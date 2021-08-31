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Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты. ФОТО

Президент Украины обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина должна вновь стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном, проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", - написал Зеленский.

Он также добавил, что ожидает руководителя NASA с визитом в Украине.

Читайте: Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров

Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты 01
Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты 02
Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+30
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8118
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31.08.2021 20:09
+28
NASAвали...😀
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31.08.2021 19:46
+27
Осталось заскочить в Дисней-ленд, к своим.
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31.08.2021 19:49
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И шо?
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31.08.2021 19:44 Ответить
NASAвали...😀
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31.08.2021 19:46 Ответить
Ленке да- она с пожарниками развлекается Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 1050
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31.08.2021 19:47 Ответить
І всьо! Відправить його Байден в "космос" нюхати "зорі" Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 5196
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31.08.2021 19:47 Ответить
космос кокос мос
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01.09.2021 00:17 Ответить
просто теперь постоянные падения будут не только у кацапов ..
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31.08.2021 19:53 Ответить
неужели заказал космическое пианино... Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 4657
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31.08.2021 19:56 Ответить
Враховуючи фото статті, то NASA перед візитом Зе було ознайомлене з його попередньою діяльністю))
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31.08.2021 20:06 Ответить
Проекти, прожекти..... какоси, айкоси......
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31.08.2021 20:04 Ответить
Зеледент приедет и срочно космодром с центром управления начнет строить. Такой хороший повод организовать еще один фонд для распила. Бородатая бабушка ну очень довольна будет.
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31.08.2021 20:16 Ответить
В кожній області до нового року збудувати космодром, не важливо який, щоб на 500 осіб робітників!
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31.08.2021 21:13 Ответить
К сожалению ию не улетел
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31.08.2021 19:46 Ответить
Билл Нельсон Косоворотьке картинки рисовал?
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31.08.2021 19:46 Ответить
)
Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 2527
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31.08.2021 19:46 Ответить
Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 5318
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31.08.2021 19:46 Ответить
Шо вже полетів? Яка радість! Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 2316
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31.08.2021 19:48 Ответить
Він кожнь день літає, але ***** повертається(
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31.08.2021 19:50 Ответить
На "дозаправку".
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31.08.2021 19:54 Ответить
"мільій, мільій Карлсон. Он улєтєл, но обєщал вернуться" (с)
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31.08.2021 20:08 Ответить
ф коли вже "долітається" Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 6475
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31.08.2021 20:45 Ответить
Може він "Внук лейтенанта Гагаріна"? Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8519
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31.08.2021 20:46 Ответить
"але як би гарно було" (с)

Кто не в курсе, с анекдота:

Зустрічаються два українці та й один другому каже:
- Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну я його з гвинтівки ба-бах і вбив.
- Добре зробили куме.
- А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бах-бах та й убив.
- Ну добре зробили куме.
- А сьогодні я встаю, а весь ставок москалі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв.
- Та ви куме брешете.
- Та брешу, але як би гарно було.
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31.08.2021 19:51 Ответить
а до чого тут москалі? Зеленський ж єврей.
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31.08.2021 21:26 Ответить
А москалi разве национальность? Это вообще-то сброд без рода и племени Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 3702
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31.08.2021 21:29 Ответить
Та були в них і роди, і племена, і народності... Тепер це все денаціоналізоване падло - кацапські манкурти...
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31.08.2021 22:04 Ответить
Так я ж про счас и говорю. Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8770
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31.08.2021 22:08 Ответить
Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 3067 Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 7966
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31.08.2021 19:49 Ответить
Зеленьського відправили на марс. Яка радітна новина.
На превеликий жаль, новина не достовірна(
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31.08.2021 19:48 Ответить
Осталось заскочить в Дисней-ленд, к своим.
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31.08.2021 19:49 Ответить
Міккі-Маус його не приймуть
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31.08.2021 19:51 Ответить
Зе-мля! Зе-мля! Я Зе-ленский!
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31.08.2021 19:49 Ответить
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 7780 Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 4441
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31.08.2021 20:17 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFMiGH4awTDE&ved=2ahUKEwiwufjK5NvyAhVLgf0HHXjtCp8QtwJ6BAgXEAI&usg=AOvVaw3l32cPUDflceixdsVTMJli&cshid=1630431025510
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31.08.2021 20:32 Ответить
😂
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31.08.2021 20:53 Ответить
Вова, нагодуй собак, а сам руками нічого не чіпай!
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31.08.2021 21:14 Ответить
ииии) заголовок жжот.
похоже на фильм "Диктатор" с Коеном Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 3089
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31.08.2021 19:50 Ответить
Украина должна вновь стать космическим государством. Источник: https://censor.net/ru/n3285617\\\\\\\\\\\\\\\\

Это типо как "китайцы вновь должны добывать порох"
Дааааа????? Мсье президент, ты это... очухайся...
или как там фон, или герр, ибо Украина космическое государство была когда ты еще не сказал что то кроме - дай кал.басы по пару рублей
и да - мне это обидно, но не так как тем кто там работали и хотят тебе что-то сказать
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31.08.2021 19:50 Ответить
Вот это прорыв так прорыв! На экскурсию придурка взяли, вот радости-то - полные штаны!
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31.08.2021 19:52 Ответить
Куди б Бубочка не пішов - там кругом прорив. Так до кінця поїздки ми вийдемо на друге місце в економіці після США !
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31.08.2021 19:52 Ответить
А які проекти Зеля міг обговорювати з НАСА? Проект "Зятья", продовження "Сватів"?
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31.08.2021 19:52 Ответить
В НАСА проводить сьемки сериала Папик 2! Голливуд нервно курит и просится на отжатую киностудию Довженко.
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31.08.2021 19:56 Ответить
выкиньте его на обратной стороне Луны....
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31.08.2021 19:54 Ответить
На экскурсию мальчика сводили?
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31.08.2021 19:55 Ответить
За наш счет. Как в Париже, Канаде, Японии, Катаре и т.д.
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31.08.2021 19:58 Ответить
А вижу, мальчик довольный
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 1867
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31.08.2021 20:07 Ответить
Ох і необачно, необачно бідоносця туди запросили, якось тривожно за цю НАСУ.
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31.08.2021 19:56 Ответить
Шаурму из тюбика кушал.
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 6036
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31.08.2021 19:57 Ответить
Это была просто экскурсия.
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31.08.2021 19:58 Ответить
Не скажите. Это не просто экскурсия, а весомый вклад в дело освоения космоса. Как ближнего так и дальнего. Где ещё, как не в NASA оценят мнение таких экспертов по шаурме, как Зеленские и его шикса, о вкусе шаурмы в тюбиках?
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31.08.2021 20:57 Ответить
Осталось еще посмотреть туалет в Белом доме - и к Шабату додому...
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31.08.2021 20:02 Ответить
Блін, 'Свати на Марсі'! Це ж капець конкурентам зелі на рассєє! Ну од не даремно ж за наш рахунок лєнку до Ґамерики проїздочив!)
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31.08.2021 20:03 Ответить
Houston, you're in *******! Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 5052
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31.08.2021 20:04 Ответить
на бочку с порохом посадить, пущай полетает
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31.08.2021 20:07 Ответить
и на марсе будет мульен деревьев цвести, зуб дает...
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31.08.2021 20:09 Ответить
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8118
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31.08.2021 20:09 Ответить
"Ну шо, поехали!" Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 6262
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31.08.2021 20:48 Ответить
Таких не берут в астронавты! Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 2242
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31.08.2021 21:06 Ответить
- как вам дышится в скафандре?
- дышится хорошо, но нюхать неудобно ... Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 3044
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31.08.2021 22:04 Ответить
ЗЕмля в ілюмінаторі, ЗЕмля в ілюмінаторі))
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31.08.2021 20:10 Ответить
Пыхнул..и на Луну.
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31.08.2021 20:14 Ответить
После нескольких поездок в зону ООС, начал говорить о себе как о непосредственном участнике боевых действий.
Теперь будет рассказывать, что он ровня Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину...
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31.08.2021 20:14 Ответить
Напрасно они этого бедоносца пускают на стратегические объекты... "Оно как не уронит, то разобьёт..."
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31.08.2021 20:17 Ответить
А не задорога, блін, екскурсія за наш рахунок?
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31.08.2021 20:34 Ответить
Два дня назад Байден разорвал контракт с РАБссией о покупке двигателей для американских ракет...А шош такое Мавзолейные? Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 3945 Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 6575Движки с дыркой?
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31.08.2021 20:35 Ответить
поговорил с руководством NASA и побывал в NASA - это две большие разницы, как говорят в Одессе
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31.08.2021 20:36 Ответить
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 942 Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 5428
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31.08.2021 20:37 Ответить
Бачу , що народ "дуже любить" свого Президента. Мабуть в обіймах і придушив биЗеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 3454
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31.08.2021 20:47 Ответить
Хай йога пацюки в каналізації обіймають!
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31.08.2021 22:08 Ответить
Дуже важлива новина від ОП: президент Країни, де щодня гинуть Воїни, і де триває війна за Незалежність - відвідав з екскурсією NASA...
Виборці клоуна мають обпісятись від ейфорії
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31.08.2021 20:50 Ответить
Космонавти це серйозна тема
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31.08.2021 20:55 Ответить
Не забудьте повідомити про відвідання ним Диснейленду Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 3209
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31.08.2021 21:02 Ответить
тама німа рояля. нікакого.
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31.08.2021 21:06 Ответить
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 7088 это всьо чтоб отправить Порошенка в космос. инфа 100%
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31.08.2021 21:10 Ответить
Зеленский побывал в NASA

Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8658
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31.08.2021 21:12 Ответить
Бедоносец в наса! Ну попали) Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 676
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31.08.2021 21:15 Ответить
Шаурму жер на заправці???
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31.08.2021 21:25 Ответить
Все что видел клоун,видели и кацапы - как не зеленая самка за 15000 рублей отправила кацапам материалы,так кто то из делигации позвонил кацапам и заложил все планы.Репутация,однако.
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31.08.2021 21:39 Ответить
Там піаніна було?
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31.08.2021 21:43 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Зеленский заявил в США: Украина должна стать снова космическим государством
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 9360
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31.08.2021 21:49 Ответить
Что -то никто не сообщает, сколько кварталовцев и другой босоты полетело отдыхать в США ...За наш счёт.... И чего только на неделю? В стране же денег свободных полно...
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31.08.2021 22:47 Ответить
Судя по фотографиям, ЗЕ в музей космонавтики сводили. Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти - Цензор.НЕТ 5455

Теперь ЗЕ знает, что космос - это не только погоняло или физическое состояние.
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31.08.2021 22:51 Ответить
Тут пенсия нищебродов а он вкосмос собрался...приземляйся.
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31.08.2021 23:08 Ответить
тУрыст херов
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31.08.2021 23:30 Ответить
Надо было Лёню Космоса с собой взять)))
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01.09.2021 00:29 Ответить
хорошо. правильно.
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01.09.2021 05:05 Ответить
 
 