в окно его выкиньте
жалко, что фейк
гатовит зеля в США,
две пачки договоров трудных,
и меморандумов ... сто два !
Мавзолейные поплачьте....Мымра ********* ФАС...
И чем он закончился!.....
Это уже просто анекдот, меморандум о безопасности космических полётов. Украина что, в космос уже летает?
Может, американцы просто издеваются над величайшим лидером всей вселенной?