Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки заключен Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов и предоставления услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Меморандумом создаются правовые основания и механизмы совместного использования космической ситуационной осведомленности с целью повышения безопасности космических полетов, обмена услугами и информацией", - сказано в сообщении.
Документ позволит получать системную информацию о состоянии общей околоземной космической обстановки, текущее состояние космической деятельности стран мира.
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типа мы должны обидится?
в окно его выкиньте
жалко, что фейк
гатовит зеля в США,
две пачки договоров трудных,
и меморандумов ... сто два !
Мавзолейные поплачьте....Мымра ********* ФАС...
И чем он закончился!.....
Это уже просто анекдот, меморандум о безопасности космических полётов. Украина что, в космос уже летает?
Может, американцы просто издеваются над величайшим лидером всей вселенной?