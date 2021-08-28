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Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды

Президент США Джо Байден распорядился выделить помощь Украине в размере 60 млн долларов. Средства будут выделены за счет средств Пентагона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В меморандуме, подписанном президентом США 27 августа говорится, что США выделяет 60 млн долларов Украине на оборону.

"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую Государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 миллионов долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
Благодаря Байдену талибы значительно улучшили свои подразделения американским оружием. Я помню, Обама очень волновался, что в Украине оружие попадет «в чужие руки» или его заберет противник и т. д.
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28.08.2021 01:23
+12
Сумма выглядитк ак издевательство...
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28.08.2021 01:14
+8
Афгану по 300 млн долларов в день давали, если мне память не изменяет)) Афгану...по 300 млн долларов... в день КАРЛ!!!
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28.08.2021 01:21
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Правила форума Совет форумчан
Сумма выглядитк ак издевательство...
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28.08.2021 01:14 Ответить
так и есть
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28.08.2021 01:15 Ответить
Особенно на фоне планируемого, если бы не талибы, 10 миллиардного транша США замечательным афганцам, которые так драпанули из своей страны, что к самолётам себя привязывает и женщин топят в знаменитой уже луже в аэропорту Кабула. Но всё равно Байден пообещал 500 лямов и Меркель с 600 лямами евро присоединилась... Театр абсурда Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды - Цензор.НЕТ 7762
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28.08.2021 01:22 Ответить
Але вибачте, порівнювати з Кабулом, це таке... у Афганістану від слова нема нічого, а в нас була і є власна оборонна промисловість. Колись читав як вчені зробили експеримент з мишами, тримаючи їх в повних харчами загонах, так вони настільки облінились що перестали розмножуватись. А от у хатинках з обмеженими ресурсами все було нормально.
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28.08.2021 07:49 Ответить
нет, сравнивать и можно, и нужно
афган америке не нужен, на самом-то деле
но туда вваливают 2 триллиона
украина - нужна
но ее держат на голодном пайке
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28.08.2021 09:10 Ответить
Это по сути оплата авиаперелетов наших бортов из Афганистана.
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28.08.2021 05:12 Ответить
Выглядит как пробный шар. Посмотрим куда эти деньги потратит зевласть.
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28.08.2021 09:04 Ответить
зе-власть, их с3,14здит, тут к гадалке не ходи. собственно, из-за этого и сумма такая маленькая
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28.08.2021 09:58 Ответить
Нехай в дупу їх собі засуне, чмо.
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28.08.2021 11:40 Ответить
очень смешно...60 млн
наверное это цена одного - двух вертолетов..









Fuat

@lilygrutcher

·2 ч

Congressman Jim Banks (Rep) says Taliban has 75,000 vehicles, 200 airplanes and helicopters, 600,000 small arms and light weapons, night vision goggles and body armor. "They have now more Black Hawks than 85% of countries in the world."
Конгрессмен Джим Бэнкс (республиканец) говорит, что «Талибан» имеет 75 000 транспортных средств, 200 самолетов и вертолетов, 600 000 единиц стрелкового оружия и легких вооружений, очки ночного видения и бронежилеты. «Сейчас у них больше« Черных ястребов », чем в 85% стран мира».
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28.08.2021 01:14 Ответить
Молодцы талибанцы
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28.08.2021 01:20 Ответить
Благодаря Байдену талибы значительно улучшили свои подразделения американским оружием. Я помню, Обама очень волновался, что в Украине оружие попадет «в чужие руки» или его заберет противник и т. д.
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28.08.2021 01:23 Ответить
«…Афганские борцы за свободу - моджахеды - ежедневно напоминают нам, что человеческий дух тверд и непоколебим, и что свободу нелегко украсть у людей, полных решимости защищать ее. Афганский народ пишет новую главу в истории свободы. Мы, американцы, приветствуем их великолепное мужество…»
Рейган 1984 год)))
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28.08.2021 01:32 Ответить
Та джвелины то херня по сравнению какую мощь обрели талибы! Самолеты,вертолеты и тд и тп! Кстати они очень хорошие пилоты. ЛУчшие пилоты в совковых училищах были именно афганцы! А там много талибов выходцев из КГБ СССР
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28.08.2021 01:35 Ответить
Те кто в совке учились давно уже червей кормят. Сейчас воюют уже их внуки.
А техника что - за полгода убьют в говно и пойдет она на кладбище так как и совковые танки в 90х.
Афган - страна настолько дикая что там даже металлолом не собирают.
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28.08.2021 02:22 Ответить
новых пилотов обучали американцы и обучали 20 лет
так что все в порядке с армией у талибов
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28.08.2021 09:09 Ответить
Только вот тк пилоты перелетели массово в Узбекистан.
. А остальные - разбежались.
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28.08.2021 12:53 Ответить
_Шел бы ты на! Псина... Сколько они вооружения Афганистану выделили, вы бы только знали. А Украине от гарантов - за отказ от ЯО! - при "миротворце" и перезагрузчике эмбарго, после при маразматике и ручном хомячке путлера - подачки.
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28.08.2021 01:17 Ответить
Афгану по 300 млн долларов в день давали, если мне память не изменяет)) Афгану...по 300 млн долларов... в день КАРЛ!!!
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28.08.2021 01:21 Ответить
не изменяет - 300 млн в день
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28.08.2021 01:25 Ответить
ЗЕ на них построит *оборонные дороги и мосты* на Лугандонии
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28.08.2021 01:37 Ответить
А ты на что, сопли жевать как афганцы когда американскую помощь разворовывали или выйдешь на протест как выходят украинцы
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28.08.2021 04:11 Ответить
Багато грошей чи ні, все одно зешобло разкраде ці гроші ,так що вважайте ,що їх і не було.
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28.08.2021 01:39 Ответить
если дадут деньгами, имело бы смысл построить патронный заводик, но что-то подсказывает, что деньги рассосутся как вода на песке
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28.08.2021 02:22 Ответить
Так начнут же строить патронный заводик не на западной Украине , а на востоке , поближе к врагу . Никакой стратегии в мозгах - или хорошо работают завербованные чиновники в интересах раши .
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28.08.2021 09:40 Ответить
А СБУ и контрразведка вообще не анализирует принятие некоторых решений властью при размещении оборонной инфраструктуры
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28.08.2021 09:41 Ответить
Нічого вони не дадуть, ці гроші підуть їхнім же інструкторам. В кращому випадку якесь списане ружжо підкинуть.
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28.08.2021 11:43 Ответить
это только часть.зрады нету.
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28.08.2021 02:42 Ответить
Ну так себе выделил, как-будто прикол. Но зраду не одобряю т.к. "даренному коню в зубы не смотрят". К тому же, кто-то обязан что ли чем-то?
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28.08.2021 03:12 Ответить
_Да, обязан! Только не надо на формальности ссылаться, которыми кидалы свой разводняк прикрывают! Меня эти формальности не интересуют вообще, учитывая что на другой чаше весов - ЯО!
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28.08.2021 03:26 Ответить
Это когда-то было "на другой стороне чаше весов- ЯО". А на сейчас- нету уже этой чаши, её содержимое опрокинули давно.
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28.08.2021 03:31 Ответить
Документы не горят и этому разводняку Украины история даст свою оценку как и Мюнхенскому сговору или пакту Молотова-Рибентропа
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28.08.2021 04:16 Ответить
Зелемойским я бы не дал и доллара... Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды - Цензор.НЕТ 8839 Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды - Цензор.НЕТ 2470
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28.08.2021 05:07 Ответить
Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды - Цензор.НЕТ 2741
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28.08.2021 05:08 Ответить
Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды - Цензор.НЕТ 4302
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28.08.2021 06:02 Ответить
царская щедрость
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28.08.2021 06:02 Ответить
Талибы захватили оружия на 80 МИЛЛИАРДОВ баксов. У них вертолетов Black Hawk больше чем у европки. Зашибись. А Украине 60 лямов.

Хотя есть вероятность, что если бы выделии больше, то разворовали бы так, что талибы б обзавидывались ))))
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28.08.2021 06:10 Ответить
скорее не захватили а им оставили типа случайно, а зачем скоро увидим
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28.08.2021 08:27 Ответить
яким боком зєкодло до України там розуміють набагато краще ніж в нас.
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28.08.2021 07:18 Ответить
А одіяла дадуть?
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28.08.2021 07:34 Ответить
а сухпайки?
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28.08.2021 09:05 Ответить
У них там що ..дирка в кошильку ..... чи бездна?
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28.08.2021 07:38 Ответить
...чтоб заменить надувные "нептуны" и деревяные "стугны" - на пластмассовые
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28.08.2021 08:10 Ответить
Хммм.....вообще то это беспрецедентный случай и выглядит как целевой транш под какой то спецпроект. И.....за счёт средств ....Пентагона! Так понимаю, это их инициатива. Где Байден сказал....где нибудь в нише Белого дома!....ребята, я не против, но это ваша инициатива, а раз так, то за счёт ваших средств, устроит?....и поскрипев погонами и лямпасами Пентагон согласился!!! ( а я не помню случая, чтобы Пентагон отказывался от своих бюджетных средств!), хотя у них бюджет просчитан до копейки, и всегда утверждается со скрипом.
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28.08.2021 08:13 Ответить
Хорошо что не 60 тыс долларов. Того гляди ского будет по карманам шариться и говорить, у меня кеша нет с собой, заходите завтра.
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28.08.2021 08:35 Ответить
вот это сумма!
после этого ВСУ заживут, однозначно!
куда там талибам, захватившим оружия на сотни миллардов!
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28.08.2021 09:03 Ответить
""Президент США Джо Байден распорядился выделить помощь Украине в размере 60 млн долларов. Средства будут выделены за счет средств Пентагона"" Источник: https://censor.net/ru/n3285009"
Пане Байден,будь ласка не давайте КЄШом.Краще за ці гроші купіть військове обладненя. Гроші
війскові не побачать-СПИ.....ТЬ!!! 100% Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды - Цензор.НЕТ 5512
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28.08.2021 09:29 Ответить
янки понимают,что захваченная авиация не будет использована против них,иначе она бы уже тихо догорала по всем аэродромам страны..
тогда против кого ?
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28.08.2021 09:37 Ответить
Не нужно много читать русское RT
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28.08.2021 09:52 Ответить
27.‎08.‎2021

Теперь, чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения. Зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов

Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации. В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За:225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За:20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За:19
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28.08.2021 10:05 Ответить
Дякую. Та грошима не варто. Буба ними погасить борги бені. Тому, краще зброєю.
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28.08.2021 10:19 Ответить
... а талибам - мильярд.... вот он - друг Украины....
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28.08.2021 10:33 Ответить
Зебилы в бешенстве. Слишком мало дали...Им ведь все должны...Они только не понимают, что клоун, которого они выбрали все равно все украдет.
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28.08.2021 11:06 Ответить
Трамп вам не подобавя з половиною лярда.
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28.08.2021 11:11 Ответить
Хорошо хоть мало дал. Мы по-любому не увидим этих денег. ЗЕ!миши всё сгрызут
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28.08.2021 12:14 Ответить
 
 