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Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Украины обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина должна вновь стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном, проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", - написал Зеленский.
Он также добавил, что ожидает руководителя NASA с визитом в Украине.
Топ комментарии
+30 Петро Чайка 721da89e
показать весь комментарий31.08.2021 20:09
+28 Привет
показать весь комментарий31.08.2021 19:46
+27 wittmann1980
показать весь комментарий31.08.2021 19:49
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Кто не в курсе, с анекдота:
Зустрічаються два українці та й один другому каже:
- Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну я його з гвинтівки ба-бах і вбив.
- Добре зробили куме.
- А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бах-бах та й убив.
- Ну добре зробили куме.
- А сьогодні я встаю, а весь ставок москалі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв.
- Та ви куме брешете.
- Та брешу, але як би гарно було.
На превеликий жаль, новина не достовірна(
похоже на фильм "Диктатор" с Коеном
Это типо как "китайцы вновь должны добывать порох"
Дааааа????? Мсье президент, ты это... очухайся...
или как там фон, или герр, ибо Украина космическое государство была когда ты еще не сказал что то кроме - дай кал.басы по пару рублей
и да - мне это обидно, но не так как тем кто там работали и хотят тебе что-то сказать
- дышится хорошо, но нюхать неудобно ...
Теперь будет рассказывать, что он ровня Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину...
Виборці клоуна мають обпісятись від ейфорії
1 ч ·
Зеленский заявил в США: Украина должна стать снова космическим государством
Теперь ЗЕ знает, что космос - это не только погоняло или физическое состояние.