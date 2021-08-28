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Байден виділив Україні $60 млн на оборонні потреби
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден розпорядився виділити допомогу Україні в розмірі 60 млн доларів. Гроші будуть виділені із коштів Пентагону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
У меморандумі, підписаному президентом США 27 серпня, сказано, що США виділяє 60 млн доларів Україні на оборону.
"Наявною у мене відповідно до Конституції Сполучених Штатів Америки владою я делегую державному секретарю повноваження направити до 60 мільйонів доларів США на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні", - йдеться в меморандумі.
Топ коментарі
+19 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+12 EUkozak
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+8 Микола Трибутько
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Будь ласка, зачекайте...
афган америке не нужен, на самом-то деле
но туда вваливают 2 триллиона
украина - нужна
но ее держат на голодном пайке
наверное это цена одного - двух вертолетов..
Fuat
@lilygrutcher
·2 ч
Congressman Jim Banks (Rep) says Taliban has 75,000 vehicles, 200 airplanes and helicopters, 600,000 small arms and light weapons, night vision goggles and body armor. "They have now more Black Hawks than 85% of countries in the world."
Конгрессмен Джим Бэнкс (республиканец) говорит, что «Талибан» имеет 75 000 транспортных средств, 200 самолетов и вертолетов, 600 000 единиц стрелкового оружия и легких вооружений, очки ночного видения и бронежилеты. «Сейчас у них больше« Черных ястребов », чем в 85% стран мира».
Рейган 1984 год)))
А техника что - за полгода убьют в говно и пойдет она на кладбище так как и совковые танки в 90х.
Афган - страна настолько дикая что там даже металлолом не собирают.
так что все в порядке с армией у талибов
. А остальные - разбежались.
Хотя есть вероятность, что если бы выделии больше, то разворовали бы так, что талибы б обзавидывались ))))
после этого ВСУ заживут, однозначно!
куда там талибам, захватившим оружия на сотни миллардов!
Пане Байден,будь ласка не давайте КЄШом.Краще за ці гроші купіть військове обладненя. Гроші
війскові не побачать-СПИ.....ТЬ!!! 100%
тогда против кого ?
Теперь, чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения. Зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации. В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За:225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За:20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За:19