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Зеленський побував у NASA: обговорювали космічні проєкти. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України обговорив із керівництвом NASA спільні з Україною проєкти.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна повинна знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких Україна може приєднатися зі своїми унікальними космічними технологіями", - написав Зеленський.
Він також додав, що очікує керівника NASA з візитом в Україні.
Топ коментарі
+30 Петро Чайка 721da89e
показати весь коментар31.08.2021 20:09
+28 Привет
показати весь коментар31.08.2021 19:46
+27 wittmann1980
показати весь коментар31.08.2021 19:49
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Будь ласка, зачекайте...
Кто не в курсе, с анекдота:
Зустрічаються два українці та й один другому каже:
- Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну я його з гвинтівки ба-бах і вбив.
- Добре зробили куме.
- А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бах-бах та й убив.
- Ну добре зробили куме.
- А сьогодні я встаю, а весь ставок москалі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв.
- Та ви куме брешете.
- Та брешу, але як би гарно було.
На превеликий жаль, новина не достовірна(
похоже на фильм "Диктатор" с Коеном
Это типо как "китайцы вновь должны добывать порох"
Дааааа????? Мсье президент, ты это... очухайся...
или как там фон, или герр, ибо Украина космическое государство была когда ты еще не сказал что то кроме - дай кал.басы по пару рублей
и да - мне это обидно, но не так как тем кто там работали и хотят тебе что-то сказать
- дышится хорошо, но нюхать неудобно ...
Теперь будет рассказывать, что он ровня Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину...
Виборці клоуна мають обпісятись від ейфорії
1 ч ·
Зеленский заявил в США: Украина должна стать снова космическим государством
Теперь ЗЕ знает, что космос - это не только погоняло или физическое состояние.