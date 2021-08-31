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Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

Между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки заключен Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов и предоставления услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Меморандумом создаются правовые основания и механизмы совместного использования космической ситуационной осведомленности с целью повышения безопасности космических полетов, обмена услугами и информацией", - сказано в сообщении.

Документ позволит получать системную информацию о состоянии общей околоземной космической обстановки, текущее состояние космической деятельности стран мира.

Смотрите: Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Это победа, я считаю.
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31.08.2021 23:43
+4
Ещё какая , по количеству заключённых пустых мемораундов ослик может попасть в книгу рекордов Гиннеса
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31.08.2021 23:48
+4
о скоко нам аткрытий чудных-
гатовит зеля в США,
две пачки договоров трудных,
и меморандумов ... сто два ! Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 1522
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31.08.2021 23:49
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Это победа, я считаю.
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31.08.2021 23:43 Ответить
Ещё какая , по количеству заключённых пустых мемораундов ослик может попасть в книгу рекордов Гиннеса
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31.08.2021 23:48 Ответить
правостороннее или всё же левостороннее движение ?
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01.09.2021 00:07 Ответить
🤣🤣🤣🤣
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31.08.2021 23:56 Ответить
Это после аварии "слуги" Трухина американцы решили перестраховаться и в космосе Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов - Цензор.НЕТ 1523
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31.08.2021 23:44 Ответить
Серьезный меморандум Особенно если учитывать что у на даже спутника нет в космическом пространстве Но мы - летаем....в воображении нашей власти Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов - Цензор.НЕТ 666
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31.08.2021 23:44 Ответить
А якщо слуги полетять, та ще і під наркотою? Отож.
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31.08.2021 23:46 Ответить
"Британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну, в рамках которой на поверхность спутника будет доставлена техника для проведения научных исследований. Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Spacebit осуществит первую украинскую миссию на Луну» рассказал основатель и генеральный директор компании Павел Танасюк."
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31.08.2021 23:47 Ответить
Мутновата эта компания Spacebit
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31.08.2021 23:49 Ответить
Адблок запрещает смотреть сайт этой компании ка фишинговый. Впрочем как и все что написано в этой статье.
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01.09.2021 00:01 Ответить
Я статью в Форбс читал про эту контору. Все очень мутно, штат - аж 6 человек.
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01.09.2021 00:18 Ответить
А шо у этого вiслюка не мутное?
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01.09.2021 09:43 Ответить
Ага. Украинцы в этой миссии оставили на луне памятный знак в виде сала...
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01.09.2021 07:10 Ответить
Зеленському в США розставили червоні лінії, щоб не заходив за прапорці.Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов - Цензор.НЕТ 1271
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31.08.2021 23:46 Ответить
А праворуч стоїть його ледя?
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31.08.2021 23:49 Ответить
как был шутом, так и остался!
типа мы должны обидится? Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 6259
в окно его выкиньте

жалко, что фейк
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31.08.2021 23:54 Ответить
ну хоть шо-то подписал ... Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов - Цензор.НЕТ 5029
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31.08.2021 23:48 Ответить
Подивись на фотку вище. Він лише присутній як статист.
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31.08.2021 23:50 Ответить
о скоко нам аткрытий чудных-
гатовит зеля в США,
две пачки договоров трудных,
и меморандумов ... сто два ! Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 1522
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31.08.2021 23:49 Ответить
Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 9594 Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 8287 Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 8287
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31.08.2021 23:55 Ответить
це перемога
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31.08.2021 23:50 Ответить
Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 229
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31.08.2021 23:51 Ответить
🤣😅🤣😅😂
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31.08.2021 23:57 Ответить
Льоня одобряє!
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31.08.2021 23:54 Ответить
дуже радiйемо важливому меморандуму. а ще треба пiдписати меморандум про безпеку парусного судоходства в антарктицi ...
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31.08.2021 23:54 Ответить
По посадке миллиарда деревьев на Венере.
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31.08.2021 23:56 Ответить
можна й такий. не завадить
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31.08.2021 23:57 Ответить
тепер ми всi точно знайемо шо вiзит Зе до Сполучених Штатiв був не марний
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01.09.2021 00:00 Ответить
Зустріч Президента і зустріч преЗЕдента ! Просто констатація факту...Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 4770
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01.09.2021 00:02 Ответить
нехай ще подякуйе шо не отак

Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 7892
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01.09.2021 00:08 Ответить
США выделяют Украине около 60 ярдов долларов каже Голос Америки....
Мавзолейные поплачьте....Мымра ********* ФАС... Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 2609
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01.09.2021 00:19 Ответить
Меморандум?)) От одного слова корежит)))
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01.09.2021 00:24 Ответить
Был уже один такой меморандум.
И чем он закончился!.....
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01.09.2021 00:28 Ответить
Более 40 ярдов долларов США выделяют на энергетическую безопасность Украины и обороноспособность,остальные средства пойдут в различные отрасли промышленности и сельского хозяйства....самое интересное что Зеленский ничего не просил,от слова СОВСЕМ...
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01.09.2021 00:30 Ответить
Ольга ********* уволится с работы.... Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 7615 Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 7615
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01.09.2021 00:33 Ответить
Ну вот, в то время как космические корабли бороздят просторы Вселенной.
Это уже просто анекдот, меморандум о безопасности космических полётов. Украина что, в космос уже летает?
Может, американцы просто издеваются над величайшим лидером всей вселенной?
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01.09.2021 00:33 Ответить
Сразу видно кто кнопает сюда из Украины, а кто из РАБссии Тупорылой.... Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 3529Болваны блин....
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01.09.2021 00:37 Ответить
Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 1388 Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 2972Этот самолет украинский принадлежит Илану Маску и его космической программе SPACEX...поплачьте Зеля продался Госдепу и Пентагону... Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 2356
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01.09.2021 00:39 Ответить
Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 7371 Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 9540Украинец Юрий Кондратюк проложивший путь к полетам на Луну...вы хот знали об этом?
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01.09.2021 00:45 Ответить
Ах да,у вас же Королев герой.... Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 5022
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01.09.2021 00:46 Ответить
Американские астронавты побывавшие на Луне летали по марштруту который придумал Кондратюк...они ее так и назвали "Трасса Кондратюка" Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів - Цензор.НЕТ 4474
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01.09.2021 00:58 Ответить
Анекдот - вова и космос.
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01.09.2021 04:36 Ответить
...о чём, о чём? Вдумайтесь о смысле меморандума , значит в противном случае для космических гаджетов при сборке ОТК нормальным бы вкручивать болты выточенные пьяным токарем? Или сборщик "сбодуна"? Отрасль "космос", как наиболее сложная область деятельности человека и так подразумевает беспрецендентные мера БЕЗОПАСНОСТИ!!! А, тут опять в стиле нашего руководства "яркие декорации" на фоне доброго отношения руководства НАСА к достижениям нашей страны. Называеться - "напрсились"
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01.09.2021 05:19 Ответить
Это наверное специально для зели такую хрень "меморандумную" сморозили. Чтоб хоть что-то подписать.)
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01.09.2021 09:29 Ответить
 
 