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Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти. ФОТО

Президент України обговорив із керівництвом NASA спільні з Україною проєкти.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна повинна знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких Україна може приєднатися зі своїми унікальними космічними технологіями", - написав Зеленський.

Він також додав, що очікує керівника NASA з візитом в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров

Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти 01
Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти 02
Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти 03
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Топ коментарі
+30
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8118
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31.08.2021 20:09
+28
NASAвали...😀
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31.08.2021 19:46
+27
Осталось заскочить в Дисней-ленд, к своим.
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31.08.2021 19:49
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И шо?
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31.08.2021 19:44 Відповісти
NASAвали...😀
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31.08.2021 19:46 Відповісти
Ленке да- она с пожарниками развлекается Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 1050
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31.08.2021 19:47 Відповісти
І всьо! Відправить його Байден в "космос" нюхати "зорі" Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 5196
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31.08.2021 19:47 Відповісти
космос кокос мос
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01.09.2021 00:17 Відповісти
просто теперь постоянные падения будут не только у кацапов ..
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31.08.2021 19:53 Відповісти
неужели заказал космическое пианино... Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 4657
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31.08.2021 19:56 Відповісти
Враховуючи фото статті, то NASA перед візитом Зе було ознайомлене з його попередньою діяльністю))
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31.08.2021 20:06 Відповісти
Проекти, прожекти..... какоси, айкоси......
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31.08.2021 20:04 Відповісти
Зеледент приедет и срочно космодром с центром управления начнет строить. Такой хороший повод организовать еще один фонд для распила. Бородатая бабушка ну очень довольна будет.
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31.08.2021 20:16 Відповісти
В кожній області до нового року збудувати космодром, не важливо який, щоб на 500 осіб робітників!
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31.08.2021 21:13 Відповісти
К сожалению ию не улетел
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31.08.2021 19:46 Відповісти
Билл Нельсон Косоворотьке картинки рисовал?
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31.08.2021 19:46 Відповісти
)
Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 2527
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31.08.2021 19:46 Відповісти
Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 5318
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31.08.2021 19:46 Відповісти
Шо вже полетів? Яка радість! Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 2316
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31.08.2021 19:48 Відповісти
Він кожнь день літає, але ***** повертається(
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31.08.2021 19:50 Відповісти
На "дозаправку".
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31.08.2021 19:54 Відповісти
"мільій, мільій Карлсон. Он улєтєл, но обєщал вернуться" (с)
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31.08.2021 20:08 Відповісти
ф коли вже "долітається" Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 6475
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31.08.2021 20:45 Відповісти
Може він "Внук лейтенанта Гагаріна"? Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8519
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31.08.2021 20:46 Відповісти
"але як би гарно було" (с)

Кто не в курсе, с анекдота:

Зустрічаються два українці та й один другому каже:
- Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну я його з гвинтівки ба-бах і вбив.
- Добре зробили куме.
- А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бах-бах та й убив.
- Ну добре зробили куме.
- А сьогодні я встаю, а весь ставок москалі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв.
- Та ви куме брешете.
- Та брешу, але як би гарно було.
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31.08.2021 19:51 Відповісти
а до чого тут москалі? Зеленський ж єврей.
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31.08.2021 21:26 Відповісти
А москалi разве национальность? Это вообще-то сброд без рода и племени Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 3702
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31.08.2021 21:29 Відповісти
Та були в них і роди, і племена, і народності... Тепер це все денаціоналізоване падло - кацапські манкурти...
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31.08.2021 22:04 Відповісти
Так я ж про счас и говорю. Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8770
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31.08.2021 22:08 Відповісти
Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 3067 Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 7966
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31.08.2021 19:49 Відповісти
Зеленьського відправили на марс. Яка радітна новина.
На превеликий жаль, новина не достовірна(
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31.08.2021 19:48 Відповісти
Осталось заскочить в Дисней-ленд, к своим.
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31.08.2021 19:49 Відповісти
Міккі-Маус його не приймуть
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31.08.2021 19:51 Відповісти
Зе-мля! Зе-мля! Я Зе-ленский!
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31.08.2021 19:49 Відповісти
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 7780 Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 4441
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31.08.2021 20:17 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFMiGH4awTDE&ved=2ahUKEwiwufjK5NvyAhVLgf0HHXjtCp8QtwJ6BAgXEAI&usg=AOvVaw3l32cPUDflceixdsVTMJli&cshid=1630431025510
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31.08.2021 20:32 Відповісти
😂
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31.08.2021 20:53 Відповісти
Вова, нагодуй собак, а сам руками нічого не чіпай!
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31.08.2021 21:14 Відповісти
ииии) заголовок жжот.
похоже на фильм "Диктатор" с Коеном Зеленский побывал в NASA - Цензор.НЕТ 3089
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31.08.2021 19:50 Відповісти
Украина должна вновь стать космическим государством. Источник: https://censor.net/ru/n3285617\\\\\\\\\\\\\\\\

Это типо как "китайцы вновь должны добывать порох"
Дааааа????? Мсье президент, ты это... очухайся...
или как там фон, или герр, ибо Украина космическое государство была когда ты еще не сказал что то кроме - дай кал.басы по пару рублей
и да - мне это обидно, но не так как тем кто там работали и хотят тебе что-то сказать
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31.08.2021 19:50 Відповісти
Вот это прорыв так прорыв! На экскурсию придурка взяли, вот радости-то - полные штаны!
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31.08.2021 19:52 Відповісти
Куди б Бубочка не пішов - там кругом прорив. Так до кінця поїздки ми вийдемо на друге місце в економіці після США !
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31.08.2021 19:52 Відповісти
А які проекти Зеля міг обговорювати з НАСА? Проект "Зятья", продовження "Сватів"?
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31.08.2021 19:52 Відповісти
В НАСА проводить сьемки сериала Папик 2! Голливуд нервно курит и просится на отжатую киностудию Довженко.
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31.08.2021 19:56 Відповісти
выкиньте его на обратной стороне Луны....
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31.08.2021 19:54 Відповісти
На экскурсию мальчика сводили?
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31.08.2021 19:55 Відповісти
За наш счет. Как в Париже, Канаде, Японии, Катаре и т.д.
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31.08.2021 19:58 Відповісти
А вижу, мальчик довольный
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 1867
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31.08.2021 20:07 Відповісти
Ох і необачно, необачно бідоносця туди запросили, якось тривожно за цю НАСУ.
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31.08.2021 19:56 Відповісти
Шаурму из тюбика кушал.
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 6036
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31.08.2021 19:57 Відповісти
Это была просто экскурсия.
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31.08.2021 19:58 Відповісти
Не скажите. Это не просто экскурсия, а весомый вклад в дело освоения космоса. Как ближнего так и дальнего. Где ещё, как не в NASA оценят мнение таких экспертов по шаурме, как Зеленские и его шикса, о вкусе шаурмы в тюбиках?
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31.08.2021 20:57 Відповісти
Осталось еще посмотреть туалет в Белом доме - и к Шабату додому...
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31.08.2021 20:02 Відповісти
Блін, 'Свати на Марсі'! Це ж капець конкурентам зелі на рассєє! Ну од не даремно ж за наш рахунок лєнку до Ґамерики проїздочив!)
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31.08.2021 20:03 Відповісти
Houston, you're in *******! Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 5052
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31.08.2021 20:04 Відповісти
на бочку с порохом посадить, пущай полетает
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31.08.2021 20:07 Відповісти
и на марсе будет мульен деревьев цвести, зуб дает...
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31.08.2021 20:09 Відповісти
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8118
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31.08.2021 20:09 Відповісти
"Ну шо, поехали!" Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 6262
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31.08.2021 20:48 Відповісти
Таких не берут в астронавты! Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 2242
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31.08.2021 21:06 Відповісти
- как вам дышится в скафандре?
- дышится хорошо, но нюхать неудобно ... Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 3044
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31.08.2021 22:04 Відповісти
ЗЕмля в ілюмінаторі, ЗЕмля в ілюмінаторі))
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31.08.2021 20:10 Відповісти
Пыхнул..и на Луну.
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31.08.2021 20:14 Відповісти
После нескольких поездок в зону ООС, начал говорить о себе как о непосредственном участнике боевых действий.
Теперь будет рассказывать, что он ровня Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину...
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31.08.2021 20:14 Відповісти
Напрасно они этого бедоносца пускают на стратегические объекты... "Оно как не уронит, то разобьёт..."
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31.08.2021 20:17 Відповісти
А не задорога, блін, екскурсія за наш рахунок?
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31.08.2021 20:34 Відповісти
Два дня назад Байден разорвал контракт с РАБссией о покупке двигателей для американских ракет...А шош такое Мавзолейные? Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 3945 Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 6575Движки с дыркой?
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31.08.2021 20:35 Відповісти
поговорил с руководством NASA и побывал в NASA - это две большие разницы, как говорят в Одессе
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31.08.2021 20:36 Відповісти
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 942 Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 5428
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31.08.2021 20:37 Відповісти
Бачу , що народ "дуже любить" свого Президента. Мабуть в обіймах і придушив биЗеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 3454
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31.08.2021 20:47 Відповісти
Хай йога пацюки в каналізації обіймають!
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31.08.2021 22:08 Відповісти
Дуже важлива новина від ОП: президент Країни, де щодня гинуть Воїни, і де триває війна за Незалежність - відвідав з екскурсією NASA...
Виборці клоуна мають обпісятись від ейфорії
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31.08.2021 20:50 Відповісти
Космонавти це серйозна тема
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31.08.2021 20:55 Відповісти
Не забудьте повідомити про відвідання ним Диснейленду Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 3209
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31.08.2021 21:02 Відповісти
тама німа рояля. нікакого.
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31.08.2021 21:06 Відповісти
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 7088 это всьо чтоб отправить Порошенка в космос. инфа 100%
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31.08.2021 21:10 Відповісти
Зеленский побывал в NASA

Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 8658
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31.08.2021 21:12 Відповісти
Бедоносец в наса! Ну попали) Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 676
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31.08.2021 21:15 Відповісти
Шаурму жер на заправці???
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31.08.2021 21:25 Відповісти
Все что видел клоун,видели и кацапы - как не зеленая самка за 15000 рублей отправила кацапам материалы,так кто то из делигации позвонил кацапам и заложил все планы.Репутация,однако.
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31.08.2021 21:39 Відповісти
Там піаніна було?
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31.08.2021 21:43 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Зеленский заявил в США: Украина должна стать снова космическим государством
Зеленський побував у NASA - Цензор.НЕТ 9360
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31.08.2021 21:49 Відповісти
Что -то никто не сообщает, сколько кварталовцев и другой босоты полетело отдыхать в США ...За наш счёт.... И чего только на неделю? В стране же денег свободных полно...
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31.08.2021 22:47 Відповісти
Судя по фотографиям, ЗЕ в музей космонавтики сводили. Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти - Цензор.НЕТ 5455

Теперь ЗЕ знает, что космос - это не только погоняло или физическое состояние.
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31.08.2021 22:51 Відповісти
Тут пенсия нищебродов а он вкосмос собрался...приземляйся.
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31.08.2021 23:08 Відповісти
тУрыст херов
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31.08.2021 23:30 Відповісти
Надо было Лёню Космоса с собой взять)))
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01.09.2021 00:29 Відповісти
хорошо. правильно.
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01.09.2021 05:05 Відповісти
 
 