Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды

Президент США Джо Байден распорядился выделить помощь Украине в размере 60 млн долларов. Средства будут выделены за счет средств Пентагона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В меморандуме, подписанном президентом США 27 августа говорится, что США выделяет 60 млн долларов Украине на оборону.

"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую Государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 миллионов долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме.

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