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Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден распорядился выделить помощь Украине в размере 60 млн долларов. Средства будут выделены за счет средств Пентагона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В меморандуме, подписанном президентом США 27 августа говорится, что США выделяет 60 млн долларов Украине на оборону.
"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую Государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 миллионов долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме.
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афган америке не нужен, на самом-то деле
но туда вваливают 2 триллиона
украина - нужна
но ее держат на голодном пайке
наверное это цена одного - двух вертолетов..
Fuat
@lilygrutcher
·2 ч
Congressman Jim Banks (Rep) says Taliban has 75,000 vehicles, 200 airplanes and helicopters, 600,000 small arms and light weapons, night vision goggles and body armor. "They have now more Black Hawks than 85% of countries in the world."
Конгрессмен Джим Бэнкс (республиканец) говорит, что «Талибан» имеет 75 000 транспортных средств, 200 самолетов и вертолетов, 600 000 единиц стрелкового оружия и легких вооружений, очки ночного видения и бронежилеты. «Сейчас у них больше« Черных ястребов », чем в 85% стран мира».
Рейган 1984 год)))
А техника что - за полгода убьют в говно и пойдет она на кладбище так как и совковые танки в 90х.
Афган - страна настолько дикая что там даже металлолом не собирают.
так что все в порядке с армией у талибов
. А остальные - разбежались.
Хотя есть вероятность, что если бы выделии больше, то разворовали бы так, что талибы б обзавидывались ))))
после этого ВСУ заживут, однозначно!
куда там талибам, захватившим оружия на сотни миллардов!
Пане Байден,будь ласка не давайте КЄШом.Краще за ці гроші купіть військове обладненя. Гроші
війскові не побачать-СПИ.....ТЬ!!! 100%
тогда против кого ?
Теперь, чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения. Зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации. В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За:225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За:20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За:19