Байден виділив Україні $60 млн на оборонні потреби

Президент США Джо Байден розпорядився виділити допомогу Україні в розмірі 60 млн доларів. Гроші будуть виділені із коштів Пентагону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

У меморандумі, підписаному президентом США 27 серпня, сказано, що США виділяє 60 млн доларів Україні на оборону.

"Наявною у мене відповідно до Конституції Сполучених Штатів Америки владою я делегую державному секретарю повноваження направити до 60 мільйонів доларів США на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні", - йдеться в меморандумі.

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